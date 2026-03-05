Tecno

Bill Gates obtiene la aprobación para construir un nuevo reactor nuclear: utilizará tecnología de sodio

El avance de este proyecto coincide con el creciente consumo eléctrico de los centros de datos y la inteligencia artificial

Bill Gates recibió autorización para la construcción de una nueva planta nuclear en Estados Unidos.

El empresario y filántropo Bill Gates obtuvo la aprobación de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) para avanzar en la construcción de un nuevo reactor nuclear en Estados Unidos.

El proyecto será desarrollado por su empresa TerraPower y utilizará tecnología de refrigeración por sodio líquido, considerada una de las alternativas más prometedoras dentro de la nueva generación de reactores nucleares.

La autorización permite iniciar la construcción del reactor Natrium en el estado de Wyoming, en una instalación denominada Kemmerer Unit 1. El proyecto marca un hito porque es la primera vez que el regulador estadounidense aprueba una planta nuclear basada en este diseño avanzado.

La empresa TerraPower, de Bill Gates, construirá un nuevo reactor nuclear en Estados Unidos. (AP foto/Evan Vucci)

La instalación tendrá una potencia base de 345 megavatios y contará con un sistema de almacenamiento de energía que permitirá elevar la capacidad de generación hasta 500 megavatios en momentos de mayor demanda.

El reactor forma parte de una nueva estrategia energética que busca reemplazar centrales de carbón por fuentes más limpias y estables. En este caso, la planta se construirá junto a una central carbonífera que está próxima a cerrar operaciones, lo que permitirá reutilizar parte de la infraestructura energética de la zona y mantener el suministro eléctrico para la región.

Una tecnología diferente a los reactores tradicionales

El diseño Natrium se diferencia de los reactores nucleares convencionales por el uso de sodio líquido como refrigerante en lugar de agua presurizada. Este cambio permite que el sistema funcione a presiones mucho más bajas, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a posibles fallos en el sistema de enfriamiento.

Bill Gates, junto a su empresa, buscan nuevas formas de generar energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de mejorar la seguridad, el uso de sodio líquido permite que la planta sea más compacta y potencialmente más económica de construir que los reactores nucleares tradicionales. El sistema también integra un mecanismo de almacenamiento térmico mediante sales fundidas, que permite guardar energía cuando la demanda es baja y liberarla posteriormente cuando el consumo eléctrico aumenta.

Este enfoque busca ofrecer una mayor flexibilidad operativa, algo que históricamente ha sido una limitación de la energía nuclear frente a otras fuentes de generación.

El desafío del combustible nuclear

Uno de los principales desafíos técnicos del proyecto está relacionado con el combustible necesario para operar el reactor. El diseño Natrium requiere un tipo especial de uranio conocido como HALEU (uranio de bajo enriquecimiento y alto ensayo).

Durante años, el principal proveedor mundial de este combustible fue Rusia, lo que generaba una dependencia significativa para los proyectos nucleares estadounidenses. Para evitar esa situación, el Departamento de Energía de Estados Unidos impulsó el desarrollo de una cadena de suministro nacional que permita garantizar el acceso a este material.

Este nuevo reactor nuclear buscaría alimentar la demanda de energía de los centros de datos que entrenan IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de esta infraestructura ha sido clave para que el proyecto de TerraPower pueda avanzar hacia su fase de construcción.

El regreso de la energía nuclear en la era de la inteligencia artificial

El impulso a nuevos reactores nucleares en Estados Unidos también está vinculado a un cambio estructural en la demanda energética global. El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y de los centros de datos ha incrementado el consumo eléctrico de las grandes empresas tecnológicas.

De acuerdo con estimaciones recientes, compañías como Google y Microsoft consumieron alrededor de 24 teravatios hora de electricidad en 2023 para operar sus infraestructuras digitales. Este nivel de consumo equivale al de algunos países medianos.

Bill Gates y su empresa usarán sodio líquido para enfriar su nuevo reactor nuclear. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Ante esta realidad, las grandes tecnológicas están explorando fuentes de energía capaces de ofrecer suministro continuo, bajas emisiones y gran capacidad de generación. La energía nuclear aparece como una de las pocas alternativas que pueden cumplir con estos requisitos.

A diferencia de las energías renovables dependientes de factores climáticos, las plantas nucleares pueden operar de manera constante las 24 horas del día y durante largos periodos de tiempo.

