Bill Gates revoluciona la energía nuclear: TerraPower recibe luz verde para construir su reactor

Bill Gates ha recibido autorización para avanzar en el sector nuclear: la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos aprobó el primer permiso en ocho años para la construcción de un reactor nuclear comercial a TerraPower
La empresa, fundada y respaldada por Gates, podrá así iniciar la edificación de un reactor enfriado por sodio en el oeste de Wyoming.
El proyecto, con un presupuesto estimado de USD 4.000 millones, prevé estar operativo en 2030 y abastecer de energía a cerca de 400.000 hogares.
“Este es un paso histórico hacia adelante para la energía nuclear avanzada en Estados Unidos y refleja nuestro compromiso de brindar decisiones oportunas y predecibles basadas en una revisión de seguridad rigurosa e independiente”, dijo el presidente de la NRC, Ho Nieh.
Cómo será este proyecto de Bill Gates
El proyecto impulsado por Bill Gates será desarrollado por su empresa TerraPower y empleará tecnología de refrigeración por sodio líquido, considerada una de las alternativas más prometedoras dentro de la nueva generación de reactores nucleares.
La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos autorizó la construcción del reactor Natrium en el estado de Wyoming, específicamente en la instalación denominada Kemmerer Unit 1.
Esta aprobación constituye un hito, ya que es la primera vez que el regulador estadounidense avala una planta nuclear basada en este diseño avanzado.
La planta contará con una potencia base de 345 megavatios y dispondrá de un sistema de almacenamiento de energía que permitirá aumentar la capacidad de generación hasta 500 megavatios en momentos de alta demanda.
El reactor se ubicará junto a una central eléctrica de carbón en proceso de cierre, lo que facilitará la reutilización de parte de la infraestructura energética existente y garantizará el suministro eléctrico para la región.
Este desarrollo forma parte de una estrategia energética orientada a reemplazar centrales de carbón por fuentes más limpias y estables. La finalización de la planta está prevista para 2030.
Cuál será el mayor desafío de este proyecto de Bill Gates
El mayor desafío del proyecto de Bill Gates radica en asegurar el suministro del combustible específico que requiere el reactor Natrium: un tipo de uranio denominado HALEU (uranio de bajo enriquecimiento y alto ensayo).
Tradicionalmente, Rusia ha sido el principal proveedor mundial de este material, lo que implicaba una dependencia estratégica para los desarrollos nucleares en Estados Unidos.
Para mitigar ese riesgo, el Departamento de Energía estadounidense ha promovido la creación de una cadena de suministro nacional de HALEU. El desarrollo de esta infraestructura ha sido fundamental para que TerraPower pueda avanzar con la construcción del reactor.
A qué se dedica TerraPower, la startup de Bill Gates
TerraPower es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas para generar energía libre de carbono.
Su principal objetivo es facilitar el crecimiento económico y la descarbonización industrial mediante la generación de electricidad y calor a partir de reactores innovadores.
Además, la compañía trabaja en la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas, especialmente en tratamientos oncológicos.
La empresa busca satisfacer la creciente demanda global de electricidad, contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar la calidad de vida a través de soluciones energéticas limpias y sostenibles.
TerraPower construye su primera planta mediante una asociación público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados (ARDP) del Departamento de Energía de Estados Unidos.
Este programa contempla una distribución de costos equitativa, con una financiación de hasta USD 2.000 millones para el proyecto Natrium, que será igualada por TerraPower y sus socios.
El presupuesto de la planta de demostración incluye el diseño y la licencia del reactor, el desarrollo de códigos y métodos, la calificación del combustible, y la construcción y operación de dos instalaciones de apoyo: la Planta de Fabricación de Combustible Natrium y la Planta de Prueba y Llenado de Sodio.
Esta última permitirá evaluar el rendimiento de equipos clave antes de su integración en el reactor. Bill Gates es fundador y presidente de TerraPower.