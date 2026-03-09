Tecno

Por qué tu parabrisas tiene puntos negros: el motivo que beneficia a tu auto

El frit es una franja negra compuesta por esmalte cerámico, horneado directamente sobre el vidrio durante el proceso de fabricación

El frit actúa como barrera
El frit actúa como barrera frente a los rayos ultravioleta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos conductores pasan por alto detalles del vehículo que van más allá de lo que enseñan las autoescuelas. Entre los elementos menos conocidos se encuentra la banda de puntos negros, o frit, que rodea el borde del parabrisas y otras lunas del coche. Lo que parece un simple adorno es, en realidad, una pieza clave para la seguridad, la durabilidad y el diseño del automóvil.

Frit: la capa cerámica que protege el parabrisas y el adhesivo

El frit es una franja negra compuesta por esmalte cerámico, horneado directamente sobre el vidrio durante el proceso de fabricación. Su función principal es ofrecer una superficie rugosa y protegida donde se adhiere el parabrisas al chasis del vehículo mediante un adhesivo de poliuretano.

Sin este esmalte, el pegamento perdería adherencia con el tiempo, poniendo en riesgo la fijación y la seguridad del automóvil.

El frit es una franja
El frit es una franja negra compuesta por esmalte cerámico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el frit actúa como barrera frente a los rayos ultravioleta, que pueden degradar el adhesivo y provocar que el parabrisas se despegue. Esta banda opaca protege la unión de la luz solar directa, prolongando la vida útil del pegamento y la integridad estructural del vehículo.

El calor y la radiación no solo afectan al motor o los plásticos del interior, también pueden comprometer elementos fundamentales como el parabrisas si no cuentan con protección adecuada.

Función estética y tecnológica de los puntos negros en el parabrisas

Más allá de lo técnico, la banda de puntos negros tiene un propósito estético: oculta la zona donde se encuentra el adhesivo, mejorando la apariencia del coche desde el exterior. En los modelos más modernos, el frit también proporciona sombra y contraste para el correcto funcionamiento de cámaras y sensores instalados en las lunas, esenciales para los sistemas de asistencia a la conducción.

Más allá de lo técnico,
Más allá de lo técnico, la banda de puntos negros tiene un propósito estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño y la densidad de los puntos negros no son aleatorios. Sirven para suavizar la transición térmica entre la zona negra (caliente) y la transparente (fría) del cristal.

Si esta transición fuera demasiado brusca, el parabrisas podría deformarse o agrietarse debido a diferencias de temperatura. Por eso, el patrón de puntos se ajusta según las necesidades de cada fabricante, adaptándose a la estética, el diseño y la tecnología instalada.

Cómo saber si el frit del parabrisas ha sido dañado o reemplazado

El frit es muy resistente porque está integrado en el vidrio, pero puede verse afectado durante reparaciones si no se siguen los procedimientos adecuados. Cuando se reemplaza un parabrisas y el patrón de puntos, el color o la alineación no coinciden exactamente con el original, es una señal de que la pieza ha sido cambiada.

El frit es muy resistente
El frit es muy resistente porque está integrado en el vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es menester señalar que si faltan zonas de frit, el adhesivo puede quedar expuesto y deteriorarse antes de tiempo, aunque es raro que llegue a despegarse por completo.

Reconocer para qué sirven los puntos negros del parabrisas ayuda a valorar su importancia más allá del diseño. No solo aportan estética, sino que cumplen funciones vitales para la seguridad, la durabilidad del vehículo y el correcto funcionamiento de los sistemas de asistencia modernos.

Cómo funciona el drenaje del agua en el parabrisas de tu auto

El parabrisas está diseñado de forma que facilita el drenaje eficiente del agua, evitando que se acumule y afecte la visibilidad del conductor. La superficie ligeramente curvada y el sellado preciso en los bordes permiten que el agua fluya hacia los laterales o la parte inferior del cristal.

El parabrisas está diseñado de
El parabrisas está diseñado de forma que facilita el drenaje eficiente del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el agua es dirigida hacia canales o conductos específicos que se encuentran en la base del parabrisas, evitando filtraciones al interior del vehículo.

Además, los limpiaparabrisas desempeñan un papel fundamental en este proceso. Al barrer el agua, van empujando las gotas hacia los extremos del parabrisas, donde los sistemas de drenaje la recogen y canalizan fuera de la carrocería. Este diseño, junto con los sistemas de evacuación, asegura que el parabrisas permanezca despejado y que el habitáculo se mantenga seco incluso en condiciones de lluvia intensa.

