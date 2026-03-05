Así será el aeropuerto del futuro: sin filas, con pasaporte biométrico y robots asistentes

En el MWC 2026 se presentó lo que podría ser un aeropuerto en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de los viajes aéreos podría ser muy diferente al que conocen hoy millones de pasajeros. En el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, empresas tecnológicas y del sector aeronáutico presentaron diversas soluciones que buscan transformar la experiencia en los aeropuertos mediante inteligencia artificial, biometría, robots y sistemas de automatización.

Cabe indicar que su principal objetivo es reducir filas, agilizar controles y optimizar cada etapa del viaje en un contexto de creciente demanda global de transporte aéreo. En un pabellón dedicado exclusivamente a la aviación, el congreso mostró cómo podría desarrollarse el recorrido completo de un pasajero en los próximos años.

El espacio, diseñado como una experiencia inmersiva con 14 etapas, recrea desde la planificación del viaje hasta el embarque en el avión. Allí se exhiben tecnologías que permitirían digitalizar procesos que hoy requieren largas esperas o interacción manual.

Empresas de aviación buscan que los aeropuertos sean más eficientes ante la alta demanda de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de modernizar la experiencia aeroportuaria responde a un desafío estructural. Según explicó Barney Stinton, responsable de Aviación Conectada de GSMA Fusion, el tráfico aéreo mundial ya recuperó los niveles previos a la pandemia y se espera que continúe aumentando en los próximos años. Sin embargo, la mayoría de aeropuertos no tiene capacidad para ampliar su infraestructura física de manera significativa.

Ante ese escenario, la industria apuesta por mejorar la eficiencia mediante herramientas digitales y conectividad avanzada. La idea es simplificar los procesos del viaje, incluso antes de que el pasajero llegue al aeropuerto.

Planificación del viaje con asistentes virtuales

El recorrido comienza en casa. Durante el congreso, la aerolínea española Vueling presentó un asistente conversacional que permitirá organizar viajes utilizando chat o comandos de voz. Este sistema podrá sugerir destinos, fechas y precios basándose en las preferencias del usuario.

Identificación biométrica y etiquetas electrónicas podrían ayudar a agilizar el embarque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez confirmado el vuelo, plataformas como Metafor prometen acompañar al pasajero durante todo el trayecto. A través de notificaciones personalizadas, el sistema informaría sobre retrasos, tiempos de espera en los controles de seguridad o la distancia hasta la puerta de embarque.

Este tipo de herramientas busca centralizar la información del viaje en una sola plataforma, reduciendo la incertidumbre y permitiendo a los pasajeros planificar cada paso con mayor precisión.

Equipaje digital y facturación más rápida

Otro de los cambios propuestos tiene que ver con el manejo del equipaje. La empresa Aena, que gestiona aeropuertos en España, presentó un sistema de etiquetas electrónicas configurables desde el hogar.

Un aeropuerto del futuro tendría asistencia de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta tecnología, los pasajeros podrían registrar su equipaje antes de llegar a la terminal, evitando el paso por los mostradores tradicionales de facturación. Además, las maletas podrían ser rastreadas en tiempo real, lo que ayudaría a reducir pérdidas o extravíos.

La digitalización del equipaje forma parte de un enfoque más amplio que busca automatizar procesos logísticos y reducir los tiempos de espera en las terminales.

Controles biométricos sin filas

Uno de los avances más destacados es la incorporación de sistemas biométricos para verificar la identidad de los pasajeros.

La compañía NTT Data exhibió quioscos de autenticación capaces de confirmar la identidad mediante reconocimiento facial, comparando la imagen del usuario con los datos almacenados en su pasaporte. Este proceso permitiría automatizar los controles fronterizos y disminuir la intervención humana.

En un aeropuerto futurista, ya no sería necesario presentar el pasaporte; solo bastaría con escanear el rostro del pasajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de detectar alguna inconsistencia, el sistema derivaría al pasajero a un agente de seguridad. De lo contrario, el tránsito por el control podría completarse en cuestión de segundos.

La implementación de estas tecnologías busca eliminar las filas prolongadas que actualmente se generan en aeropuertos con alto volumen de viajeros.

Robots y vehículos autónomos en las terminales

Dentro del aeropuerto, los pasajeros también podrían interactuar con nuevas formas de asistencia tecnológica.

La empresa Agibot presentó robots humanoides capaces de guiar a los viajeros hacia sus puertas de embarque o responder preguntas gracias a su conexión con las bases de datos del aeropuerto.

Robots y vehículos automatizados estarían presentes en un aeropuerto futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, vehículos eléctricos autónomos permitirían trasladar a pasajeros con movilidad reducida desde diferentes puntos de la terminal hasta el avión.

Estas herramientas buscan facilitar la orientación dentro de los aeropuertos, especialmente en terminales de gran tamaño donde los desplazamientos pueden resultar complejos.