City Bell: los adolescentes detenidos por el crimen de un hombre se negaron a hablar

La Justicia definirá prisión preventiva para l adolescente de 17 años, acusado por el asesinato de Claudio González (Fuente: 0221)

Dos adolescentes permanecen detenidos en City Bell tras ser acusados de asesinar a Claudio Gastón González, un hombre de 48 años de una puñalada. El crimen ocurrió en la calle 479 entre 8 y 10 en el barrio Savoia, donde, de acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían participado en una discusión que derivó en el trágico hecho. Luego de investigaciones policiales, los jóvenes de 15 y 17 años fueron aprehendidos.

El próximo lunes, la Justicia definirá la prisión preventiva para el más grande mientras que el adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia de menores y enfrentará una medida de seguridad en el marco del régimen penal juvenil. La defensa del adolescente con edad punible, representada por Ricardo Berenguer, optó por guardar silencio ante el tribunal, estrategia que persistirá hasta que la Fiscalía finalice la recolección de pruebas.

Según la investigación, los adolescentes fueron hallados luego de que la misma víctima dijera los nombres antes de fallecer. El testimonio de un vecino fue clave ya que fue quien relató lo sucedido: el hombre escuchó el pedido de ayuda de Gónzalez y cuando alertó al hombre herido en el piso, la victima le alcanzó a decir quién lo había apuñalado y quien lo estaba acompañando.

El adolescente de 15 años, implicado en el homicidio, será sometido a evaluación de medidas de seguridad (Fuente: 0221)

La policía realizó un rastrillaje inmediato por la zona y localizó a los adolescentes a pocas cuadras del lugar del fatal episodio y los encontraron en Florencio Varela. Uno de los interceptados presentaba manchas de sangre en las zapatillas, dato clave detallado en el reporte policial. La intervención de la fiscal Carmen Ibarra al frente de la UFI del Joven N°1 avaló el arresto: el adolescente de 17 años quedó privado de su libertad por ser punible mientras el de 15 fue puesto bajo medida de seguridad.

La causa fue formalizada como “homicidio”. La hipótesis principal sostiene que existía un conflicto previo entre González y los familiares de los sospechosos, hecho que habría derivado en el enfrentamiento violento. La relación precedente entre la víctima y los jóvenes constituye una de las líneas investigativas principales que guían el expediente, bajo jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.

A partir de esta información, ambos culpables fueron detenidos y se mantienen bajo resguardo oficial a la espera de nuevas resoluciones judiciales. La causa judicial avanza con el análisis de peritajes ambientales, psicológicos y psiquiátricos, en busca de clarificar el contexto, el estado de los menores y los posibles condicionantes al momento del incidente.

Calle 479 entre 8 y 10, en City Bell, lugar donde ocurrió el crimen (Google Maps)

Otro crimen en La Plata

Hace pocas semanas, hallararon el cuerpo sin vida de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, en Villa Elisa, ciudad de La Plata. El cadáver presentaba signos de violencia y manchas de sangre. Actualmente, el único detenido por el crimen es Lionel Gonzalo Maciel, el jardinero de 31 años, quien se negó a declarar tras ser aprehendido la noche del 8 de abril en la calle 48, cerca de la vivienda donde se encontró el cuerpo de Copoletti.

La investigación, encabezada por la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, demostró la participación del jardinero a través de cámaras de seguridad y allanamientos. El informe de la autopsia resaltó que Copoletti falleció por traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas y una hemorragia en la base del cráneo, además de lesiones en una mano compatibles con señales de defensa.

Las pruebas incorporadas también establecieron que, tras cometer el crimen, Maciel habría descartado prendas de vestir en otra vivienda, circunstancia que motivó un segundo procedimiento judicial. La sucesión de estos episodios violentos, ocurridos en diferentes barrios del partido de La Plata, exponen una escalada en hechos delictivos que involucran tanto adolescentes como adultos, generando preocupación en la comunidad y renovando el debate sobre la inseguridad y la respuesta de las autoridades judiciales y policiales.