¿Perdiste tu equipaje? Así puedes rastrear y recuperar tu maleta con la nueva función de Google

Viajar sin miedo a perder la maleta: Google Find Hub y las aerolíneas establecen un nuevo estándar en la gestión de equipaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder una maleta durante un viaje es uno de los temores más comunes de cualquier pasajero. En respuesta a esta preocupación, Google ha actualizado su servicio Find Hub para facilitar la localización y recuperación de equipaje perdido, integrando su tecnología con aerolíneas y fabricantes de maletas.

Ahora los viajeros podrán compartir la ubicación de sus pertenencias en tiempo real con las compañías aéreas, agilizando los protocolos de búsqueda y reduciendo la incertidumbre ante un extravío.

La nueva función, disponible en alianza con diez aerolíneas internacionales y fabricantes como Samsonite, representa un avance significativo en la gestión de equipaje. Gracias a esta integración, los usuarios ahora tienen mayor control sobre el destino de su maleta, incluso en situaciones donde la recuperación tradicional era lenta y compleja.

La colaboración con compañías internacionales y sistemas de gestión aeroportuaria permite centralizar la información de localización, acelerando los protocolos de recuperación y ofreciendo mayor tranquilidad a los pasajeros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Google Find Hub y cómo ayuda a encontrar maletas perdidas?

Find Hub es el servicio de Google diseñado originalmente para rastrear dispositivos móviles, relojes y auriculares. Con la actualización actual, extiende su funcionalidad a objetos personales, en especial al equipaje de viaje. El sistema permite que maletas equipadas con tecnología compatible se conecten directamente a la red de Google, sin necesidad de accesorios externos.

El usuario puede asociar su equipaje con Find Hub, ya sea mediante un dispositivo de seguimiento compatible o utilizando maletas de última generación que incorporan la tecnología de serie. Una vez vinculada, la maleta puede ser localizada desde cualquier lugar, siempre que esté dentro del alcance de la red.

Cómo compartir la ubicación del equipaje con aerolíneas

La clave de la nueva función está en la posibilidad de compartir la localización exacta del equipaje extraviado con las aerolíneas. El procedimiento es sencillo:

El pasajero, tras detectar la pérdida de la maleta, accede a Find Hub y genera un enlace seguro de localización.

Este enlace puede enviarse a la aerolínea implicada a través de sus canales oficiales, como la app móvil o el sitio web de gestión de equipaje.

El personal de la aerolínea recibe la ubicación en tiempo real y puede rastrear el movimiento de la maleta, mejorando la eficacia de los protocolos de recuperación.

Este proceso está disponible con compañías como Turkish Airlines, Air India, China Airlines, Saudia Airlines, Scandinavian Airlines, Ajet y el Grupo Lufthansa, que incluye Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Airlines.

La conexión entre Find Hub, aerolíneas y fabricantes de maletas representa un avance clave en la autonomía del usuario, agilizando la localización y el regreso de las maletas extraviadas en todo el mundo - (Google)

Google ha potenciado la expansión de Find Hub mediante acuerdos con empresas como SITA y Reunitus, responsables de sistemas de gestión de equipaje como WorldTracer y NetTracer. Esta integración permite que los datos de localización de Google se incorporen directamente a las plataformas utilizadas por aerolíneas y aeropuertos, facilitando la colaboración entre los pasajeros y los equipos de recuperación de objetos perdidos.

El objetivo es garantizar que, tanto en vuelos operados por grandes compañías como por sus socios regionales, el rastreo y la recuperación del equipaje sean más eficientes y transparentes.

Ventajas para los viajeros y el sector aéreo

La actualización de Find Hub responde a demandas planteadas por los propios usuarios, quienes pedían métodos más directos para colaborar en la búsqueda de sus pertenencias. Ahora, los pasajeros pueden participar activamente en el proceso, enviando información precisa a las aerolíneas y reduciendo los tiempos de espera.

Además, la integración nativa de la tecnología en productos como las nuevas maletas de Samsonite elimina la necesidad de adquirir accesorios adicionales, simplificando la experiencia y aumentando la autonomía del viajero.

Pasos para usar Find Hub en la recuperación de equipaje

Verificar compatibilidad: Utilizar una maleta o dispositivo de seguimiento que sea compatible con Google Find Hub. Vincular el equipaje: Asociar la maleta al servicio desde la aplicación móvil de Google. Generar el enlace de localización: Acceder a la función de compartir ubicación en tiempo real. Enviar el enlace a la aerolínea: Utilizar las plataformas oficiales de la compañía aérea para facilitar el rastreo. Seguir el proceso: Monitorear el avance de la búsqueda y recuperación desde la propia app.

La llegada de la integración entre Google Find Hub y las principales aerolíneas internacionales marca un antes y un después en la gestión de equipaje extraviado. La posibilidad de rastrear y compartir la ubicación de las maletas, junto a la colaboración activa entre pasajeros y compañías, reduce la ansiedad y acelera la resolución de incidencias, estableciendo un nuevo estándar en la experiencia de viaje.