Tecno

Cómo descargar Magis TV o XUPER TV en el televisor: una pregunta que puede poner en riesgo tu privacidad

Este servicio fue bloqueado de todas las tiendas de aplicaciones, así que la única forma de instalarlo en un dispositivo es a través de una APK

Guardar
No hay un método seguro
No hay un método seguro de instalar Magis TV o XUPER TV en un dispositivo, así que es mejor evitar su uso. (Fotocomposición Infobae)

El auge de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV ha despertado la atención de usuarios en países como Argentina, Colombia y México, donde estos servicios ofrecen acceso gratuito a películas y series.

Sin embargo, en los últimos meses, estas plataformas han sido bloqueadas de todas las tiendas oficiales de descarga de aplicaciones, como Google Play Store y App Store. Hoy, la única manera de instalarlas en un televisor, celular o computador es a través de archivos APK descargados fuera de los canales habituales.

Esta restricción ha impulsado la búsqueda de alternativas, pero la instalación de APK fuera de tiendas oficiales implica riesgos sustanciales para la privacidad y la seguridad digital.

De acuerdo con análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, el atractivo de la gratuidad oculta amenazas que pueden comprometer datos personales, exponer los dispositivos a software malicioso y generar consecuencias legales.

Qué permisos solicitan Magis TV y XUPER TV y por qué son de alto riesgo

El acceso a funciones críticas
El acceso a funciones críticas permite recopilar información privada del usuario y otras aplicaciones instaladas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al instalar Magis TV o XUPER TV mediante un archivo APK, el usuario se encuentra con solicitudes de permisos que superan lo habitual en otras aplicaciones de streaming.

Estas plataformas exigen acceso a funciones críticas del sistema, como la información sobre tareas en ejecución a través del permiso android.permission.GET_TASKS.

Este permiso permite a la aplicación recopilar datos acerca del uso de otras aplicaciones presentes en el dispositivo, lo que facilita el acceso a información confidencial y a los hábitos de navegación del usuario. Así, se incrementa el riesgo de que datos privados sean expuestos y utilizados sin consentimiento.

Cómo pueden impactar estos APK a los archivos y funciones del dispositivo

Los permisos para modificar sistemas
Los permisos para modificar sistemas de archivos pueden deshabilitar funciones esenciales y facilitar la instalación de software malicioso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las demandas más preocupantes se encuentran los permisos para montar y desmontar sistemas de archivos en almacenamiento extraíble. Esta capacidad otorga a la aplicación la posibilidad de modificar o desactivar funciones esenciales del dispositivo, así como incorporar sistemas de archivos maliciosos.

Existen riesgos concretos de que estos permisos sean utilizados para instalar software espía o desestabilizar el sistema operativo, lo cual podría implicar la pérdida de información sensible o la necesidad de restaurar el dispositivo a su configuración original.

La ausencia de controles de seguridad en los APK descargados desde sitios no verificados elimina las barreras de protección que existen en las plataformas oficiales.

De qué forma la instalación de Magis TV puede aumentar el riesgo de phinshing

La autorización para publicar notificaciones
La autorización para publicar notificaciones abre la puerta a mensajes engañosos y fraudes dirigidos al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro peligro lo representa la publicación de notificaciones mediante el permiso android.permission.POST_NOTIFICATIONS. Con esta función, una aplicación maliciosa puede enviar mensajes no solicitados o desplegar intentos de phishing directamente en el dispositivo, incrementando la exposición a fraudes y campañas engañosas.

Los atacantes pueden valerse de estas notificaciones para dirigir a los usuarios hacia sitios web comprometidos, donde se solicita información personal o bancaria. Este tipo de tácticas se ha vuelto cada vez más común entre aplicaciones obtenidas fuera de canales oficiales.

A qué otros peligros se expone el usuario al descargar esta aplicación pirata

El alcance de los permisos solicitados por Magis TV y XUPER TV incluye el acceso a archivos de audio almacenados en el dispositivo. Esto habilita la posibilidad de captar grabaciones de voz, música y otros documentos, entre los que pueden figurar datos laborales o personales de gran sensibilidad.

El uso de plataformas ilegales
El uso de plataformas ilegales para ver contenido puede derivar en sanciones económicas y acciones legales por infracción de derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la aplicación obtiene autorización para acceder a estos archivos, se vuelve complejo controlar qué información podría ser extraída o utilizada por extraños, incrementando el riesgo de exposición de datos privados y confidenciales.

Asimismo, el uso de plataformas ilegales implica peligros jurídicos. El acceso y retransmisión de contenido sin los derechos correspondientes constituye una infracción de la propiedad intelectual, lo que puede derivar en diferentes sanciones.

La alternativa a estos riesgos se encuentra en el uso de servicios legales y verificados, como YouTube o Pluto TV, para acceder a contenido gratuito, o recurrir a plataformas streaming pagas como Netflix o Prime Video para películas en estrenos y producciones exclusivas.

Temas Relacionados

Magis TVXUPER TVTelevisorAplicacionesAPKTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo lo que debes saber del fenómeno ‘therian’: su origen, vestimenta y en qué espacios se reúnen

Jóvenes de distintas ciudades protagonizan videos virales en redes sociales donde utilizan máscaras y simulan comportamientos de animales

Todo lo que debes saber

El 58% de los padres en Estados Unidos está en contra de que sus hijos busquen apoyo emocional en la IA

La expansión de los chatbots y asistentes virtuales entre los adolescentes genera tensiones familiares: mientras su función educativa convence, persisten dudas sobre su acompañamiento

El 58% de los padres

Adiós a la nube: Microsoft permite usar su IA y Office sin internet para evitar filtraciones

El modelo permite ejecutar servicios críticos y soluciones de IA en entornos aislados, reduciendo la dependencia de la conectividad externa

Adiós a la nube: Microsoft

Códigos de Free Fire para hoy jueves 26 de febrero de 2026: cómo reclamar recompensas

Garena libera cada día una lista de combinaciones que permite obtener skins, diamantes y otros objetos que permiten mayor personalización en el videojuego

Códigos de Free Fire para

Alerta médica con ChatGPT Health: falla en el 52% de las emergencias y pone en riesgo al usuario

Investigadores advierten sobre lagunas de seguridad en la IA de OpenAI, particularmente al fallar en guiar a pacientes con ideación suicida hacia servicios de urgencias

Alerta médica con ChatGPT Health:
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las dos ventajas que tiene el Alpine de Franco Colapinto de cara al inicio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

Newell’s confirmó la llegada de su nuevo DT tras el despido de Orsi-Gómez: debutará el domingo en el clásico ante Rosario Central

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

TELESHOW
Raquel Mancini contó que tuvo

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

El romántico saludo de Celeste Cid a Santiago Korovsky que conmovió a las redes: “Feliz cumple al pibe más bueno”

Luisana Lopilato reveló la actividad que comparte con Michel Bublé y sus hijos en Canadá: “Somos fans”

Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Condenan a dos coyotes a 18 años por red de tráfico de migrantes en Panamá

Bolivia: se mantiene la tensión con los choferes, pese al acuerdo para resarcir daños por la calidad del combustible

Los cuatro de Guayaquil: familias exigieron disculpas presenciales del ministro de Defensa

Fiscalía pide condena para 16 acusados en caso Odebrecht

Bolivia restablece relaciones diplomáticas con Marruecos y rompe con la República Árabe Saharaui