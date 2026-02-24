Así son las nuevas pantallas de ultrabajo consumo potenciada por inteligencia artificial

La industria audiovisual está migrando de la simple comercialización de pantallas hacia modelos de soluciones integrales. (YouTube Integrated Systems Europe)

La edición 2026 de Integrated Systems Europe (ISE), celebrada en Barcelona del 3 al 6 de febrero de 2026, dejó claro que la industria de pantallas comerciales y soluciones audiovisuales está en plena transformación.

Este evento, reconocido como el principal encuentro europeo de integración de sistemas y señalización digital, reunió a líderes tecnológicos que apostaron por la inteligencia artificial, el ahorro energético y plataformas de software integradas para redefinir la gestión de entornos comerciales, educativos y corporativos.

ISE 2026 en Barcelona: punto de encuentro para la innovación en señalización digital

El ISE se ha posicionado como la cita imprescindible para anticipar las tendencias que marcarán el futuro de la tecnología audiovisual profesional. Fabricantes y desarrolladores aprovecharon la feria para mostrar cómo la combinación de hardware avanzado, IA y ecosistemas de software puede optimizar operaciones, personalizar experiencias de usuarios y reducir los costos energéticos de grandes instalaciones.

El contexto global, con una presión creciente por la sostenibilidad y la eficiencia, marcó el ritmo de las novedades presentadas durante esta edición.

Pantallas de ultrabajo consumo y nuevos enfoques en IA

Uno de los anuncios fue el de LG Electronics, que sorprendió con su nueva pantalla E-Paper, capaz de mantener imágenes estáticas sin consumo energético constante. Esta tecnología responde a la necesidad de hacer más sostenibles los espacios comerciales, donde la señalización digital funciona de manera permanente y representa una parte importante del gasto energético.

La empresa surcoreana también presentó el concepto “Solutions Beyond Displays”, con el que busca ofrecer soluciones B2B integrales apoyadas en inteligencia artificial y software especializado.

En su stand, LG recreó distintos ambientes —desde hoteles y salas de control hasta aulas y zonas de autoservicio— para demostrar cómo la integración entre hardware, servicios en la nube y análisis de datos puede mejorar la eficiencia y la operatividad en tiempo real.

Otro avance relevante fue la nueva generación de pantallas MAGNIT Micro LED de LG, pensadas para grandes superficies comerciales y entornos premium. Entre sus mejoras destacan la facilidad de instalación, el mantenimiento simplificado y una mayor estabilidad operativa, factores cruciales para centros de control, auditorios y estudios de televisión que requieren alta fiabilidad.

Más allá de la pantalla: integración de ecosistemas inteligentes y sostenibilidad

El presidente de LG, Park Hyoung-sei, dijo que la visión de la compañía va más allá del hardware: “Al fortalecer nuestras soluciones de software e inteligencia artificial, consolidamos nuestro liderazgo en el mercado global de pantallas comerciales y ofrecemos valor personalizado que impulsa el crecimiento de nuestros clientes”.

La gran conclusión que dejó el ISE 2026 es que la industria audiovisual está migrando de la simple comercialización de pantallas hacia modelos de soluciones integrales. El foco ahora está en la gestión inteligente de la información, la automatización y el ahorro energético.

La competencia se define menos por la resolución o el brillo y más por la capacidad de integrar tecnología, datos y sostenibilidad en un solo ecosistema, marcando el inicio de una nueva era para la señalización digital y los sistemas audiovisuales profesionales.

Pantallas de ultrabajo consumo: eficiencia energética para dispositivos móviles

Las pantallas de ultrabajo consumo son tecnologías de visualización diseñadas para reducir al mínimo el gasto energético durante su funcionamiento. Este tipo de pantallas utiliza materiales y sistemas electrónicos que optimizan el uso de la energía, permitiendo que dispositivos como teléfonos, relojes inteligentes y computadoras portátiles prolonguen significativamente la duración de su batería.

Entre las principales ventajas de las pantallas de bajo consumo destaca su capacidad para mantener una buena calidad de imagen y visibilidad, incluso bajo luz solar directa, mientras requieren menos energía que las pantallas tradicionales.

Estas tecnologías resultan especialmente útiles en dispositivos móviles, donde la eficiencia energética es clave para ofrecer una mejor experiencia de uso sin aumentar el tamaño o el peso del equipo.