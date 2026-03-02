Claude de Anthropic sufre una caída global y deja de funcionar para miles de usuarios

El chatbot de inteligencia artificial no está disponible durante varias horas, generando reportes de fallos a nivel mundial. (Foto: Europa Press)

El chatbot de inteligencia artificial Claude, desarrollado por Anthropic, registró este lunes una interrupción global que ha afectado a miles de usuarios en distintas regiones. Según los reportes de plataformas de monitoreo Downdetector, la caída del servicio comenzó a detectarse durante las primeras horas del día.

Los problemas de acceso a Claude y al sistema de codificación Claude Code de Anthropic se hicieron evidentes a partir de las 11:49 a. m., hora local de Londres. La empresa confirmó la existencia de “errores elevados” en sus servicios y anunció una investigación interna para determinar el origen de la interrupción.

Desde cuándo se detectaron los problemas en la IA Claude

Downdetector, plataforma que recopila reportes de usuarios sobre servicios digitales, comenzó a recibir notificaciones de fallos en Claude desde la mañana del lunes.

Plataformas de monitoreo registraron un aumento en los reportes de fallos desde las primeras horas del lunes. (Foto: Downdetector)

Usuarios de Claude reportaron que la aplicación se encontraba inaccesible tras cerrar sesión y que no era posible restablecer el acceso. En la red social X, varios internautas publicaron capturas de pantalla mostrando una página de error con el mensaje “interrupción temporal del servicio”.

A quiénes afecta la caída del chatbot de Anthropic

La interrupción no solo ha impactado a quienes utilizan Claude para responder consultas, sino además, a desarrolladores que emplean el servicio Claude Code para generar y analizar líneas de código mediante inteligencia artificial. Según la página de estado de Anthropic, ambos servicios experimentaron fallos simultáneos.

Ante esto, la compañía Anthropic reconoció públicamente el problema a través de una actualización de estado emitida a las 11:49 a.m. en Londres. En ese comunicado, la firma indicó la detección de “errores elevados” en varios servicios de su plataforma, sin precisar el motivo técnico de la falla.

Qué opciones tienen los usuarios mientras continúan los problemas de Claude

Existen alternativas como otros chatbots y asistentes virtuales, que permiten mantener la continuidad en diferentes tareas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Frente a la inestabilidad de Claude, usuarios y empresas pueden buscar alternativas para continuar sus actividades. Entre las opciones más populares figuran otros chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT y Gemini.

Estas herramientas ofrecen servicios similares de procesamiento de lenguaje natural y generación de texto automatizado, así que pueden ser útiles en estos momentos de interrupciones y fallas.

En qué tareas cotidianas es útil la IA de Anthropic para los usuarios

Claude es un chatbot basado en inteligencia artificial que ofrece asistencia en una variedad de tareas, tanto en espacios personales como profesionales.

El chatbot asiste en la redacción, organización, atención al cliente y automatización de procesos en diversos ámbitos. (Foto: Europa Press)

Sus principales aplicaciones incluyen la redacción de textos, la generación de ideas, la revisión de documentos, la traducción de idiomas, la síntesis de información y la respuesta a consultas complejas.

En el ámbito académico y empresarial, Claude facilita la organización de agendas, la elaboración de informes y la automatización de tareas repetitivas.

Su capacidad para comprender el contexto de las conversaciones y adaptar sus respuestas lo convierte en una herramienta versátil para los usuarios que buscan optimizar el manejo de información, mejorar la productividad y reducir tiempos en la toma de decisiones.

Por qué es una herramienta útil para tareas de programación

Claude Code facilita la generación, revisión y optimización de código, contribuyendo a una mayor eficiencia técnica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Claude se ha posicionado como una herramienta valiosa para programadores gracias a su función Claude Code, que permite generar, revisar y optimizar líneas de código en distintos lenguajes de programación.

Esta funcionalidad resulta muy útil en la detección de errores, la creación de fragmentos de código y la explicación de conceptos técnicos de manera clara y accesible.

El chatbot facilita la colaboración en proyectos de desarrollo, porque puede analizar varias solicitudes específicas, sugerir soluciones a problemas comunes y ayudar en la documentación de procesos.

Asimismo, su integración con plataformas de trabajo colaborativo permite a los grupos de programación agilizar la creación de software y reducir la probabilidad de errores, lo que repercute en una mayor eficiencia y calidad en los resultados técnicos.