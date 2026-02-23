Tecno

La esperada secuela de ‘Las guerreras K-Pop’ no llegaría en 2029 y esta es la razón

La películas animada es la más vista en la plataforma de Netflix y sus canciones han ocupado los primeros puestos en listas musicales

El universo narrativo de 'Las
El universo narrativo de 'Las guerreras K-Pop', con demonios, estrellas del pop y el personaje Jinu, ofrece potencial para nuevas historias. (Foto: Netflix)

El futuro de la secuela de ‘Las guerreras K-Pop’ genera incertidumbre: la película, considerada la más vista en la historia de Netflix, no llegará en 2029 como se había anunciado inicialmente.

La postergación responde a un contexto inesperado, porque los responsables del proyecto han concentrado sus esfuerzos en la campaña de premios por el éxito de la primera entrega, lo que ha retrasado el desarrollo de la continuación.

Cuál es la razón de que se postergó el lanzamiento de la secuela

La noticia fue confirmada por Kristine Belson y Damien de Froberville, principales ejecutivos de Sony Animation, al medio The Hollywood Reporter.

Ambos reconocieron que Maggie Kang y Chris Appelhans, directores del film, no han logrado avanzar con la secuela por la gran demanda de eventos y compromisos relacionados con los galardones obtenidos. La frase clave que sintetiza la situación la expresó Belson: “Ha habido mucho que atender en cuanto a la campaña de premios”.

La campaña de premios del
La campaña de premios del primer filme distrajo al equipo creativo y retrasó el desarrollo de 'Las guerreras K-Pop 2'. (Foto: Netflix)

Desde la cúpula creativa de Sony Animation son conscientes de la presión que representa repetir el fenómeno original, pero asumen con cautela los plazos después de este paréntesis de celebraciones.

“Después de todo el ruido, los premios y las grandes fiestas con gente importante, sí. Volveremos a estar los dos en una habitación”, afirmaron en referencia al equipo creativo, aunque reconocen que ver ‘Las guerreras K-Pop 2’ lista para 2029 resulta improbable.

Qué factores inciden en el retraso de la secuela

El impacto de este retraso encuentra un paralelo en la propia historia reciente del estudio. Tal como enfatizan quienes acompañan el proyecto, llevar las animaciones al siguiente nivel requiere tiempo y paciencia.

“El plan con ‘Las guerreras K-Pop 2’ es conseguir algo similar a lo que vivimos con el Spiderverso”, agregaron, trazando la analogía con la saga animada de Spider-Man.

Sony Animation compara la ambición
Sony Animation compara la ambición de la secuela con el éxito de la saga animada de Spider-Man. (Foto: Netflix)

En ese sentido, remarcan la profundidad del universo narrativo: “El mundo es muy rico: el mundo de los demonios y la estrella del pop, lo que le pasó a Jinu. Hay muchísimo que podríamos expandir”.

Qué hay detrás del fenómeno de ‘Las guerreras K-Pop’ en Netflix

Tras nueve meses consecutivos dentro del top 10 semanal de Netflix, ‘Las guerreras K-Pop’ sigue consolidando su posición como uno de los largometrajes animados más exitosos de la plataforma.

Asimismo, los antecedentes recientes del estudio refuerzan la idea de que la paciencia puede rendir frutos. Sony Animation vivió un proceso similar con la saga de ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ (2018) y la posterior llegada de ‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’.

Ambos títulos —separados por varios años de trabajo— lograron superar las expectativas y renovar el estándar de la animación contemporánea.

La espera de la secuela
La espera de la secuela se asocia a la estrategia de calidad que ya empleó Sony Animation con 'Spider-Man: Un nuevo universo'. (Foto: Sony Pictures Animation)

Mientras el público aguarda novedades concretas, la principal certeza es que los directores y el grupo creativo buscarán explotar aún más el universo narrativo de “demonios”, estrellas del pop y personajes como Jinu.

De qué trata la película de ‘Las guerreras K-Pop’

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, las tres integrantes de HUNTR/X, el grupo femenino de K-pop más famoso del mundo. Sin embargo, su vida no se limita a coreografías perfectas y estadios llenos; en secreto, son guerreras místicas encargadas de proteger a la humanidad.

Utilizando el poder de su música y armas espirituales, regeneran el Honmoon, una barrera mágica que separa nuestro mundo de una dimensión plagada de demonios.

Rumi es la protagonista de
Rumi es la protagonista de la historia y en la primera entrega se descubre que es mitad demonio. (Foto: Netflix)

El conflicto central estalla cuando aparece una banda rival masculina, los Saja Boys, quienes resultan ser demonios disfrazados que buscan robar la energía emocional de los fans para destruir el sello protector. La trama se vuelve personal para Rumi, la líder, quien oculta un secreto doloroso: es mitad demonio.

Cuál ha sido el alcance global de esta película y su banda sonora

Desde su estreno el 20 de junio de 2025, la película producida por Sony Pictures Animation se convirtió en un pilar cultural. Alcanzó el puesto número 1 en 26 países durante su primer fin de semana, acumulando más de 500 millones de visualizaciones en sus primeros seis meses.

Su éxito no se quedó en la pantalla: la banda sonora, con el hit “Golden”, lideró las listas de Spotify y Billboard, siendo la primera vez que un grupo de animación compite por el Óscar a Mejor Canción Original.

