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Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

El titular del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el régimen persa responderá con contundencia si las fuerzas estadounidenses incurren en “el más mínimo error” una vez que finalice el alto al fuego

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, señaló que tras el alto al fuego vigente con Estados Unidos, que se extiende hasta el próximo miércoles, las fuerzas iraníes están “totalmente preparadas” para responder con contundencia si las fuerzas estadounidenses incurren en “el más mínimo error”.

No obstante, afirmó que las negociaciones de paz con Estados Unidos “registraron avances”, aunque un acuerdo final aún está “lejos” de concretarse.

Ghalibaf declaró en una entrevista televisiva que “aún estamos lejos de cerrar el debate”, tras haber participado la semana pasada en las conversaciones en Islamabad, capital de Pakistán, el encuentro de mayor nivel entre ambos países desde la Revolución Iraní de 1979.

Hemos registrado avances en las negociaciones, pero permanecen numerosas divergencias y ciertos puntos fundamentales siguen pendientes”, sostuvo. El líder parlamentario enfatizó que durante el encuentro en Islamabad “subrayamos que no tenemos absolutamente ninguna confianza en Estados Unidos”.

Ghalibaf señaló que Washington debe “tomar la decisión de ganarse la confianza del pueblo iraní” y renunciar “al unilateralismo y al espíritu de imposición en su enfoque del diálogo”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán (REUTERS/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán (REUTERS/Archivo)

El alto funcionario del régimen iraní explicó que la aceptación del alto el fuego de dos semanas, iniciado el 8 de abril, respondió a una solicitud estadounidense. “Estábamos victoriosos sobre el terreno, el enemigo no había cumplido ninguno de sus objetivos e Irán también tenía el control del estrecho de Ormuz”, afirmó. “Si aceptamos el alto el fuego fue porque ellos habían aceptado nuestras demandas”.

Por otra parte, atribuyó la “derrota” de Estados Unidos en la guerra iniciada el 28 de febrero a una serie de “errores estratégicos” en la conducción del conflicto. Ghalibaf sostuvo que la república islámica libra una guerra asimétrica y logró que el adversario “retroceda” gracias a una estrategia y preparación superiores.

“El enemigo tenía dinero y recursos, pero no actuó correctamente en su estrategia. Han cometido errores en decisiones estratégicas”, señaló.

El destructor de misiles guiados USS Michael Murphy (DDG 112) patrulla el mar Arábigo (@CENTCOM)
El destructor de misiles guiados USS Michael Murphy (DDG 112) patrulla el mar Arábigo (@CENTCOM)

El titular del Parlamento iraní precisó que, aunque Estados Unidos mantiene recursos económicos y armamento, la comparación estratégica favorece al régimen. “No hemos destruido al enemigo, porque siguen poseyendo dinero y armas, pero estratégicamente han sido derrotados si lo comparamos con nosotros”, subrayó.

Entre los avances señalados, Ghalibaf destacó el despliegue de cerca de 180 drones, una capacidad de la que Irán carecía durante la guerra de junio de 2025. También mencionó el reciente derribo de un caza F-35 estadounidense como ejemplo del progreso técnico y estratégico iraní. “No es una coincidencia. Es una operación de dimensión técnica y estratégica. Con el misil que estalló cerca del aparato, el enemigo comprendió la capacidad que tenemos y la dirección en la que vamos”, explicó.

A su vez, aludió al “fracaso” de Estados Unidos en distintos frentes, como la destrucción de la capacidad aérea y de misiles de Irán, la anulación de la Armada, el lanzamiento de un ataque terrestre y la apertura del estrecho de Ormuz. “En todos estos ámbitos, no han tenido éxito”, insistió.

Finalmente, criticó los intentos de Washington de “venezuelizar Irán” mediante un “cambio de régimen” y la “subasta” del petróleo iraní, asegurando que esas iniciativas han fracasado.

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, esperan a pasar tras el nuevo bloqueo iraní (REUTERS)
Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, esperan a pasar tras el nuevo bloqueo iraní (REUTERS)

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que Teherán informara que está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos, aunque advirtió que sus negociadores no harán concesiones en el marco de las conversaciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional detalló que las ofertas estadounidenses llegaron a través del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quien se encuentraba en Teherán actuando como mediador en un contexto de elevada tensión diplomática.

Según el régimen iraní, pese a la recepción de estas propuestas, aún no se ha emitido una respuesta oficial. El Consejo enfatizó que la delegación negociadora no cederá en sus posiciones ni aceptará condiciones que puedan interpretarse como una señal de retirada o debilidad, y ratificó que defenderá los intereses nacionales con determinación.

(Con información de AFP y Europa Press)

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