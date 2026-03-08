Tecno

Las imágenes que no conoces del histórico show de Bad Bunny con Spotify en Tokio

Figuras globales como LiSA, Takashi Murakami, Yoon Ahn y Luisito Comunica asistieron al evento

Guardar
La presentación en el Tipstar
La presentación en el Tipstar Dome Chiba destacó una escenografía que fusionó la estética japonesa con la identidad visual de Bad Bunny.

Bad Bunny fue el protagonista del Spotify Billions Club Live en Tokio dejando una gran variedad de imágenes que demuestran el impacto que ha tenido el artista en la aplicación y en el mundo, en los últimos años.

Durante el evento, Spotify presentó una producción exclusiva que no solo marcó el debut del reguetonero en Asia, sino que también rindió homenaje al impacto sin precedentes del cantante en la industria musical digital, al ser el más escuchado en la plataforma en 2025.

Por lo que la presentación fue concebida como un tributo a las 29 canciones de Bad Bunny que han superado los mil millones de reproducciones en la aplicación, celebrando su papel como único artista en recibir cuatro veces el reconocimiento como Global Top Artist.

El evento de Spotify homenajeó
El evento de Spotify homenajeó a Bad Bunny como el artista más escuchado en la plataforma en 2025, celebrando su récord global.

Así fue el evento de Spotify y Bad Bunny en Asia

Con el anuncio de Billions Club Live, Spotify apostó por una experiencia exclusiva e íntima, centrada en el poder de convocatoria del artista y la fuerza de sus números globales. La selección de Tokio como escenario no fue casual: simboliza la expansión del reguetón y la música latina hacia territorios tradicionalmente lejanos a estos géneros.

Esta presentación significó la primera vez que Bad Bunny actuó en Asia. El evento buscó sellar un ciclo en la relación entre la plataforma y el cantante. En 2018, el puertorriqueño participó en el concierto ¡Viva Latino! Live, organizado también por Spotify, y desde entonces su crecimiento dentro del universo digital ha sido sostenido y meteórico.

En 2025, la plataforma confirmó que Bad Bunny alcanzó más de 19.800 millones de reproducciones en un solo año, de acuerdo con los datos de Spotify Wrapped, y se consolidó por cuarta ocasión como el artista más escuchado del planeta.

El escenario del Tipstar Dome Chiba fue transformado en una postal de Japón, fusionando elementos tradicionales con la identidad visual de Bad Bunny. Grandes árboles de sakura (cerezos), estructuras de madera yakisugi y un sol luminoso suspendido sobre el escenario crearon un ambiente que evocó tanto la estética japonesa como el universo del reguetonero.

Más de 19.800 millones de

Las imágenes muestran a Bad Bunny rodeado de estos símbolos, interactuando con el público y sus invitados en una atmósfera que combinó lo local con lo global.

El setlist preparado para la noche incluyó canciones, todas éxitos rotundos en la carrera de Bad Bunny. Entre ellas destacaron:

  • EoO
  • Me Porto Bonito
  • No Me Conoce - Remix
  • Efecto
  • Neverita
  • Si Veo a Tu Mamá
  • Tití Me Preguntó
  • Safaera FT Jowell and Randy
  • Ojitos Lindos
  • La Canción
  • DÁKITI
  • Yonaguni
  • Callaita
  • MIA - Salsa Version
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL
  • DtMF

Uno de los momentos más comentados fue “Yonaguni”, cuya parte en japonés fue coreada por el público junto al artista. Las colaboraciones de la noche, como la de Jowell & Randy, y la reinterpretación de “MIA” en clave salsa, llevaron los sonidos de Puerto Rico hasta Tokio, creando un puente cultural entre ambos mundos.

El DJ local Nasthug fue el encargado de abrir y cerrar la velada, añadiendo un toque de autenticidad japonesa a la experiencia musical.

Spotify Billions Club Live en
Spotify Billions Club Live en Tokio contó con la presencia de celebridades de la talla de LiSA, Takashi Murakami y Luisito Comunica.

Invitados especiales al evento de Spotify

Entre los asistentes se encontraron figuras de la cultura y el entretenimiento como LiSA, el artista contemporáneo Takashi Murakami, la diseñadora Yoon Ahn, la rapera Awich, el cantante JP THE WAVY, el influencer mexicano Luisito Comunica, kemio y Verdy. La presencia de estos invitados aportó un aire cosmopolita, resaltando la influencia de Bad Bunny más allá de la música.

El evento fue exclusivo, solo accesible para los fans más fieles y celebridades seleccionadas. Las imágenes muestran rostros de emoción, interacción directa con el artista y la sensación de estar participando en un acontecimiento único e irrepetible en la escena musical asiática.

Temas Relacionados

Bad BunnySpotifyTokioConciertosAplicacionesMúsicaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Mito o realidad: los imanes en el refrigerador pueden aumentar su consumo energético

El gasto depende de factores como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura interna y el mantenimiento de las gomas de la puerta

Mito o realidad: los imanes

Un adolescente creó un PC 4K para un proyecto escolar y ahora comparte sus secretos para que cualquiera haga lo mismo

El dispositivo cuenta con un panel Samsung AMOLED 4K, un teclado mecánico desmontable y autonomía de siete horas

Un adolescente creó un PC

Así puedes buscar y eliminar fotos tuyas en internet usando inteligencia artificial

Herramientas de reconocimiento facial permiten rastrear imágenes propias en la web, mientras las opciones de privacidad de Google facilitan la eliminación de datos sensibles

Así puedes buscar y eliminar

Prefijos que alertan que una llamada perdida esconde una estafa y no debes devolverla

Códigos internacionales de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria son usados por ciberdelincuentes para ejecutar fraudes telefónicos

Prefijos que alertan que una

Construyeron una computadora con neuronas humanas vivas y aprendió sola a jugar

Esto no es IA simulando un cerebro. Son neuronas reales cultivadas en laboratorio tomando decisiones en tiempo real. Y es solo el principio

Construyeron una computadora con neuronas
DEPORTES
Sebastián Báez avanza con autoridad

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

ARCOmadrid cierra con un impacto

ARCOmadrid cierra con un impacto económico de USD 220 millones

10 claves para entender el radicalismo islámico

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”