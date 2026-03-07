Qué significan los errores de Netflix R40, R12 o R25-1 en la pantalla de tu dispositivo

Netflix deja de funcionar en móviles y tabletas que no reciben más soporte del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de códigos como R40, R12 o R25-1 en la pantalla de un televisor, móvil o tableta al intentar acceder a Netflix es cada vez más común en dispositivos antiguos.

De acuerdo con ADSLZone, estos mensajes de error señalan que el dispositivo ya no cumple los estándares necesarios para ejecutar la app de Netflix. La plataforma ha renovado su sistema de compatibilidad, lo que afecta principalmente a Smart TV y otros equipos antiguos.

La empresa aclara que estos errores pueden aparecer tanto de forma permanente como durante un periodo de transición, antes de que el acceso quede completamente bloqueado.

En muchos casos, la pantalla también muestra mensajes como “Netflix ya no está disponible en este dispositivo” o “Lamentablemente, a partir del [fecha], Netflix dejará de estar disponible en este dispositivo”. En ambos escenarios, Netflix remite al usuario a la web oficial para comprobar qué equipos siguen siendo compatibles.

El motivo detrás de la incompatibilidad

La decisión de Netflix de dejar de dar soporte a ciertos dispositivos responde a la imposibilidad de garantizar el funcionamiento óptimo tras sucesivas actualizaciones de la plataforma.

A medida que la aplicación incorpora mejoras en seguridad, calidad de imagen o rendimiento, algunos modelos dejan de contar con los recursos técnicos necesarios para soportarlas. Este proceso afecta especialmente a televisores, móviles y tabletas lanzados hace varios años, que ya no reciben actualizaciones de software por parte del fabricante.

El servicio de streaming explica en su página de ayuda que, si el dispositivo muestra uno de estos códigos de error, “se ha quedado demasiado obsoleto para recibir nuevas actualizaciones de Netflix”. Por ese motivo, la aplicación dejará de funcionar próximamente y el usuario solo podrá continuar accediendo durante un periodo breve.

Lista de dispositivos que no serán compatibles con Netflix

Estos son los dispositivos que dejarán de ser compatibles con la plataforma de streaming a partir del 15 de marzo de 2026:

Televisores y dispositivos multimedia

Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

de primera, segunda y tercera generación. Televisores Panasonic fabricados antes de 2015.

fabricados antes de 2015. Televisores LG fabricados antes de 2015.

fabricados antes de 2015. Samsung Smart TV de la serie EOS producidos entre 2012 y 2015.

de la serie EOS producidos entre 2012 y 2015. Sony Bravia con números de modelo KDL, XBR, W95 y X95 (principalmente ediciones anteriores a 2015).

con números de modelo KDL, XBR, W95 y X95 (principalmente ediciones anteriores a 2015). Dispositivos multimedia lanzados antes de 2015 que no reciban actualizaciones de sistema operativo.

Teléfonos inteligentes

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Dispositivos Apple

Solo seguirán siendo compatibles los iPhone y iPad que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17. Aquellos que no puedan actualizar a estas versiones dejarán de ser compatibles con la app de Netflix.

Alternativas para seguir usando Netflix

Frente a este escenario, existen soluciones que permiten continuar disfrutando del catálogo de Netflix sin necesidad de renovar el televisor o el dispositivo principal de inmediato.

Entre las opciones más habituales se encuentra el uso de dispositivos externos, como reproductores multimedia, consolas de videojuegos o dispositivos de streaming tipo Chromecast, Fire TV Stick o Apple TV, que pueden conectarse a un televisor antiguo. Estos equipos proporcionan acceso a la última versión de la aplicación y permiten mantener la experiencia de usuario, aunque suponen una inversión adicional.

Otra alternativa consiste en utilizar un ordenador portátil conectado al televisor mediante un cable HDMI, lo que permite visualizar el contenido aunque la app de Netflix ya no funcione en el sistema operativo original del equipo. La empresa recomienda revisar en la web oficial la lista actualizada de equipos compatibles antes de tomar cualquier decisión de compra.

