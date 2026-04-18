Crimen y Justicia

Inesperada primera semana del juicio por Maradona: los imputados están confiados y Luque se fue “muy conforme”

Las defensas tuvieron un papel protagónico en el reinicio del debate oral en San Isidro. Los fiscales aseguran que sus embates no los harán “bajar los brazos”

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Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Leopoldo Luque, el neurocirujano imputado por la muerte de Maradona. Fotografía: RSFotos

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó, quizás, de la manera más impensada. Lejos de la sensación que había dejado el debate anulado en 2025 -donde la acusación se había mostrado muy contundente y parecía perfilarse a probar la culpabilidad de los principales apuntados de la causa- esta vez, los que se vieron más cómodos en el arranque del proceso fueron los acusados.

Las primeras dos audiencias desarrolladas esta semana en los tribunales de San Isidro podrían resumirse con que el imputado Leopoldo Luque se fue “muy conforme”. El neurocirujano, que siempre fue el más señalado por los acusadores, cambió su estrategia para este 2026: decidió que asistirá a todas las jornadas, que declarará las veces que sean necesarias y que responderá a cada afirmación sobre él que considere falsa.

Para encarar esta nueva versión, Luque incorporó a los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín a su defensa, quienes, junto al letrado Julio Rivas, formaron uno los equipos que más protagonismo tuvieron en este comienzo.

Esto se debe a que, además de la renovada postura de su cliente, también representan el único cambio significativo entre las partes que participan de esta reedición del juicio. Es decir, cuentan con la ventaja de que nadie conoce su manera de litigar.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Fanáticos de Maradona en la puerta de los tribunales

A esta situación se le suma que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían dejado la vara alta en sus lineamientos del 2025, cuando expusieron que a Maradona lo habían dejado morir y mostraron al mundo la foto inédita de Diego fallecido, donde se lo vía muy hinchado. Para este año, la reemplazaron por una hoja en blanco, con la que intentaron graficar “lo que hicieron los siete acusados para salvar al Diez”. No tuvo el mismo impacto.

También tuvieron otro revés: tras un pedido del abogado de Luque, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón le exigieron que adelanten con al menos 24 horas de anticipación a los testigos del próximo día. El año pasado habían logrado hacerlo sobre la marcha. Ahora, perdieron esa capacidad de “sorpresa”.

Más allá de esto, los representantes del Ministerio Público Fiscal se muestran seguros. “Tenemos confianza absoluta en que podremos exhibir a los jueces toda la evidencia reunida en la investigación que permitirá demostrar nuestra teoría del caso. Es prueba variada; de calidad e irrefutable. Los embates defensistas no nos harán bajar los brazos", dijo el fiscal Ferrari a Infobae.

Y promete: “Fuimos muy claros en nuestro lineamiento acusatorio. Superamos la etapa inicial del juicio con creces derribando estrategias dilatorias. Ahora viene lo mejor. Las rondas de prueba a mansalva que sellará la suerte de los acusados”.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Patricio Ferrari y Cosme Iribarren,los fiscales del juicio

Una defensa confiada

En esta primera semana, Luque declaró por primera vez ante los jueces, buscó correrse del lugar de “médico tratante a cargo de Maradona”, cuestionó la autopsia de Diego y explicó, basándose en fundamentos científicos, por qué el cuadro que lo llevó al fallecimiento era inevitable. También dijo que la hinchazón que tenía su cuerpo al morir pudo haber sido a causa de las reiteradas maniobras de RCP que le hicieron cuando ya estaba sin vida. Quedó contento con su exposición.

“Por el momento estamos conformes con el desarrollo del juicio. El tribunal se ha mantenido dentro de los usos y prácticas habituales de la jurisdicción, lo cual no es menor en un caso de esta magnitud“, resumió su defensor Oneto en diálogo con Infobae.

Sobre su estrategia, de mostrar a la sociedad lo máximo posible sobre el juicio, señaló: “Desde la defensa también propusimos que el juicio fuera íntegramente filmado y transmitido en vivo, precisamente para evitar cualquier tipo de distorsión en la transmisión de lo que efectivamente ocurre en la audiencia".

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Leopoldo Luque con Francisco Oneto

Y agregó: “Sin embargo, la querella se opuso invocando una supuesta protección de la intimidad. Lo paradójico es que, pese a esa objeción, luego se realizan manifestaciones públicas en las que se relata lo sucedido en el juicio, pero inevitablemente bajo un prisma interpretativo propio. La transmisión directa hubiera sido, justamente, la mejor garantía de transparencia y fidelidad en la información”.

La defensa de la psiquiatra imputada, Agustina Cosachov, también se fue con una sensación positiva de las primeras jornadas. “Estas dos audiencias de juicio en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Maradona nos dejó una buena impresión. Quedó en evidencia la voluntad de todas las partes de que el juicio se haga y el tribunal resolvió de manera muy rápida todos los planteos que habitualmente los acusadores y las defensas efectúan en las audiencias”, expresó el abogado Vadim Mischanchuk.

La psiquiatra Agustina Cosachov detrás de sus abogados
La psiquiatra Agustina Cosachov detrás de sus abogados

El letrado adelantó una posible fecha de final de debate: “Esta circunstancia y el hecho de que el número de testigos quedó reducido a un tercio de los propuestos originalmente, me llevan a pensar que a mitad de año el juicio estaría terminado. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que los familiares de Maradona puedan finalmente hacer su duelo y los imputados salir de la incertidumbre procesal en la que se encuentran”.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
El psicólogo Carlos Díaz

Diego Olmedo, el abogado defensor del psicólogo Carlos Díaz, que es el tercero más señalado por los fiscales, coincide en que fue un buen arranque del juicio. El letrado había protagonizado uno de los lineamientos más contundentes de la primera jornada.

En este sentido, dijo a Infobae: “Creo que está bien planteada la cuestión médica y la cuestión no médica y, en el caso nuestro, me parece que, aún con la declaración de Luque, quedó claro Díaz no es parte de esta situación. Yo me voy conforme, pero falta un montón.” Y subrayó: “Va a haber declaraciones que van a querer comprometerlo, pero desde otro lugar”.

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