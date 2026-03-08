Las imágenes que no conoces del histórico show de Bad Bunny con Spotify en Tokio

La presentación en el Tipstar Dome Chiba destacó una escenografía que fusionó la estética japonesa con la identidad visual de Bad Bunny.

Bad Bunny fue el protagonista del Spotify Billions Club Live en Tokio dejando una gran variedad de imágenes que demuestran el impacto que ha tenido el artista en la aplicación y en el mundo, en los últimos años.

Durante el evento, Spotify presentó una producción exclusiva que no solo marcó el debut del reguetonero en Asia, sino que también rindió homenaje al impacto sin precedentes del cantante en la industria musical digital, al ser el más escuchado en la plataforma en 2025.

Por lo que la presentación fue concebida como un tributo a las 29 canciones de Bad Bunny que han superado los mil millones de reproducciones en la aplicación, celebrando su papel como único artista en recibir cuatro veces el reconocimiento como Global Top Artist.

El evento de Spotify homenajeó a Bad Bunny como el artista más escuchado en la plataforma en 2025, celebrando su récord global.

Así fue el evento de Spotify y Bad Bunny en Asia

Con el anuncio de Billions Club Live, Spotify apostó por una experiencia exclusiva e íntima, centrada en el poder de convocatoria del artista y la fuerza de sus números globales. La selección de Tokio como escenario no fue casual: simboliza la expansión del reguetón y la música latina hacia territorios tradicionalmente lejanos a estos géneros.

Esta presentación significó la primera vez que Bad Bunny actuó en Asia. El evento buscó sellar un ciclo en la relación entre la plataforma y el cantante. En 2018, el puertorriqueño participó en el concierto ¡Viva Latino! Live, organizado también por Spotify, y desde entonces su crecimiento dentro del universo digital ha sido sostenido y meteórico.

En 2025, la plataforma confirmó que Bad Bunny alcanzó más de 19.800 millones de reproducciones en un solo año, de acuerdo con los datos de Spotify Wrapped, y se consolidó por cuarta ocasión como el artista más escuchado del planeta.

El escenario del Tipstar Dome Chiba fue transformado en una postal de Japón, fusionando elementos tradicionales con la identidad visual de Bad Bunny. Grandes árboles de sakura (cerezos), estructuras de madera yakisugi y un sol luminoso suspendido sobre el escenario crearon un ambiente que evocó tanto la estética japonesa como el universo del reguetonero.

Las imágenes muestran a Bad Bunny rodeado de estos símbolos, interactuando con el público y sus invitados en una atmósfera que combinó lo local con lo global.

El setlist preparado para la noche incluyó canciones, todas éxitos rotundos en la carrera de Bad Bunny. Entre ellas destacaron:

EoO

Me Porto Bonito

No Me Conoce - Remix

Efecto

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

Tití Me Preguntó

Safaera FT Jowell and Randy

Ojitos Lindos

La Canción

DÁKITI

Yonaguni

Callaita

MIA - Salsa Version

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

DtMF

Uno de los momentos más comentados fue “Yonaguni”, cuya parte en japonés fue coreada por el público junto al artista. Las colaboraciones de la noche, como la de Jowell & Randy, y la reinterpretación de “MIA” en clave salsa, llevaron los sonidos de Puerto Rico hasta Tokio, creando un puente cultural entre ambos mundos.

El DJ local Nasthug fue el encargado de abrir y cerrar la velada, añadiendo un toque de autenticidad japonesa a la experiencia musical.

Spotify Billions Club Live en Tokio contó con la presencia de celebridades de la talla de LiSA, Takashi Murakami y Luisito Comunica.

Invitados especiales al evento de Spotify

Entre los asistentes se encontraron figuras de la cultura y el entretenimiento como LiSA, el artista contemporáneo Takashi Murakami, la diseñadora Yoon Ahn, la rapera Awich, el cantante JP THE WAVY, el influencer mexicano Luisito Comunica, kemio y Verdy. La presencia de estos invitados aportó un aire cosmopolita, resaltando la influencia de Bad Bunny más allá de la música.

El evento fue exclusivo, solo accesible para los fans más fieles y celebridades seleccionadas. Las imágenes muestran rostros de emoción, interacción directa con el artista y la sensación de estar participando en un acontecimiento único e irrepetible en la escena musical asiática.