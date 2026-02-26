Tecno

El 58% de los padres en Estados Unidos está en contra de que sus hijos busquen apoyo emocional en la IA

La expansión de los chatbots y asistentes virtuales entre los adolescentes genera tensiones familiares: mientras su función educativa convence, persisten dudas sobre su acompañamiento

Solo el 12% de los adolescentes recurre a chatbots de IA para apoyo emocional o consejos personales, con alta desaprobación parental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un 58% de padres en Estados Unidos manifiesta rechazo a que sus hijos recurran a herramientas de inteligencia artificial (IA) para buscar apoyo emocional, según resultados del informe “How Teens Use and View AI” del Pew Research Center.

Este hallazgo revela la preocupación predominante entre los adultos sobre los límites del acompañamiento que los chatbots pueden brindar a los adolescentes, sobre todo cuando se trata de cuestiones emocionales o personales.

Cómo usan la IA los adolescentes en Estados Unidos

El estudio consistió en encuestas a casi 1.500 adolescentes, de entre 13 y 17 años y sus padres, con el objetivo de identificar tendencias de uso y percepciones sobre la IA entre este grupo etario.

Más del 50% de los adolescentes utiliza chatbots y herramientas de IA para buscar información y resolver ejercicios escolares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Del lado académico, la aceptación es considerable: el 57% de los adolescentes utiliza chatbots como ChatGPT para buscar información y el 54% para resolver ejercicios escolares. Estas cifras muestran que más de la mitad de los jóvenes recurre a esta tecnología para asistirlos en tareas educativas.

Las aplicaciones de la IA en el ámbito escolar son diversas. El 42% de los encuestados la emplea para resumir artículos, libros o vídeos, y el 19% la utiliza como fuente de información adicional.

Específicamente, cuatro de cada diez estudiantes afirman haber usado IA para resolver problemas de matemáticas, mientras que el 35% reconoce haberla implementado en tareas de redacción.

Para qué otras actividades fuera del espacio académico usan la IA los jóvenes

Algunos adolescentes buscan conversaciones casuales con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos mismos adolescentes exploran funciones menos convencionales de la tecnología: el 16% mantiene conversaciones casuales con los chatbots y el 12% recurre a ellos en busca de apoyo emocional o consejos.

Frente a estas nuevas dinámicas, el consentimiento parental disminuye drásticamente: el 45% de los padres se opone al uso de la IA para mantener conversaciones informales y el 58% lo rechaza cuando se trata de apoyo emocional.

Cuál es la percepción de los adolescentes sobre el impacto de la IA

En cuanto a las percepciones de la IA, el Pew Research Center señala que un 36% de los adolescentes considera el impacto de la IA positivo en sus vidas, mientras que un 15% lo califica negativamente. Al evaluar la repercusión social, el escepticismo se incrementa: el 26% de los jóvenes opina que la IA es negativa para la sociedad.

El 36% de los adolescentes percibe un impacto positivo de la inteligencia artificial en sus vidas, aunque el 26% la considera negativa para la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los argumentos favorables, los adolescentes destacan que la IA “hace la vida más sencilla”, favorece el aprendizaje, incrementa la eficiencia y libera tiempo para actividades personales. Uno de los jóvenes encuestados indicó: “Realizará tareas que se pueden automatizar y permitirá que las personas tengan más tiempo para hacer lo que les gusta”.

En contraste, quienes valoran negativamente a la inteligencia artificial apuntan a la posible pérdida de pensamiento crítico y empleos, la desinformación y el impacto ambiental. Otro adolescente advirtió: “Ya se está usando para difundir propaganda, no hay límite a lo que puede hacer, ya es difícil distinguir qué es real o IA en línea”.

Cómo el avance de la IA generativa complica la detección de información falsa

A este escenario se suma el análisis de Common Sense Media, que identifica un desafío central: el 35% de los adolescentes ha sido engañado por contenidos falsos en internet, mientras que un 22% admitió haber compartido información que posteriormente resultó ser incorrecta.

El 35% de los adolescentes ha sido engañado por información falsa en internet generada por IA, mientras que el 22% admite haber compartido datos incorrectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe se basa en una encuesta a 1.000 adolescentes, de entre 13 y 18 años, y destaca el creciente protagonismo de la IA generativa en la creación de contenido engañoso.

La investigación revela que el 41% de los jóvenes encontró contenidos reales que resultaban engañosos, y que siete de cada diez adolescentes ya ha interactuado con alguna herramienta de IA generativa. Esta expansión compromete la capacidad de verificación y puede distorsionar la formación de la percepción de la realidad en los jóvenes.

Estos datos subrayan que la incorporación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los adolescentes estadounidenses plantea desafíos educativos, éticos y sociales, tanto para los propios jóvenes como para sus familias.

