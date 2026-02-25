Por qué el cielo visto desde la Tierra no siempre ha sido azul, según la IA

El fenómeno físico de dispersión de Rayleigh es la clave para entender el color azul del cielo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color del cielo terrestre no siempre fue el que observamos hoy. Si bien los científicos pueden explicar cómo ha evolucionado la atmósfera y su color visible desde la superficie, esta vez consultamos a las plataformas de inteligencia artificial más usadas: ChatGPT, Gemini y Perplexity, las cuales están obligadas a recopilar la información más confiable de la colosal base de datos que representa Internet.

Qué dicen los principales chatbots de IA

ChatGPT detalla que la tonalidad del cielo depende de la composición atmosférica, la cantidad de partículas suspendidas y la actividad solar, factores que han variado desde la formación del planeta.

Esta plataforma segmenta la historia en tres etapas: una atmósfera primitiva sin oxígeno y dominada por dióxido de carbono, metano, vapor de agua y amoníaco, donde el cielo habría sido rojizo o anaranjado; una fase previa al Gran Evento de Oxigenación marcada por partículas y gases volcánicos que generaban un cielo turbio; y una atmósfera enriquecida en oxígeno, en la que la dispersión de Rayleigh propició el predominio del azul.

Por su parte, Gemini coincide en que el color depende de los gases atmosféricos y destaca el papel del metano en la Tierra primitiva, que, al reaccionar con la luz ultravioleta, formaba partículas conocidas como “tolinas”, responsables de una neblina densa y un cielo naranja o rojizo, similar al de Titán, la luna de Saturno.

De acuerdo con estas respuestas, el cielo de la Tierra primitiva habría sido similar al de Venus. (Ilustración/NASA)

La aparición de cianobacterias, productoras de oxígeno, eliminó esa neblina y favoreció la dispersión de Rayleigh en una atmósfera dominada por nitrógeno y oxígeno, lo que originó el cielo azul actual.

Perplexity también apunta a una atmósfera temprana rica en metano y gases bacterianos, generando neblinas anaranjadas y cielos opacos. Según esta IA, el Gran Evento de Oxidación permitió la acumulación de oxígeno y la formación de la atmósfera moderna, donde la dispersión de Rayleigh explica el azul predominante.

Asimismo, menciona que sucesos puntuales, como erupciones volcánicas, han modificado temporalmente el color del cielo, produciendo tonalidades rojas o incluso lunas azules.

Las tres IA coinciden en que el color del cielo ha estado determinado por la evolución atmosférica y la actividad biológica, y que la dispersión de Rayleigh es clave para entender la tonalidad azul que caracteriza al cielo actual.

Cambios en la composición de gases y partículas han alterado el aspecto del cielo a lo largo de millones de años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la ciencia: la explicación de los expertos

La explicación científica sobre el color variable del cielo terrestre se apoya en los mismos principios destacados por las plataformas de inteligencia artificial. De acuerdo con investigadores consultados por la BBC, la atmósfera primitiva, compuesta principalmente por dióxido de carbono, metano y amoníaco, carecía de oxígeno libre y presentaba una apariencia densa y opaca.

Esta composición provocaba que el cielo tuviera tonalidades rojizas o anaranjadas, en sintonía con las conclusiones de ChatGPT, Gemini y Perplexity.

El desarrollo de organismos fotosintéticos, como las cianobacterias, impulsó el Gran Evento de Oxigenación hace unos 2.400 millones de años. Según los expertos citados por El Comercio, este proceso cambió la química atmosférica y permitió el surgimiento de la capa de ozono, además de incrementar la transparencia del aire.

Esta nueva atmósfera, dominada por nitrógeno y oxígeno, facilitó la dispersión de Rayleigh, el fenómeno físico que explica por qué la luz azul se dispersa más que otras longitudes de onda.

Fenómenos como erupciones volcánicas pueden modificar temporalmente el color del cielo, según la ciencia y las IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia también advierte que el color del cielo sigue sujeto a cambios, ya que fenómenos naturales como erupciones volcánicas, grandes incendios o la contaminación pueden modificar temporalmente la apariencia del firmamento, una observación que coincide con el análisis de Perplexity.

Por tanto, tanto las respuestas de las IA como el consenso científico apuntan a que el cielo terrestre ha mostrado distintas tonalidades a lo largo de su historia y su color no es un atributo fijo, sino el resultado de condiciones dinámicas y procesos evolutivos.