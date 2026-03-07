Estados Unidos

¿Tener un perro te hará vivir más tiempo?

Las investigaciones sugieren que tener mascotas te mantiene más sano. Pero hay algunas advertencias

Investigaciones vinculan tener un perro con una vida más sana y menor riesgo cardiovascular, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De niño, el Dr. Dhruv Kazi estaba obsesionado con los perros. Como cardiólogo y economista de la salud, escribió sobre sus beneficios para la salud. Pero no tuvo uno hasta los 40.

En 2019, se mudó a Boston para trabajar como director de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos del Centro Médico Beth Israel Deaconess. Entonces llegó la COVID-19. Viviendo solo y trabajando en la unidad de cuidados intensivos, el Dr. Kazi comentó que el primer año de la pandemia fue “sumamente aislante”.

Todo cambió en 2021 cuando adquirió a Rumi, un cachorro vizsla lleno de energía y cariño. Gracias a Rumi, el Dr. Kazi empezó a pasar más tiempo al aire libre, conoció a sus vecinos y recibió una dosis muy necesaria de energía positiva y alegría.

Fue muy importante para mantener mi cordura”, dijo el Dr. Kazi.

El Dr. Dhruv Kazi, cardiólogo, destaca cómo su perro Rumi mejoró su bienestar y redujo su sensación de aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones que se remontan a décadas atrás han descubierto que las personas que tienen mascotas, especialmente perros, tienden a ser más saludables que las personas que no las tienen.

Los estudios demuestran que tener una mascota se asocia con una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y menores tasas de mortalidad tras un infarto o un derrame cerebral. Además, una amplia revisión de estudios publicada en 2019 reveló que tener un perro se asociaba con un 24 % menos de riesgo de morir por cualquier causa en un plazo de 10 años.

El beneficio es tan notable para la salud cardíaca que la Asociación Americana del Corazón incluso cuenta con una declaración científica dedicada a ello, en la que declara que tener un perro “puede ser razonable para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. (Sin embargo, la organización no recomienda tener un perro solo por motivos de salud cardíaca).

Los dueños de mascotas en general, pero los dueños de perros en particular, tienen vidas más largas y saludables que quienes no tienen mascotas”, afirmó el Dr. Kazi. “La correlación es muy convincente. Ahora la pregunta es: ¿es esta relación causal?”

Algunas teorías sobre mascotas

Tener perros se asocia con un 24 % menos de riesgo de muerte por cualquier causa en un periodo de diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos creen que una posible explicación de los beneficios para la salud es que las personas que tienen perros tienden a ser más activas físicamente que quienes no los tienen.

El Dr. Adrian Bauman, profesor emérito de salud pública de la Universidad de Sídney (Australia), publicó un metaanálisis en 2012 que reveló que la mayoría de los dueños de perros que paseaban a sus perros cumplían con las pautas estándar de ejercicio de 150 minutos de actividad física moderadamente intensa a la semana. Sin embargo, solo el 60 % de los dueños los paseaba.

Tenemos que distinguir entre tener un perro en casa y pasearlo”, dijo el Dr. Bauman.

En otro estudio que realizó, no se observó diferencia en el riesgo de mortalidad cuando los dueños de perros y los que no los tenían eran igualmente activos. (El perro del Dr. Bauman, Jed, es un Cavapoo, un cruce entre un Cavalier King Charles Spaniel y un caniche).

Otras investigaciones respaldan que tener un perro no garantiza hábitos saludables. De hecho, si tu estilo de vida no es saludable, el de tu perro también podría serlo. Tove Fall, profesora de epidemiología molecular en la Universidad de Uppsala (Suecia) y exveterinaria, ha realizado una investigación que demuestra que si un perro tiene diabetes tipo 2, su dueño también es más propenso a desarrollarla.

Compartes tu hogar con tu perro”, dijo el Dr. Fall. “Así que, si no llevas un estilo de vida saludable, quizá tu perro no lo esté haciendo tan bien”. (El Dr. Fall tiene dos perros: Totte, una mezcla de labrador retriever, y Vega, una raza de spaniel holandés llamada Kooikerhondje).

Los expertos afirman que otra forma en que los perros pueden beneficiar la salud y la longevidad de las personas es mejorando el bienestar mental. Las personas solteras o que viven solas parecen beneficiarse más de la compañía que ofrece una mascota.

Tener un perro “realmente tiene beneficios sustanciales para la salud al contrarrestar las consecuencias de la soledad y el aislamiento”, dijo el Dr. Bauman.

Adoptar un perro puede aportar beneficios mentales importantes y combatir la soledad en personas solteras o que viven solas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que los amantes de los gatos no se sientan excluidos, algunos estudios también han descubierto que tener un gato se asocia con un menor riesgo de morir de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, posiblemente al proporcionar alivio del estrés.

O bien, los beneficios para la salud de tener una mascota podrían ser simplemente un efecto demográfico. Los dueños de perros tienden a ser más jóvenes y más ricos que quienes no tienen, características que se corresponden con una mejor salud. En un amplio metaanálisis, al considerar factores como la edad, los ingresos y los hábitos de salud, como el tabaquismo, en los análisis estadísticos, muchos beneficios para la salud de tener un perro desaparecieron.

Es difícil determinar si los perros mejoran la salud de las personas o si las personas más sanas tienen más probabilidades de tener perros, dijo el Dr. Fall. “Si eres muy frágil y no puedes cuidarte bien, es muy poco probable que consigas un cachorro, ¿verdad?

Por supuesto, las mascotas a veces también añaden estrés a la vida. El entrenamiento en casa puede ser desesperante, las facturas del veterinario pueden ser caras y perder a una mascota puede ser devastador.

Requieren mucho trabajo y un compromiso considerable de recursos emocionales y económicos”, dijo el Dr. Kazi. Pero, añadió, “son una gran alegría”.

© The New York Times 2026.

