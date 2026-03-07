Cómo se cuidan las suculentas en casa: guía marzo 2026, según la IA

Resisten largas sequías gracias a su capacidad de almacenar agua en hojas y tallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas suculentas son populares en el hogar por su facilidad de mantenimiento y atractivo visual. Para conservarlas en óptimas condiciones, la inteligencia artificial recomienda este marzo de 2026 prestar especial atención a la luz que reciben.

Un consejo clave es ubicarlas cerca de una ventana donde reciban abundante luz natural. Lo más adecuado son entre 4 y 6 horas diarias de luz indirecta y brillante. Si bien algunas especies soportan exposición directa al sol, un exceso puede provocar quemaduras en las hojas.

Según Homecenter, el entorno ideal para el cuidado de las suculentas es al aire libre, en un espacio bien iluminado, cálido y con buena ventilación. Estas condiciones fortalecen a las plantas y aumentan su resistencia frente a hongos y plagas.

Existen cientos de especies con formas y tamaños que se adaptan a cualquier espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar problemas en su desarrollo y la aparición de enfermedades, es fundamental mantenerlas alejadas de ambientes con exceso de humedad y de corrientes de aire frío.

Las suculentas pueden permanecer fuera siempre que no haya riesgo de heladas; durante el invierno, si las lluvias son intensas, conviene trasladarlas al interior, en un lugar fresco y luminoso.

Qué otros cuidados tener en cuenta para las suculentas

Otros cuidados esenciales para las suculentas incluyen la selección del sustrato, la reproducción y el manejo de riego, abono y plagas.

Sustrato adecuado.

Para favorecer el crecimiento y la salud de las suculentas, es fundamental utilizar un sustrato suelto, aireado y poroso, que impida la formación de charcos y la retención excesiva de agua.

Se recomienda una mezcla compuesta por 50% de arena gruesa de río lavada o arena de lampa, 50% de compost y la adición de fertilizante granulado de lenta liberación.

Las suculentas prosperan en sustratos aireados y libres de humedad excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reproducción:

Por esqueje: Esta técnica se realiza en verano. Consiste en cortar una hoja o rama desde el tallo principal y plantarla en un sustrato con buen drenaje. En un plazo de 15 a 21 días aparecerán las primeras raíces, momento en que se puede realizar el trasplante definitivo.

Por semilla: Aunque más compleja, es posible si se recrean condiciones de desierto en un almácigo, ventilando la planta por la noche y usando tierra estéril. Las semillas deben hidratarse durante 24 horas al sol antes de sembrar. Una vez germinadas, se recomienda espaciar el riego y aumentar la exposición solar a partir del primer mes.

Riego.

Evita el exceso de humedad y nutrientes, ya que esto puede debilitar la planta y favorecer hongos. Riega solo cuando la tierra esté completamente seca.

Abono.

Fertiliza cuando la planta muestre signos de crecimiento o en otoño, para que acumule reservas. Utiliza fertilizantes ricos en potasio antes de la floración.

Control de plagas.

Evita la humedad excesiva para prevenir hongos. Si aparece polvo blanco, indica presencia de hongos; ubica la planta al sol y en un lugar ventilado, y emplea pesticidas específicos. Las cochinillas se detectan por bultos pardos en las hojas; retíralas raspando y aplica una mezcla de jabón neutro y alcohol de quemar diluidos en agua.

Los pulgones suelen atacar flores en primavera y verano; pueden eliminarse lavando la planta y asegurando buena ventilación y exposición solar para prevenir futuros brotes.

Varias plantas suculentas de diferentes tipos y colores adornan un alféizar de madera junto a una ventana soleada, creando un rincón natural y vibrante en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores dañan a las suculentas

Las suculentas pueden verse afectadas por diversos factores que comprometen su salud y desarrollo. El exceso de riego es una de las principales causas de daño, ya que provoca pudrición de raíces y favorece la aparición de hongos. La falta de luz natural también debilita la planta, generando tallos alargados y hojas pálidas.

Las temperaturas extremas, tanto el frío intenso como el calor excesivo, pueden causar quemaduras o daños irreversibles en los tejidos.

Además, la acumulación de polvo o la presencia de plagas como cochinillas y pulgones afectan su vitalidad. Un sustrato inadecuado, con poca aireación o retención de agua, incrementa el riesgo de enfermedades y deterioro de la planta.