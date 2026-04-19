Crimen y Justicia

City Bell: los adolescentes detenidos por el crimen de un hombre se negaron a hablar

La definición de medidas cautelares para los acusados tendrá lugar el lunes, mientras la investigación incorpora peritajes para determinar las circunstancias en la que fue apuñalada la víctima

Guardar
La Justicia definirá prisión preventiva para l adolescente de 17 años, acusado por el asesinato de Claudio González (Fuente: 0221)
La Justicia definirá prisión preventiva para l adolescente de 17 años, acusado por el asesinato de Claudio González (Fuente: 0221)

Dos adolescentes permanecen detenidos en City Bell tras ser acusados de asesinar a Claudio Gastón González, un hombre de 48 años de una puñalada. El crimen ocurrió en la calle 479 entre 8 y 10 en el barrio Savoia, donde, de acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían participado en una discusión que derivó en el trágico hecho. Luego de investigaciones policiales, los jóvenes de 15 y 17 años fueron aprehendidos.

El próximo lunes, la Justicia definirá la prisión preventiva para el más grande mientras que el adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia de menores y enfrentará una medida de seguridad en el marco del régimen penal juvenil. La defensa del adolescente con edad punible, representada por Ricardo Berenguer, optó por guardar silencio ante el tribunal, estrategia que persistirá hasta que la Fiscalía finalice la recolección de pruebas.

Según la investigación, los adolescentes fueron hallados luego de que la misma víctima dijera los nombres antes de fallecer. El testimonio de un vecino fue clave ya que fue quien relató lo sucedido: el hombre escuchó el pedido de ayuda de Gónzalez y cuando alertó al hombre herido en el piso, la victima le alcanzó a decir quién lo había apuñalado y quien lo estaba acompañando.

El adolescente de 15 años, implicado en el homicidio, será sometido a evaluación de medidas de seguridad (Fuente: 0221)
El adolescente de 15 años, implicado en el homicidio, será sometido a evaluación de medidas de seguridad (Fuente: 0221)

La policía realizó un rastrillaje inmediato por la zona y localizó a los adolescentes a pocas cuadras del lugar del fatal episodio y los encontraron en Florencio Varela. Uno de los interceptados presentaba manchas de sangre en las zapatillas, dato clave detallado en el reporte policial. La intervención de la fiscal Carmen Ibarra al frente de la UFI del Joven N°1 avaló el arresto: el adolescente de 17 años quedó privado de su libertad por ser punible mientras el de 15 fue puesto bajo medida de seguridad.

La causa fue formalizada como “homicidio”. La hipótesis principal sostiene que existía un conflicto previo entre González y los familiares de los sospechosos, hecho que habría derivado en el enfrentamiento violento. La relación precedente entre la víctima y los jóvenes constituye una de las líneas investigativas principales que guían el expediente, bajo jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.

A partir de esta información, ambos culpables fueron detenidos y se mantienen bajo resguardo oficial a la espera de nuevas resoluciones judiciales. La causa judicial avanza con el análisis de peritajes ambientales, psicológicos y psiquiátricos, en busca de clarificar el contexto, el estado de los menores y los posibles condicionantes al momento del incidente.

Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)
Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)

Otro crimen en La Plata

Hace pocas semanas, hallararon el cuerpo sin vida de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, en Villa Elisa, ciudad de La Plata. El cadáver presentaba signos de violencia y manchas de sangre. Actualmente, el único detenido por el crimen es Lionel Gonzalo Maciel, el jardinero de 31 años, quien se negó a declarar tras ser aprehendido la noche del 8 de abril en la calle 48, cerca de la vivienda donde se encontró el cuerpo de Copoletti.

La investigación, encabezada por la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, demostró la participación del jardinero a través de cámaras de seguridad y allanamientos. El informe de la autopsia resaltó que Copoletti falleció por traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas y una hemorragia en la base del cráneo, además de lesiones en una mano compatibles con señales de defensa.

Las pruebas incorporadas también establecieron que, tras cometer el crimen, Maciel habría descartado prendas de vestir en otra vivienda, circunstancia que motivó un segundo procedimiento judicial. La sucesión de estos episodios violentos, ocurridos en diferentes barrios del partido de La Plata, exponen una escalada en hechos delictivos que involucran tanto adolescentes como adultos, generando preocupación en la comunidad y renovando el debate sobre la inseguridad y la respuesta de las autoridades judiciales y policiales.

Temas Relacionados

City BellLa Platacrimenasesinatoadolescentesúltimas noticias

Últimas Noticias

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

El operativo fue realizado tras una denuncia anónima y permitió decomisar importantes cantidades de marihuana, además de elementos vinculados al cultivo y comercialización

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

Llega el veredicto para Felipe Pettinato: la disputa de versiones sobre el incendio y el misterio del encendedor

El hijo del conductor enfrentará este lunes una posible pena de 20 años por el fuego que causó la muerte de su neurólogo. Para el fiscal, fue un accidente. La querella pidió 15 años. Su defensa, la absolución

Llega el veredicto para Felipe Pettinato: la disputa de versiones sobre el incendio y el misterio del encendedor

“La Justicia se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”: el dolor del papá de Ángel, el nene asesinado en Chubut

Luis López habló sobre el crimen de su hijo de 4 años. Contó cómo fueron los últimos meses del niño con su madre biológica y criticó la decisión judicial de otorgarle la tenencia a la mujer. “Es una asesina”, acusó

“La Justicia se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”: el dolor del papá de Ángel, el nene asesinado en Chubut

“Se basan en rumores”: Fini Lanusse y Hernán Boveri se alinean para defenderse del robo de propofol al Hospital Italiano

La joven residente y el anestesista plantean los mismos argumentos para pedir ser sobreseídos de la causa donde están procesados por administración fraudulenta. Cuáles son los ejes centrales de sus defensas

“Se basan en rumores”: Fini Lanusse y Hernán Boveri se alinean para defenderse del robo de propofol al Hospital Italiano

Incendio en el Edificio Libertad: bomberos controlaron el fuego, pero el humo complica las pericias

La propagación del fuego en una zona de depósitos generó dificultades en las tareas iniciales, motivo por el cual las autoridades mantienen la vigilancia mientras la humareda impide acceder al foco principal

Incendio en el Edificio Libertad: bomberos controlaron el fuego, pero el humo complica las pericias
DEPORTES
Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Federico Jeanmaire y su novela sobre el Alzheimer: “El mundo me sigue pareciendo un lugar muy inverosímil para vivir”

Andrés Buhar cuenta “el viaje” de Arthaus, el espacio cultural que revoluciona el microcentro porteño

Panamá aplica ley que prohíbe discriminación por salud mental en empleo