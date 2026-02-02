Tecno

Identifican más de mil objetos astronómicos inusuales en los datos del telescopio Hubble gracias a la IA

En apenas unos días, la inteligencia artificial analizó una cantidad de información que a un equipo humano le habría tomado años procesar

Más de 1.300 objetos fueron confirmados como genuinamente inusuales. (ESA/Hubble)

La IA permitió identificar más de mil objetos astronómicos inusuales en los archivos del telescopio espacial Hubble, abriendo nuevas posibilidades para la exploración del universo. El análisis de millones de imágenes mediante algoritmos avanzados reveló fenómenos poco documentados, desde galaxias en colisión hasta estructuras nunca antes clasificadas, demostrando que incluso los conjuntos de datos más estudiados aún esconden sorpresas para la ciencia.

Descubrimientos astronómicos: IA y el legado del Hubble

El estudio, desarrollado por David O’Ryan y Pablo Gómez de la Agencia Espacial Europea (ESA) y publicado en Astronomy & Astrophysics, utilizó una herramienta denominada AnomalyMatch. Este sistema, inspirado en redes neuronales, fue entrenado con cerca de 100 millones de recortes de imágenes del Hubble Legacy Archive.

Su objetivo no fue clasificar objetos conocidos, sino detectar anomalías: hallazgos que se apartan de los patrones esperados y que, en muchos casos, habían pasado inadvertidos en décadas de observación.

Telescopio espacial Hubble. EFE/NASA-ESA
Telescopio espacial Hubble. EFE/NASA-ESA

En solo dos días y medio, la IA procesó un volumen de información que habría llevado años a un equipo humano. El algoritmo generó una lista inicial de unas 1.400 posibles anomalías, posteriormente revisadas por los propios investigadores.

Más de 1.300 objetos fueron confirmados como genuinamente inusuales y, de ellos, más de 800 no figuraban previamente en la literatura científica, lo que subraya la capacidad de la IA para descubrir lo desconocido en archivos considerados exhaustivos.

Tipos de anomalías detectadas en el Hubble Legacy Archive

La mayoría de los fenómenos identificados correspondió a galaxias en proceso de fusión o interacción gravitacional, sistemas que presentan formas caóticas y rastros de estrellas y gas. También se localizaron lentes gravitacionales, donde la luz de objetos distantes se distorsiona por el efecto de la gravedad, creando arcos o anillos que permiten estudiar la materia oscura y la distribución de masa en el universo.

La IA permitió identificar más de mil objetos astronómicos inusuales en los archivos del telescopio espacial Hubble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis reveló además galaxias con brotes intensos de formación estelar, galaxias medusa con extensiones gaseosas y discos de formación planetaria observados de perfil dentro de la Vía Láctea.

Entre los hallazgos más intrigantes destacan varios objetos que no encajaron en ninguna categoría conocida, lo que sugiere la existencia de fenómenos aún no comprendidos por la astronomía.

Implicancias para la ciencia y el futuro de la exploración espacial

El trabajo de O’Ryan y Gómez va más allá de las detecciones individuales. Según la ESA, herramientas como AnomalyMatch serán indispensables a medida que nuevos observatorios —como Euclid, el Observatorio Vera C. Rubin y el futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman— generen volúmenes de datos aún mayores.

El reto de gestionar y analizar semejante cantidad de información requerirá sistemas automatizados capaces de destacar rarezas y evitar que descubrimientos inesperados pasen desapercibidos.

Entre los hallazgos más intrigantes destacan varios objetos que no encajaron en ninguna categoría conocida. (Composición Infobae: ESA / Europa Press)

Hubble: el telescopio espacial que hizo historia

El telescopio espacial Hubble, desarrollado conjuntamente por la NASA y la ESA, fue puesto en órbita en 1990 y desde entonces ha transformado la astronomía moderna. Al operar a unos 569 kilómetros sobre la superficie terrestre, evita las distorsiones de la atmósfera, lo que le permite captar imágenes extremadamente nítidas en los rangos de luz visible, infrarroja y ultravioleta.

Este observatorio ha permitido visualizar galaxias lejanas, agujeros negros y planetas con un nivel de detalle sin precedentes, contribuyendo a descubrimientos clave como la determinación de la edad del universo y la existencia de la energía oscura.

Es menester señalar que a lo largo de sus más de tres décadas de servicio, ha registrado más de un millón de objetos celestes.

El Hubble destaca también por su mantenimiento: a diferencia de otros telescopios espaciales, ha sido visitado y reparado en varias ocasiones por astronautas, lo que ha permitido actualizar sus sistemas y extender su vida útil. Bautizado en honor al astrónomo Edwin Hubble, fue lanzado por el transbordador Discovery y sigue siendo fundamental para la investigación científica en la actualidad.

