Crean una aplicación que permite escuchar el latido del bebé con solo usar el celular

Mujer embarazada observa pensativa desde una ventana iluminada por la luz natural en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington desarrolló una aplicación experimental que permite escuchar y medir el latido del corazón de un bebé durante el embarazo utilizando únicamente un teléfono móvil.

La herramienta, llamada DopFone, busca facilitar el seguimiento básico del ritmo cardiaco fetal desde casa, sin necesidad de equipos médicos especializados ni visitas constantes al hospital.

El sistema funciona mediante una técnica similar a la utilizada en los dispositivos Doppler médicos, pero adaptada a las capacidades de un smartphone. La aplicación emite desde el altavoz del teléfono un sonido de frecuencia muy alta, prácticamente imperceptible para el oído humano, que atraviesa el abdomen de la persona embarazada. Ese sonido rebota dentro del cuerpo y regresa al teléfono en forma de eco.

Aplicación busca escuchar los latidos del corazón del bebé desde la barriga de la mamá. (DopFone)

Cuando el corazón del bebé late, genera pequeñas variaciones en ese eco. El micrófono del móvil capta esos cambios y, a través de un sistema de inteligencia artificial, la aplicación analiza las señales para calcular las pulsaciones por minuto del feto. Para realizar la medición, solo es necesario colocar el teléfono sobre el abdomen durante aproximadamente un minuto.

El desarrollo forma parte de una investigación orientada a crear herramientas accesibles para el seguimiento del embarazo. Los investigadores señalan que la intención es ofrecer una alternativa sencilla y de bajo costo que permita realizar controles básicos entre consultas médicas, especialmente en lugares donde el acceso a dispositivos médicos es limitado.

Para evaluar la precisión del sistema, el equipo realizó un estudio con 23 personas embarazadas que se encontraban entre las semanas 19 y 39 de gestación. Durante las pruebas, los resultados obtenidos por la aplicación se compararon con los de equipos médicos utilizados en entornos clínicos.

Aplicativo permitiría escuchar los latidos del corazón de un feto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos publicados, la diferencia promedio entre ambas mediciones fue de aproximadamente dos pulsaciones por minuto. Este margen se considera aceptable dentro de los estándares utilizados por profesionales de la salud para el monitoreo fetal. Los investigadores también probaron la aplicación colocando el teléfono en diferentes posiciones sobre el abdomen, con el objetivo de simular condiciones reales de uso en el hogar.

Los resultados mostraron que la precisión puede variar ligeramente dependiendo de factores físicos. En personas con mayor índice de masa corporal, por ejemplo, la medición presentó una leve disminución en la exactitud. Sin embargo, los investigadores señalaron que los resultados seguían siendo válidos dentro de los parámetros establecidos.

A pesar de estos avances, los creadores de DopFone advierten que la herramienta todavía se encuentra en una etapa experimental y no está preparada para su uso generalizado. El estudio presenta varias limitaciones que deberán resolverse antes de considerar su lanzamiento al público.

La app se encuentra en prueba, aunque no reemplazaría las ecografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas, el sistema aún no ha sido probado en embarazos múltiples ni en casos en los que el feto presente latidos cardiacos irregulares. Tampoco existen datos suficientes sobre su funcionamiento durante el primer trimestre de gestación, una etapa en la que el monitoreo del ritmo cardiaco puede presentar características distintas.

Otro aspecto relevante es que todas las pruebas realizadas hasta el momento se llevaron a cabo con dispositivos iPhone y en entornos médicos controlados. Esto significa que todavía es necesario comprobar su funcionamiento en diferentes modelos de teléfonos y en situaciones reales de uso doméstico.

Por esta razón, la aplicación todavía no se encuentra disponible en las tiendas digitales. El equipo de investigación planea continuar recopilando datos en estudios más amplios antes de considerar su publicación para el público general.

La aplicación todavía no se encuentra en tiendas digitales y solo ha sido probada con iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desarrolladores también subrayan que la herramienta no pretende sustituir la atención médica ni los controles profesionales durante el embarazo. En cambio, su objetivo es servir como un complemento que permita a las personas embarazadas obtener información básica sobre el ritmo cardiaco fetal entre consultas médicas.

Si las futuras pruebas confirman su eficacia, aplicaciones como DopFone podrían abrir nuevas posibilidades para el monitoreo de la salud durante el embarazo mediante dispositivos cotidianos como los teléfonos móviles. Este tipo de soluciones tecnológicas busca ampliar el acceso a herramientas de control prenatal y facilitar el seguimiento del desarrollo del bebé fuera del entorno hospitalario.