Bill Gates revoluciona la energía nuclear: TerraPower recibe luz verde para construir su reactor

El proyecto liderado por la startup de Gates cuenta con una financiación estimada de USD 4.000 millones y proyecta iniciar operaciones en 2030

La Comisión Reguladora Nuclear de
La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos otorgó a TerraPower el primer permiso en ocho años para construir un reactor nuclear comercial. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Bill Gates ha recibido autorización para avanzar en el sector nuclear: la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos aprobó el primer permiso en ocho años para la construcción de un reactor nuclear comercial a TerraPower

La empresa, fundada y respaldada por Gates, podrá así iniciar la edificación de un reactor enfriado por sodio en el oeste de Wyoming.

El proyecto, con un presupuesto estimado de USD 4.000 millones, prevé estar operativo en 2030 y abastecer de energía a cerca de 400.000 hogares.

El proyecto de Bill Gates,
El proyecto de Bill Gates, con una inversión prevista de USD 4.000 millones, planea iniciar operaciones en 2030 y suministrar energía a aproximadamente 400.000 hogares. REUTERS/Tingshu Wang

“Este es un paso histórico hacia adelante para la energía nuclear avanzada en Estados Unidos y refleja nuestro compromiso de brindar decisiones oportunas y predecibles basadas en una revisión de seguridad rigurosa e independiente”, dijo el presidente de la NRC, Ho Nieh.

Cómo será este proyecto de Bill Gates

El proyecto impulsado por Bill Gates será desarrollado por su empresa TerraPower y empleará tecnología de refrigeración por sodio líquido, considerada una de las alternativas más prometedoras dentro de la nueva generación de reactores nucleares.

La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos autorizó la construcción del reactor Natrium en el estado de Wyoming, específicamente en la instalación denominada Kemmerer Unit 1.

TerraPower, la empresa de Bill
TerraPower, la empresa de Bill Gates, desarrollará el proyecto utilizando tecnología de refrigeración por sodio líquido. (TerraPower)

Esta aprobación constituye un hito, ya que es la primera vez que el regulador estadounidense avala una planta nuclear basada en este diseño avanzado.

La planta contará con una potencia base de 345 megavatios y dispondrá de un sistema de almacenamiento de energía que permitirá aumentar la capacidad de generación hasta 500 megavatios en momentos de alta demanda.

El reactor se ubicará junto a una central eléctrica de carbón en proceso de cierre, lo que facilitará la reutilización de parte de la infraestructura energética existente y garantizará el suministro eléctrico para la región.

Este desarrollo forma parte de una estrategia energética orientada a reemplazar centrales de carbón por fuentes más limpias y estables. La finalización de la planta está prevista para 2030.

El principal reto para Bill
El principal reto para Bill Gates es garantizar el suministro de HALEU, un tipo de uranio de bajo enriquecimiento y alto ensayo necesario para el reactor Natrium. REUTERS/Denis Balibouse

Cuál será el mayor desafío de este proyecto de Bill Gates

El mayor desafío del proyecto de Bill Gates radica en asegurar el suministro del combustible específico que requiere el reactor Natrium: un tipo de uranio denominado HALEU (uranio de bajo enriquecimiento y alto ensayo).

Tradicionalmente, Rusia ha sido el principal proveedor mundial de este material, lo que implicaba una dependencia estratégica para los desarrollos nucleares en Estados Unidos.

Para mitigar ese riesgo, el Departamento de Energía estadounidense ha promovido la creación de una cadena de suministro nacional de HALEU. El desarrollo de esta infraestructura ha sido fundamental para que TerraPower pueda avanzar con la construcción del reactor.

TerraPower construye su primera planta
TerraPower construye su primera planta en colaboración público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados del Departamento de Energía de Estados Unidos. (TerraPower)

A qué se dedica TerraPower, la startup de Bill Gates

TerraPower es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas para generar energía libre de carbono.

Su principal objetivo es facilitar el crecimiento económico y la descarbonización industrial mediante la generación de electricidad y calor a partir de reactores innovadores.

Además, la compañía trabaja en la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas, especialmente en tratamientos oncológicos.

La empresa busca satisfacer la creciente demanda global de electricidad, contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar la calidad de vida a través de soluciones energéticas limpias y sostenibles.

Bill Gates es el fundador
Bill Gates es el fundador y presidente de TerraPower. Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via REUTERS

TerraPower construye su primera planta mediante una asociación público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados (ARDP) del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Este programa contempla una distribución de costos equitativa, con una financiación de hasta USD 2.000 millones para el proyecto Natrium, que será igualada por TerraPower y sus socios.

El presupuesto de la planta de demostración incluye el diseño y la licencia del reactor, el desarrollo de códigos y métodos, la calificación del combustible, y la construcción y operación de dos instalaciones de apoyo: la Planta de Fabricación de Combustible Natrium y la Planta de Prueba y Llenado de Sodio.

Esta última permitirá evaluar el rendimiento de equipos clave antes de su integración en el reactor. Bill Gates es fundador y presidente de TerraPower.

