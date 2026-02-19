Cambios en esports: gamers ahora podrán convertirse en jugadores profesionales con esta fintech

Los espacios de competencia y desarrollo de FUEGO y dale! están abiertos tanto para jugadores amateurs como para quienes buscan profesionalizarse en los esports. (dale!)

Los esports en Colombia toman un nuevo impulso con el acuerdo entre el equipo FUEGO y dale!, billetera digital, con el que buscan ofrecer a la comunidad gamer y a los jugadores profesionales beneficios para mejorar la escena competitiva y la experiencia de juego.

“Estabamos buscando un partner que realmente nos entendiera, para dar no solamente oportunidades a los jugadores profesionales, sino también a la comunidad”, aseguró Jeff Macolonie, fundador y CEO del equipo, a Infobae.

Gracias a la colaboración con la billetera digital que pertenece al Grupo Aval, se realizarán espacios de competencia y desarrollo, especialmente para quienes no buscan la profesionalización inmediata, pero desean integrarse y disfrutar de la comunidad gamer.

Qué beneficios trae esta alianza para los esports

Desde los 12 años, cualquier aficionado o jugador puede acceder a la tarjeta débito dale!, lo que permite abrir una billetera digital gratuita y comenzar a disfrutar de beneficios vinculados al ecosistema de los videojuegos. Entre estos destacan la participación en torneos organizados por FUEGO, entrenamientos, bootcamps y acceso a capacitaciones especiales.

La nueva gaming house de FUEGO en Bogotá ofrecerá áreas especializadas de entrenamiento, competencias, watch parties y zonas de activación para la comunidad gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nosotros vamos a hacer varias competencias de una manera amateur, pero dar esa oportunidad para poder tal vez ser un profesional, si es lo que ellos quieren ser”, contó Macolonie.

La propuesta no se limita a los jugadores de alto rendimiento, sino que abarca a toda la comunidad, proporcionando escenarios para el crecimiento y la integración. Además, la alianza contempla descuentos en periféricos, productos de tecnología y merchandising exclusivo, incluyendo la camiseta oficial del equipo.

La colaboración incluirá eventos presenciales de gran alcance. La nueva gaming house del equipo en Bogotá, que cubrirá 650 metros cuadrados y contará con salas especializadas para competencias, áreas de activación, espacios para “watch parties” y zonas de entrenamiento para profesionales y entrenadores.

Los juegos en los se centrarán principalmente estos eventos son League of Legends, Free Fire y Valorant, aunque se espera ampliar la escena competitiva a títulos de pelea y deportivos.

La alianza entre FUEGO y dale! impulsa el desarrollo de los esports en Colombia ofreciendo beneficios inéditos para gamers y jugadores profesionales. (dale!)

Qué implica la alianza para el sector de esports en Colombia

La alianza llega en un contexto de crecimiento acelerado para los deportes electrónicos en el país. Desde 2025, los esports cuentan con reconocimiento oficial como deporte en Colombia, lo que ha impulsado la profesionalización de la disciplina y multiplicado las oportunidades para jugadores, creadores de contenido y comunidades digitales.

Marcela Jacome, líder de desarrollo de negocio en dale!, destaca el valor estratégico del acuerdo. “Para nosotros estar en esta alianza que es con una visión hacia el futuro. Hoy ya son diez millones de gamers en Colombia y sigue creciendo montones”, contó a Infobae.

El objetivo de la billetera digital es conectar con este público joven y ofrecerles herramientas que trasciendan el simple juego, integrando servicios financieros y experiencias adaptadas a sus intereses.

Cómo dale! permite el acceso financiero a menores de edad y garantiza su seguridad

Uno de los aspectos de esta billetera digital es la posibilidad de que jóvenes desde los 12 años puedan acceder a una tarjeta débito. Esto significa que adolescentes pueden realizar transacciones cotidianas, como compras en cafeterías, cines o tecnología, y administrar su mesada a través de transferencias digitales, dejando atrás el efectivo.

La billetera digital está diseñada para integrar a los padres o adultos responsables en el proceso. Al abrir la cuenta, se identifica al adulto a cargo, quien recibe notificaciones y puede monitorear las transacciones realizadas por el menor.

El sistema de dale! garantiza la seguridad financiera de los menores mediante control parental, monitoreo de transacciones y educación práctica en hábitos de consumo responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El padre con el menor puede tener transacciones constantemente para ir nutriendo su billetera totalmente gratis, también desde las cuentas de grupo Aval, si así es su interés, o desde otras cuentas de las entidades financieras”, contó la directiva.

Este sistema busca equilibrar el control parental con la autonomía progresiva y la educación financiera práctica, “porque ya no es como desde un aula, sino desde la realidad del uso”.

La tarjeta débito, virtual o física, puede usarse tanto en compras presenciales como en transacciones en línea, gracias a los códigos de seguridad para e-commerce. El saldo disponible es gestionado por el propio usuario, lo que ayuda a fomentar hábitos de consumo responsables y evita riesgos asociados a las tarjetas de crédito tradicionales.

En cuanto a la seguridad, Jacome puntualiza que “los fraudes en esta categoría son muy pequeños”. Pero de igual forma, el enfoque para los menores se centra en el uso de saldos pequeños y en la supervisión periódica, permitiendo que los jóvenes aprendan sobre gestión financiera en un entorno protegido.