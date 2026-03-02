Tecno

Sam Altman desenmascara el ‘AI Washing’: directivos culpan a la IA de despidos premeditados

Mientras el discurso público exagera los riesgos, investigaciones y líderes muestran que la inteligencia artificial apenas explica una mínima parte de los recortes

Sam Altman dijo que el
Sam Altman dijo que el impacto real de la IA en el mercado laboral pasará en los próximos años. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

El crecimiento de despidos en empresas tecnológicas durante 2025, atribuidos públicamente a la inteligencia artificial (IA), esconde una motivación previa según Sam Altman, CEO de OpenAI.

Durante su participación en el India AI Impact Summit, Altman denunció que los recortes laborales masivos realizados por grandes compañías no corresponden en su mayoría a una automatización efectiva, sino a decisiones empresariales previas disfrazadas bajo el discurso innovador.

Qué es el “AI Washing” y cómo afecta a las grandes empresas

Durante la entrevista en CNBC, Altman definió como “AI Washing” la tendencia de parte de los ejecutivos a justificar despidos apelando a la inteligencia artificial, cuando en realidad esas reducciones ya estaban decididas por otras razones.

La mayoría de los recortes
La mayoría de los recortes laborales en el sector tecnológico responden a factores empresariales ajenos a la automatización por IA, señaló el líder de OpenAI. (Imagen ilustrativa Infobae)

El directivo explicó: “No sé cuál es el porcentaje exacto, pero hay algo de ‘AI washing’ donde la gente culpa a la IA de despidos que harían de todos modos”.

En el mismo espacio, el creador de ChatGPT admitió la existencia de cierto desplazamiento profesional por la automatización, sobre todo en perfiles administrativos, y anticipa un crecimiento de este fenómeno en los próximos años.

Aun así, sostiene que este efecto será parcialmente compensado por la generación de nuevos empleos, una dinámica habitual en las grandes revoluciones tecnológicas.

Cómo ha sido el impacto real de inteligencia artificial en los despidos

De acuerdo con la consultora Challenger, Gray & Christmas, de los 1.206.374 despidos registrados en Estados Unidos en 2025, únicamente 54.836 fueron vinculados a la adopción de inteligencia artificial.

En Estados Unidos, solo el
En Estados Unidos, solo el 5% de los 1.2 millones de despidos de 2025 se atribuyen directamente a la inteligencia artificial, según estadísticas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dato representa menos del 5% del total, lo que pone en duda la relación directa entre la irrupción de estas tecnologías y la magnitud de la destrucción de empleo en el sector.

Asimismo, las conclusiones de The Budget Lab, apoyadas en datos oficiales del Bureau of Labor Statistics hasta noviembre de 2025, coinciden con este diagnóstico.

El informe no identifica variaciones notables en los tipos de empleo más susceptibles de automatización. El laboratorio subraya que “no se observan efectos macroeconómicos relevantes vinculados directamente a la expansión de la inteligencia artificial”.

Por otra parte, un estudio divulgado por el National Bureau of Economic Research recogió la opinión de 6.000 directivos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia.

El 90% de los directivos
El 90% de los directivos encuestados en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia reporta escasos efectos de la IA en el empleo tras el lanzamiento de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según este análisis, casi un 90% de los encuestados aseguran que la IA “no ha afectado al empleo en los tres años posteriores al lanzamiento de ChatGPT”. Esta percepción difiere sensiblemente del relato predominante en la conversación pública.

Cuál es la visión del impacto de la IA de otros líderes como Jensen Huang

La controversia sobre el alcance de la automatización repentina motivó respuestas en foros internacionales. En el marco del Foro Económico en Davos, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, rechazó las predicciones que anuncian la desaparición masiva de empleos a causa de la IA.

Huang defendió que los efectos ya son visibles en sectores fundamentales para la digitalización, describiendo un “aumento significativo” en las áreas ligadas a la construcción de infraestructuras tecnológicas.

Jensen Huang, CEO de Nvidia,
Jensen Huang, CEO de Nvidia, destaca el aumento salarial y la demanda de empleos técnicos en respuesta al auge de las fábricas de inteligencia artificial y chips. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

El empresario aseguró: “Estamos viendo un auge significativo en esta área en los Estados Unidos. Los salarios han subido, casi se han duplicado. Así que estamos hablando de salarios de seis cifras para las personas que construyen fábricas de chips, fábricas de ordenadores o fábricas de inteligencia artificial. Y tenemos una gran escasez en ese ámbito.”

El empresario sostuvo que el crecimiento de empleos técnicos responde a la necesidad estructural de instalar, mantener y expandir la infraestructura informática y de inteligencia artificial, impulsando así nuevas contrataciones bien remuneradas.

En palabras de Huang: “Ese hecho va a crear muchos puestos de trabajo. Y es maravilloso que esos puestos de trabajo estén relacionados con el oficio, con trabajos cualificados. Vamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y del acero, técnicos de redes y personas que instalen y monten los equipos, entre otros muchos puestos de trabajo”.

