Cómo descargar Magis TV o XUPER TV en el televisor: una pregunta que puede poner en riesgo tu privacidad

El auge de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV ha despertado la atención de usuarios en países como Argentina, Colombia y México, donde estos servicios ofrecen acceso gratuito a películas y series.

Sin embargo, en los últimos meses, estas plataformas han sido bloqueadas de todas las tiendas oficiales de descarga de aplicaciones, como Google Play Store y App Store. Hoy, la única manera de instalarlas en un televisor, celular o computador es a través de archivos APK descargados fuera de los canales habituales.

Esta restricción ha impulsado la búsqueda de alternativas, pero la instalación de APK fuera de tiendas oficiales implica riesgos sustanciales para la privacidad y la seguridad digital.

De acuerdo con análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, el atractivo de la gratuidad oculta amenazas que pueden comprometer datos personales, exponer los dispositivos a software malicioso y generar consecuencias legales.

Qué permisos solicitan Magis TV y XUPER TV y por qué son de alto riesgo

El acceso a funciones críticas permite recopilar información privada del usuario y otras aplicaciones instaladas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al instalar Magis TV o XUPER TV mediante un archivo APK, el usuario se encuentra con solicitudes de permisos que superan lo habitual en otras aplicaciones de streaming.

Estas plataformas exigen acceso a funciones críticas del sistema, como la información sobre tareas en ejecución a través del permiso android.permission.GET_TASKS.

Este permiso permite a la aplicación recopilar datos acerca del uso de otras aplicaciones presentes en el dispositivo, lo que facilita el acceso a información confidencial y a los hábitos de navegación del usuario. Así, se incrementa el riesgo de que datos privados sean expuestos y utilizados sin consentimiento.

Cómo pueden impactar estos APK a los archivos y funciones del dispositivo

Los permisos para modificar sistemas de archivos pueden deshabilitar funciones esenciales y facilitar la instalación de software malicioso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las demandas más preocupantes se encuentran los permisos para montar y desmontar sistemas de archivos en almacenamiento extraíble. Esta capacidad otorga a la aplicación la posibilidad de modificar o desactivar funciones esenciales del dispositivo, así como incorporar sistemas de archivos maliciosos.

Existen riesgos concretos de que estos permisos sean utilizados para instalar software espía o desestabilizar el sistema operativo, lo cual podría implicar la pérdida de información sensible o la necesidad de restaurar el dispositivo a su configuración original.

La ausencia de controles de seguridad en los APK descargados desde sitios no verificados elimina las barreras de protección que existen en las plataformas oficiales.

De qué forma la instalación de Magis TV puede aumentar el riesgo de phinshing

La autorización para publicar notificaciones abre la puerta a mensajes engañosos y fraudes dirigidos al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro peligro lo representa la publicación de notificaciones mediante el permiso android.permission.POST_NOTIFICATIONS. Con esta función, una aplicación maliciosa puede enviar mensajes no solicitados o desplegar intentos de phishing directamente en el dispositivo, incrementando la exposición a fraudes y campañas engañosas.

Los atacantes pueden valerse de estas notificaciones para dirigir a los usuarios hacia sitios web comprometidos, donde se solicita información personal o bancaria. Este tipo de tácticas se ha vuelto cada vez más común entre aplicaciones obtenidas fuera de canales oficiales.

A qué otros peligros se expone el usuario al descargar esta aplicación pirata

El alcance de los permisos solicitados por Magis TV y XUPER TV incluye el acceso a archivos de audio almacenados en el dispositivo. Esto habilita la posibilidad de captar grabaciones de voz, música y otros documentos, entre los que pueden figurar datos laborales o personales de gran sensibilidad.

El uso de plataformas ilegales para ver contenido puede derivar en sanciones económicas y acciones legales por infracción de derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la aplicación obtiene autorización para acceder a estos archivos, se vuelve complejo controlar qué información podría ser extraída o utilizada por extraños, incrementando el riesgo de exposición de datos privados y confidenciales.

Asimismo, el uso de plataformas ilegales implica peligros jurídicos. El acceso y retransmisión de contenido sin los derechos correspondientes constituye una infracción de la propiedad intelectual, lo que puede derivar en diferentes sanciones.

La alternativa a estos riesgos se encuentra en el uso de servicios legales y verificados, como YouTube o Pluto TV, para acceder a contenido gratuito, o recurrir a plataformas streaming pagas como Netflix o Prime Video para películas en estrenos y producciones exclusivas.