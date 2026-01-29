Cómo evitar caer en fraudes que suplantan a Netflix, Disney+, Prime Video y más

Los ciberdelincuentes imitan la imagen y el lenguaje de Netflix, Disney Plus y Prime Video para engañar a los usuarios. (Google Gemini)

Las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y Prime Video reúnen en la actualidad más de 1.850 millones de suscripciones activas en el mundo, según datos de Digital TV Research. Este universo de usuarios, en constante crecimiento, representa un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, que han perfeccionado campañas de suplantación para obtener datos personales y financieros.

Especialistas en ciberseguridad alertaron sobre el aumento de fraudes digitales que utilizan técnicas de ingeniería social y mensajes falsos enviados por correo electrónico, SMS o notificaciones. Los atacantes imitan con precisión la imagen y el lenguaje de las plataformas originales para inducir a los usuarios a entregar información sensible.

Arturo Torres, director de inteligencia contra amenazas para FortiGuard Labs de Fortinet en Latinoamérica y el Caribe, explicó que “el engaño suele comenzar con mensajes que apelan a la urgencia, como supuestos errores de facturación, la suspensión inmediata de una cuenta o promociones demasiado buenas para ser reales”.

Mensajes que advierten sobre errores de facturación o suspensión de cuentas buscan generar una reacción impulsiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el especialista, la táctica busca que el destinatario actúe impulsivamente y no verifique la autenticidad de la comunicación.

Tácticas de engaño y riesgos para los usuarios

Los mensajes fraudulentos suelen incluir enlaces que conducen a sitios web diseñados como réplicas de las páginas oficiales de Netflix, Disney Plus o Prime Video. Una vez allí, los usuarios encuentran formularios que solicitan credenciales, datos personales o información bancaria.

Cuando una persona ingresa estos datos, los delincuentes obtienen acceso a sus cuentas y pueden utilizarlas para realizar fraudes más complejos, sustraer identidades o lanzar ataques dirigidos a otros servicios digitales.

Formularios falsos recaban credenciales y datos bancarios, facilitando el robo de cuentas y fraudes financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sofisticación de estas campañas ha crecido con el uso de inteligencia artificial, que permite personalizar mensajes, analizar patrones de consumo y aprovechar estrenos de series populares para hacer más creíble el engaño. El riesgo se extiende también al entorno laboral, ya que una cuenta comprometida en un dispositivo corporativo puede facilitar el acceso a datos y sistemas de una organización.

Entre las consecuencias más frecuentes identificadas por los especialistas figuran el robo de cuentas, la utilización de credenciales en otros servicios, el acceso no autorizado a información financiera y la exposición a ataques de mayor escala.

Torres advirtió que “una vez que el usuario entrega sus datos, los delincuentes pueden utilizarlos para cometer fraudes más complejos, robar identidades o lanzar nuevos ataques dirigidos”.

Expertos recomiendan activar la autenticación de dos factores, usar contraseñas seguras y desconfiar de mensajes urgentes o enlaces sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para estar protegidos

Los expertos coinciden en que la cultura de prevención digital es clave para reducir la exposición a estos fraudes. Recomiendan desconfiar de todo mensaje que transmita urgencia o amenazas, cerrar correos o SMS sospechosos y acceder siempre desde la aplicación oficial o escribiendo manualmente la dirección web en el navegador.

Las plataformas legítimas nunca solicitan contraseñas ni datos bancarios a través de enlaces. Activar la autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad. Los especialistas sugieren mantener contraseñas seguras y distintas para cada servicio, verificar periódicamente los movimientos bancarios y utilizar soluciones de seguridad actualizadas, como antivirus y gestores de contraseñas.

Además, aconsejan realizar transacciones solo desde dispositivos propios conectados a redes confiables, revisar el dominio del remitente y no dejarse llevar por ofertas excesivamente atractivas. Denunciar los intentos de phishing ante las plataformas correspondientes contribuye a frenar la propagación de estos fraudes y a proteger a otros usuarios.