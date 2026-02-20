Este trapeador o fregona eléctrica se inclina 170° para limpiar bajo la cama y no usa filtros

La Dyson PencilWash no emplea filtros, lo que evita la acumulación de suciedad. (Dyson )

Si limpiar con trapeador o fregona te resulta tedioso, ahora existe una versión eléctrica de este utensilio que puede inclinarse hasta 170 grados y facilitar el acceso a espacios estrechos, como debajo de camas o sofás.

Se trata de la Dyson PencilWash que no utiliza filtros, por lo que no acumula suciedad, evita la proliferación de bacterias y no genera malos olores ni dificultades al momento de lavar.

Cuenta con dos depósitos separados: uno para agua limpia y otro para agua sucia. A medida que limpia, la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia, mientras que el de agua limpia se va vaciando progresivamente.

El equipo incorpora dos depósitos independientes para agua limpia y agua sucia. (Dyson )

Cómo funciona este trapeador o fregona eléctrica

Este trapeador o fregona eléctrica utiliza un rodillo de microfibra de alta densidad, compuesto por 64.000 filamentos por centímetro cuadrado.

Al limpiar, el rodillo extrae el agua sucia de manera continua y recibe agua limpia a través de ocho puntos de hidratación, lo que promete una limpieza eficiente en cada pasada.

Cuenta con dos depósitos independientes: uno de 300 ml para agua limpia y otro de 360 ml para agua sucia. Con un solo llenado, el usuario puede limpiar hasta 100 metros cuadrados en el modo de baja hidratación.

Este trapeador eléctrico tiene un rodillo de microfibra de alta densidad con 64.000 filamentos por centímetro cuadrado. (Dyson)

Asimismo, permite elegir entre dos modos de hidratación para ajustar la cantidad de agua según el tipo de suelo o el nivel de suciedad. Ofrece hasta 30 minutos de uso continuo y la batería se recarga en 3,5 horas. Para quienes necesiten más autonomía, existe la opción de adquirir una batería adicional por separado.

El dispositivo tiene un peso total de 2,2 kg, pero durante su uso solo 380 gramos recaen sobre la mano, ya que el cabezal se apoya en el suelo. Su tiempo de carga es de 3,5 horas.

Qué otros trapeadores o fregonas eléctricas existen

Además de la Dyson PencilWash, existen otros modelos de trapeadores eléctricos de diferentes marcas. Por ejemplo, la X-Clean 10 de Rowenta cuenta con un cabezal flexible que se dobla hasta 180 grados, ofrece 60 minutos de autonomía e incluye un sistema de autolimpieza integrado.

Cecotec dispone del modelo FreeGo Wash&Vacuum, que incorpora depósitos de agua limpia y sucia de 700 ml cada uno. Este dispositivo ofrece tres modos de funcionamiento —Eco, Turbo y Seco—, además de un pulverizador automático sobre el rodillo y una base de autolimpieza.

Existen otras marcas que ofrecen modelos de trapeadores eléctricos además de la Dyson PencilWash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Kärcher presenta la FC 7 Cordless, equipada con un filtro específico para recoger pelos, lo que facilita la limpieza y ahorra hasta un 50% de tiempo en comparación con los métodos tradicionales. Además, logra resultados de limpieza un 20% superiores frente a una fregona convencional.

Qué son las aspiradoras robot

Otra herramienta eléctrica de limpieza que ha ganado popularidad en los hogares es la aspiradora robot. Marcas como Xiaomi, Samsung e iRobot han desarrollado modelos avanzados que facilitan la tarea de mantener los pisos limpios sin esfuerzo manual.

Estas aspiradoras cuentan con sensores inteligentes que les permiten mapear los espacios, esquivar obstáculos y adaptar su recorrido para limpiar de manera eficiente tanto alfombras como suelos duros.

La aspiradora robot es otra herramienta eléctrica de limpieza cada vez más popular en los hogares. (Xioami)

Algunos modelos incluyen funciones de fregado, control mediante aplicaciones móviles y programación automática, lo que permite a los usuarios gestionar la limpieza desde cualquier lugar.

Además, los sistemas de autovaciado y filtros HEPA contribuyen a mejorar la calidad del aire en el hogar. Gracias a su autonomía y tecnología, las aspiradoras robot se han convertido en una opción práctica para quienes buscan optimizar el tiempo y mantener la casa limpia de forma constante.