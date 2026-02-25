Tecno

Festival de Astronomía Villa de Leyva 2026: fechas, programación y por qué España es el país invitado

El objetivo de esta alianza internacional es promover el astroturismo en Colombia, ya que permite incorporar tecnologías avanzadas en la observación del cielo e impulsar economías locales

La astronomía combina ciencia y tecnología, y su acceso será gratuito para el público en el 29.º Festival de Astronomía de Villa de Leyva en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La astronomía es un campo que integra tecnología y ciencia, y este conocimiento estará disponible para el público de manera totalmente gratuita durante el 29.º Festival de Astronomía de Villa de Leyva en Colombia, que se realizará del 20 al 22 de marzo y tendrá a España como país invitado.

El propósito de esta alianza internacional es impulsar el astroturismo en Colombia. Según Alberto Miranda, consejero cultural y científico de la Embajada de España en Colombia, cuando la Asociación de Astronomía de Colombia propuso a España como país invitado para esta edición del festival, la respuesta fue inmediata:

“España es un país pionero en astroturismo y este año, el Festival de Astronomía de Colombia está especialmente orientado a esa disciplina. Se trata de un turismo sostenible, vinculado al medio ambiente y a la divulgación científica, que está en auge y donde España es referente”.

El Festival de Astronomía de Villa de Leyva ofrecerá actividades gratuitas para toda la comunidad. (Festival de Astronomía de Villa de Leyva)

Además del Festival de Astronomía, entre el 18 y el 20 de marzo se celebrará el primer Encuentro Regional Starlight en América Latina.

La Fundación Starlight, una organización española dedicada a la promoción de las mejores prácticas en astroturismo, liderará este espacio de diálogo entre Colombia y España sobre los retos y oportunidades que ofrece esta actividad.

Qué actividades habrá en el Festival de Astronomía de Villa de Leyva

El Festival de Astronomía de Villa de Leyva ofrecerá una amplia variedad de actividades abiertas a toda la comunidad, con entrada gratuita a todos los espacios y propuestas.

Habrá seminarios, talleres y una sección especial pensada para niños y jóvenes, diseñada para acercar la astronomía a las nuevas generaciones.

La observación astronómica con telescopios permitirá al público descubrir los cielos de Villa de Leyva junto a expertos y aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos será la observación astronómica con telescopios, donde el público podrá explorar los cielos de Villa de Leyva guiado por expertos y aficionados, quienes también compartirán sus propios instrumentos, generando un ambiente de colaboración y aprendizaje colectivo.

El festival está orientado a las familias y a toda la ciudadanía de Villa de Leyva, invitando a participar en las actividades que más les interesen.

Además de su faceta divulgativa, el evento contará con espacios especializados para debatir sobre los temas de mayor actualidad en astronomía y astroturismo, permitiendo la interacción entre profesionales y entusiastas del sector.

La Asociación de Astronomía de Colombia (ASASAC) pondrá a disposición del público material didáctico, telescopios y diversos instrumentos para la observación estelar.

El astroturismo promueve un turismo sostenible al unir la observación del cielo con actividades educativas y recreativas ligadas a la astronomía. (Festival de Astronomía de Villa de Leyva)

Asimismo, el festival mantiene su tradicional vínculo con la astrofotografía, ofreciendo un espacio destacado para quienes desean capturar imágenes del cielo nocturno.

Esta integración de ciencia y arte permite fortalecer los lazos entre la comunidad científica y la cultural, brindando una oportunidad única tanto a profesionales como a aficionados de la astrofotografía para mostrar su trabajo y compartir experiencias.

Qué es el astroturismo

El astroturismo es una forma de turismo sostenible y responsable que integra la observación del cielo nocturno y diurno con actividades de divulgación y ocio vinculadas a la astronomía.

Esta modalidad genera un impacto positivo en el medio ambiente y fortalece a las comunidades locales, ya que se convierte en un recurso estratégico para impulsar territorios con menor desarrollo turístico, permitiéndoles atraer un mayor número de visitantes interesados en experiencias de calidad, explica la Fundación Starlight.

El astroturismo es una alternativa sostenible que impulsa las economías locales. (Festival de Astronomía de Villa de Leyva)

El perfil del astroturista suele ser cultural y económicamente medio-alto, con especial sensibilidad hacia el cuidado del entorno.

Este visitante disfruta la experiencia tanto durante como después del viaje, y a menudo regresa para explorar la riqueza cultural y natural del territorio, donde la astronomía se combina con el patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico, generando propuestas didácticas y amenas que benefician a la comunidad y enriquecen la vivencia del turista.

Las comunidades locales, en particular las de zonas rurales con baja densidad poblacional y mínima contaminación lumínica, son quienes más se benefician, ya que cuentan con los cielos más propicios para la observación.

Este tipo de turismo también contribuye a poner en valor el patrimonio cultural, científico, ambiental, de biodiversidad y etnográfico del territorio, integrándolo con la experiencia de contemplar el firmamento.

