Cinco errores que estás cometiendo en WhatsApp que te hacen blanco de estafas

El error más común es no activar la verificación en dos pasos, ya que esta función añade una capa extra de seguridad

WhatsApp es muy usado en
WhatsApp es muy usado en Latinoamérica, lo que lo hace un blanco habitual de estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp es especialmente popular en regiones como Latinoamérica, lo que la convierte en un objetivo frecuente para los estafadores. Estos delincuentes aprovechan la plataforma para aplicar distintos fraudes, y los usuarios pueden ser vulnerables si cometen ciertos errores de seguridad.

Según ESET, uno de los fallos más comunes es no activar la verificación en dos pasos. Este descuido facilita que las estafas tengan éxito, ya que muchos usuarios creen que el código de seis dígitos enviado por SMS es suficiente para proteger su cuenta.

Sin embargo, los estafadores emplean técnicas de ingeniería social para engañar a las personas y obtener ese código, haciéndose pasar por el servicio técnico, un hotel o un sitio de ventas.

No activar la verificación en
No activar la verificación en dos pasos es uno de los errores de seguridad más comunes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si entregas el código SMS y no tienes activada la autenticación en dos pasos, el estafador puede tomar el control total de tu cuenta en segundos. Una vez dentro, el atacante configura su propio PIN, lo que te impide recuperar el acceso rápidamente.

Durante ese tiempo, suele contactar a tus conocidos simulando una emergencia financiera y solicitando dinero, una de las estafas más comunes en la actualidad.

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

El paso a paso para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp es el siguiente:

  1. Ve a Ajustes en tu WhatsApp.
  2. Pulsa en Cuenta > Confirmación en dos pasos .
  3. Haz clic en Activar y crea una contraseña numérica de 6 dígitos que sólo tú conozcas.
  4. Añade un correo electrónico de recuperación en caso de que olvides tu PIN.
Si compartes el código SMS
Si compartes el código SMS sin tener la verificación en dos pasos, un estafador puede adueñarse de tu cuenta rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros errores cometes en WhatsApp que te hacen blanco de estafas

Otros errores que cometes en WhatsApp que te hacen blanco de estafas

  • Hacer clic en enlaces de “ofertas imperdibles” o promociones. 

Uno de los errores más frecuentes es confiar en mensajes que prometen premios o ventajas económicas inmediatas. Estos mensajes suelen incluir enlaces acortados que llevan a páginas falsas, donde los usuarios ingresan datos personales, contraseñas bancarias o información de tarjetas.

Además, en algunos casos, hacer clic puede instalar malware que registra todo lo que escribes, incluidas las contraseñas de tus aplicaciones financieras.

  • Dejar tu foto de perfil visible para todos.

Permitir que cualquier persona vea tu foto facilita la suplantación de identidad. Los estafadores utilizan tu imagen y nombre para crear cuentas falsas y contactar a tus familiares, argumentando un cambio de número por problemas técnicos.

Dejar tu foto de perfil
Dejar tu foto de perfil pública facilita que suplanten tu identidad. (WhatsApp)

Usando tu foto, logran convencer a tus contactos para que realicen transferencias urgentes, aprovechando la confianza que genera tu imagen.

  • No proteger las copias de seguridad de tus chats en la nube.

Muchos usuarios olvidan que las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive o iCloud no siempre cuentan con el mismo cifrado que la aplicación.

Si un delincuente accede a tu cuenta de correo o Apple/Google, puede descargar todo tu historial de chats, incluyendo documentos, fotos y datos sensibles, sin necesidad de ingresar a la app.

Las copias de seguridad en
Las copias de seguridad en Google Drive o iCloud no siempre tienen el mismo nivel de protección que la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Mantener la vista previa de notificaciones en la pantalla bloqueada.

Dejar activada la vista previa permite que cualquier persona vea los mensajes y códigos de verificación que llegan por SMS sin desbloquear el teléfono.

Si alguien cercano observa tu pantalla, podría obtener el código de seis dígitos necesario para robar tu cuenta de WhatsApp en segundos, sin requerir tu contraseña ni huella digital.

Qué estafas son comunes en WhatsApp

En WhatsApp son frecuentes las estafas de suplantación de identidad, donde los delincuentes se hacen pasar por familiares o amigos para solicitar dinero de forma urgente.

También son comunes los fraudes con enlaces a supuestas ofertas o premios, que buscan obtener datos personales o instalar malware en el dispositivo.

Otras prácticas incluyen el robo de cuentas mediante ingeniería social para acceder a información confidencial y la clonación de perfiles para engañar a los contactos de la víctima.

