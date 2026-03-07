Tecno

Cómo se cuidan las suculentas en casa: guía marzo 2026, según la IA

Un buen entorno para estas plantas es al aire libre, en un lugar con abundante luz, temperaturas cálidas y adecuada ventilación

Guardar
Resisten largas sequías gracias a
Resisten largas sequías gracias a su capacidad de almacenar agua en hojas y tallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas suculentas son populares en el hogar por su facilidad de mantenimiento y atractivo visual. Para conservarlas en óptimas condiciones, la inteligencia artificial recomienda este marzo de 2026 prestar especial atención a la luz que reciben.

Un consejo clave es ubicarlas cerca de una ventana donde reciban abundante luz natural. Lo más adecuado son entre 4 y 6 horas diarias de luz indirecta y brillante. Si bien algunas especies soportan exposición directa al sol, un exceso puede provocar quemaduras en las hojas.

Según Homecenter, el entorno ideal para el cuidado de las suculentas es al aire libre, en un espacio bien iluminado, cálido y con buena ventilación. Estas condiciones fortalecen a las plantas y aumentan su resistencia frente a hongos y plagas.

Existen cientos de especies con
Existen cientos de especies con formas y tamaños que se adaptan a cualquier espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar problemas en su desarrollo y la aparición de enfermedades, es fundamental mantenerlas alejadas de ambientes con exceso de humedad y de corrientes de aire frío.

Las suculentas pueden permanecer fuera siempre que no haya riesgo de heladas; durante el invierno, si las lluvias son intensas, conviene trasladarlas al interior, en un lugar fresco y luminoso.

Qué otros cuidados tener en cuenta para las suculentas

Otros cuidados esenciales para las suculentas incluyen la selección del sustrato, la reproducción y el manejo de riego, abono y plagas.

Sustrato adecuado.

Para favorecer el crecimiento y la salud de las suculentas, es fundamental utilizar un sustrato suelto, aireado y poroso, que impida la formación de charcos y la retención excesiva de agua.

Se recomienda una mezcla compuesta por 50% de arena gruesa de río lavada o arena de lampa, 50% de compost y la adición de fertilizante granulado de lenta liberación.

Las suculentas prosperan en sustratos
Las suculentas prosperan en sustratos aireados y libres de humedad excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reproducción:

  • Por esqueje: Esta técnica se realiza en verano. Consiste en cortar una hoja o rama desde el tallo principal y plantarla en un sustrato con buen drenaje. En un plazo de 15 a 21 días aparecerán las primeras raíces, momento en que se puede realizar el trasplante definitivo.
  • Por semilla: Aunque más compleja, es posible si se recrean condiciones de desierto en un almácigo, ventilando la planta por la noche y usando tierra estéril. Las semillas deben hidratarse durante 24 horas al sol antes de sembrar. Una vez germinadas, se recomienda espaciar el riego y aumentar la exposición solar a partir del primer mes.

Riego.

Evita el exceso de humedad y nutrientes, ya que esto puede debilitar la planta y favorecer hongos. Riega solo cuando la tierra esté completamente seca.

Existen cientos de especies con
Existen cientos de especies con formas y tamaños que se adaptan a cualquier espacio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Abono.

Fertiliza cuando la planta muestre signos de crecimiento o en otoño, para que acumule reservas. Utiliza fertilizantes ricos en potasio antes de la floración.

Control de plagas.

Evita la humedad excesiva para prevenir hongos. Si aparece polvo blanco, indica presencia de hongos; ubica la planta al sol y en un lugar ventilado, y emplea pesticidas específicos. Las cochinillas se detectan por bultos pardos en las hojas; retíralas raspando y aplica una mezcla de jabón neutro y alcohol de quemar diluidos en agua.

Los pulgones suelen atacar flores en primavera y verano; pueden eliminarse lavando la planta y asegurando buena ventilación y exposición solar para prevenir futuros brotes.

Varias plantas suculentas de diferentes
Varias plantas suculentas de diferentes tipos y colores adornan un alféizar de madera junto a una ventana soleada, creando un rincón natural y vibrante en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores dañan a las suculentas

Las suculentas pueden verse afectadas por diversos factores que comprometen su salud y desarrollo. El exceso de riego es una de las principales causas de daño, ya que provoca pudrición de raíces y favorece la aparición de hongos. La falta de luz natural también debilita la planta, generando tallos alargados y hojas pálidas.

Las temperaturas extremas, tanto el frío intenso como el calor excesivo, pueden causar quemaduras o daños irreversibles en los tejidos.

Además, la acumulación de polvo o la presencia de plagas como cochinillas y pulgones afectan su vitalidad. Un sustrato inadecuado, con poca aireación o retención de agua, incrementa el riesgo de enfermedades y deterioro de la planta.

Temas Relacionados

SuculentasCasaPlantasMarzo 2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Se acaba la TV gratis e insegura: cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

Algunas opciones recomendadas son YouTube, Pluto TV, que ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas

Se acaba la TV gratis

Lo que los fabricantes no te dicen sobre dejar el móvil cargando mientras duermes

Mantener la batería al 100 % durante horas puede acelerar su desgaste con el paso del tiempo

Lo que los fabricantes no

Agentes de caos: lo que realmente revela el estudio más inquietante sobre IA autónoma de 2026

No es que los agentes de IA conspiren. Es que no entienden el contexto de lo que hacen. Y ya los estamos desplegando

Agentes de caos: lo que

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Los 10 animes más populares

Para qué sirve NotebookLM, la IA de Google para investigadores y estudiantes

Esta herramienta puede generar podcast, videos, resúmenes, comparativas y otros recursos a partir del material que el usuario proporciona

Para qué sirve NotebookLM, la
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Rendimiento “mediocre” y la “vergonzosa” eliminación que esquivó Alpine: el duro análisis sobre la Qualy de Colapinto y Gasly en la F1

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Preocupación por Neuer de cara al Mundial: se resintió de su lesión, salió en el entretiempo y es duda para los amistosos de Alemania

Deportiva Riestra anunció la contratación del “Hazard nigeriano”

TELESHOW
Así fue el primer show

Así fue el primer show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: fotos y videos de un amor incondicional

Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo

Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

INFOBAE AMÉRICA

Los tesoros de Ramsés II

Los tesoros de Ramsés II se muestran en Londres: así es la exposición que revive el esplendor de Egipto

Más de 6,000 emprendedores salvadoreños acceden anualmente a capacitación impulsada por CONAMYPE

Tormenta invernal pone bajo alerta a más de cinco estados por nieve, hielo y fuertes vientos

La escultura del niño que orina en Bruselas se convierte en símbolo cultural con más de mil atuendos

Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán