Convierte tu Android en un ordenador: guía del modo escritorio y dispositivos compatibles

El modo escritorio utiliza las mismas aplicaciones instaladas en el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo escritorio de Android permite transformar tu móvil en una experiencia similar a la de un PC al conectarlo a un monitor externo. Esta función, que hasta ahora solo ofrecían marcas como Samsung o Motorola, comienza a llegar de forma nativa a Android, facilitando el trabajo multitarea y la gestión de ventanas en una interfaz adaptada al escritorio.

Qué es el modo escritorio de Android y cómo funciona

El modo escritorio de Android adapta la interfaz del teléfono para que se parezca a la de un ordenador al conectarlo a una pantalla de mayor tamaño. Al activar esta función, el móvil muestra un escritorio completo con barra de menús, un dock inferior para aplicaciones abiertas, y la posibilidad de mover y redimensionar ventanas por la pantalla.

Los usuarios pueden fijar apps en la barra de tareas, ver todas las aplicaciones abiertas y acceder a notificaciones y ajustes rápidos, todo en un entorno pensado para la productividad.

En cuanto a la navegación, la interfaz de Google Chrome se ajusta a las pantallas grandes. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de soluciones externas, el modo escritorio utiliza las mismas aplicaciones instaladas en el móvil y no requiere instalar un sistema operativo diferente. Además, permite utilizar ratón y teclado Bluetooth, logrando una experiencia muy cercana a la de un ordenador tradicional.

Dispositivos compatibles y pasos para activar el modo escritorio en Android

Actualmente, el modo escritorio está disponible de forma nativa únicamente en los Google Pixel 8 y modelos posteriores. Para utilizarlo, es necesario tener la última versión de Android instalada. El proceso de activación es sencillo:

Conecta el móvil a un monitor externo mediante un cable USB-C o un adaptador compatible (como USB-C a HDMI).

El dispositivo detectará la pantalla y mostrará una ventana emergente con opciones.

Selecciona la opción “Ordenador” para acceder al modo escritorio.

Vincula ratón y teclado por Bluetooth para una experiencia completa.

El modo escritorio está disponible de forma nativa únicamente en los Google Pixel 8. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo proyector, que aparece como alternativa, solo refleja la pantalla del móvil en el monitor, pero no activa la interfaz de escritorio. Para disfrutar de la experiencia tipo PC, es fundamental elegir el modo “Ordenador”.

Futuro del modo escritorio en Android

Si bien por ahora esta característica es exclusiva de los Google Pixel 8 en adelante, al estar integrada nativamente en Android se espera que llegue a otros dispositivos en el futuro. Con el tiempo, más fabricantes podrían adoptarla, ampliando la compatibilidad y permitiendo que millones de usuarios conviertan sus teléfonos en estaciones de trabajo portátiles.

El modo escritorio de Android marca un paso importante hacia la convergencia móvil y la productividad, permitiendo aprovechar al máximo la potencia de los smartphones actuales en cualquier entorno.

El modo escritorio de Android marca un paso importante hacia la convergencia móvil. (Google)

Las funciones más destacadas que trae Android 16 a los Google Pixel

El Pixel Drop de marzo introduce numerosas funciones mejoradas y nuevas herramientas para los dispositivos Pixel. Entre las principales novedades se encuentran:

Circle to Search y Try It On: Permiten identificar varios elementos en una imagen y, en el ámbito de la moda, probar prendas virtualmente si la tienda lo permite.

Probador virtual: Disponible en los Pixel 10 y en determinados países, facilita visualizar cómo quedarían las prendas antes de comprarlas.

Gemini como agente inteligente: La IA Gemini evoluciona y ahora puede encargarse de tareas automáticamente, como hacer pedidos o crear publicaciones para redes sociales sin intervención directa.

Magic Cue: Google Messages ofrece respuestas inteligentes y sugerencias útiles dentro del chat.

Now Playing como app independiente: La herramienta de reconocimiento de canciones se convierte en una aplicación propia, disponible para más dispositivos.

Widget Resumen: La pantalla de bloqueo suma información en tiempo real sobre deportes y bolsa, además del pronóstico del tiempo.

Personalización de iconos con IA: Los usuarios pueden diseñar hasta cinco estilos de iconos diferentes para adaptar el aspecto del teléfono a su gusto.