Comprar en internet o visitar una página web tiene un riesgo gigante para la privacidad sino sigues estos consejos

Páginas web con falsa información o clonadas pueden robar tus datos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad diaria en internet expone a millones de usuarios a riesgos que, aunque no siempre terminan en un ataque directo, pueden comprometer la privacidad y la información financiera si no se toman medidas básicas de seguridad. Especialistas en ciberseguridad advierten que, aunque no suele ser posible que un delincuente robe datos con solo visitar un sitio web, los fraudes digitales continúan en aumento debido a métodos cada vez más sofisticados que buscan engañar al usuario para obtener sus credenciales o datos bancarios.

La mayoría de los incidentes reportados en compras en línea o navegación cotidiana están relacionados con prácticas engañosas, páginas clonadas y técnicas de ingeniería social que hacen que los usuarios entreguen información por error. Portales falsificados que imitan tiendas reales, promociones inexistentes o formularios bancarios alterados suelen ser la vía más común para que los criminales accedan a cuentas digitales sin necesidad de vulnerar el dispositivo.

A esta tendencia se suman técnicas más avanzadas, como el spear phishing, que utiliza datos personalizados para hacer más convincente el engaño, o el smishing, que envía enlaces maliciosos mediante mensajes de texto. Estas estrategias buscan dirigir al usuario a sitios preparados para capturar contraseñas, información personal o números de tarjeta. Incluso se han registrado campañas que emplean inteligencia artificial para imitar la forma de escribir de contactos reales y generar confianza en la víctima.

Existen sitios web diseñados para capturar contraseñas y datos del usuario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entornos tecnológicos actuales, los navegadores modernos cuentan con capas de protección diseñadas para impedir que un sitio pueda instalar software dañino sin interacción previa. Este tipo de ataque automático, conocido como drive-by download, fue común hace varios años, pero hoy requiere que el dispositivo tenga vulnerabilidades sin corregir o versiones desactualizadas de programas. De lo contrario, la ejecución de código malicioso es bloqueada por mecanismos como el aislamiento de procesos o los certificados de seguridad.

Aun así, los ataques automatizados no han desaparecido. En algunos casos, los delincuentes comprometen páginas legítimas e insertan código que analiza el navegador, el sistema operativo o los complementos instalados. Si encuentran una brecha, se inicia la descarga de malware sin que el usuario lo note. Este método también se utiliza mediante malvertising, anuncios maliciosos que se cuelan en redes publicitarias confiables y se muestran incluso en portales de buena reputación.

Los exploit kits, paquetes que combinan varias herramientas para detectar fallos y atacar de forma automatizada, son otro recurso frecuente en campañas dirigidas. Estos sistemas pueden instalar desde troyanos bancarios hasta spyware diseñado para monitorear la actividad del usuario. Las infecciones generalmente ocurren cuando el equipo tiene versiones obsoletas de navegadores, visores de PDF o motores multimedia que ya cuentan con parches disponibles, pero que el usuario no ha instalado.

Tener versiones obsoletas de navegadores o sistemas no actualizados pueden ocasionar el robo de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de los expertos es clara: un dispositivo actualizado reduce considerablemente las posibilidades de que una visita web termine en un incidente grave. Los sistemas operativos modernos incorporan mecanismos de seguridad avanzados, como el sandboxing, que impide que un proceso acceda a información sensible de otro. Navegadores como Chrome o Edge ejecutan cada pestaña en un entorno aislado, lo que limita el daño incluso si una página intenta explotar una vulnerabilidad.

A pesar de estas barreras, la seguridad total no existe. Las vulnerabilidades de día cero —fallos desconocidos incluso para los desarrolladores— pueden ser aprovechadas en ataques específicos, por lo que los especialistas recomiendan utilizar soluciones de seguridad adicionales que permitan detectar comportamientos sospechosos o bloquear conexiones peligrosas en tiempo real. Estas herramientas funcionan como una segunda capa que refuerza las defensas nativas del sistema.

Cómo identificar una web de compras falsa o clonada

Reconocer un sitio fraudulento es esencial para evitar pérdidas económicas. Los especialistas sugieren revisar la URL antes de ingresar datos personales: los portales legítimos no suelen usar dominios extraños, mezclas de letras o direcciones muy largas. También es importante verificar que la conexión use HTTPS, observar que el diseño no tenga errores evidentes y desconfiar de ofertas exageradas o urgentes.

Verificar que las páginas inicien con el dominio HTTPS es vital para la seguridad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro indicador clave es la ausencia de información de contacto verificable. Las tiendas reales incluyen datos como dirección, número telefónico o políticas de devolución claras. Si la página redirige constantemente a enlaces externos o solicita información sensible de forma inusual, es una señal de alerta.

Con medidas simples —actualizaciones constantes, desconfianza ante enlaces sospechosos y verificación manual de sitios— es posible reducir significativamente los riesgos al comprar por internet o al navegar por páginas desconocidas.