Tecno

Mark Zuckerberg, dueño de Meta, testificará en juicio histórico por adicción de niños a redes sociales

Si el tribunal rechaza la Sección 230, miles de demandas similares podrían forzar a las plataformas a rediseñar sus sistemas y reforzar la protección de los menores en internet

Mark Zuckerberg enfrenta a un
Mark Zuckerberg enfrenta a un jurado por daños a menores en redes sociales: juicio histórico para Meta - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificará este miércoles 18 de febrero de 2026, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en un juicio que podría marcar un antes y un después para la regulación de las redes sociales.

Por primera vez, el fundador de Facebook y principal ejecutivo de Instagram enfrentará a un jurado para responder a acusaciones de que las plataformas digitales han provocado daños en la salud mental de menores, abriendo la puerta a responsabilidades legales directas para las grandes tecnológicas.

La importancia del caso radica en que un veredicto contra Meta sentaría un precedente legal con consecuencias para todo el sector. Si el tribunal rechaza la tradicional defensa basada en la Sección 230 (que exime a las plataformas de responsabilidad por el contenido de terceros), miles de demandas similares podrían presentarse en Estados Unidos, obligando a las tecnológicas a replantear sus sistemas de diseño y protección infantil.

Un fallo contra Meta obligaría
Un fallo contra Meta obligaría a las tecnológicas a invertir en protección infantil y asumir responsabilidades directas, marcando un antes y un después en la relación entre plataformas y usuarios jóvenes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la demanda contra Meta

La demanda central, conocida como K.G.M. contra Meta Platforms, Inc., fue presentada por una mujer californiana que alega haber sufrido depresión e ideas suicidas por el uso de redes sociales.

Según la acusación, Meta y otras empresas diseñaron sus plataformas para enganchar a los usuarios jóvenes, priorizando el crecimiento y la retención de audiencia sobre la protección de la salud mental de los menores.

Meta, propietaria de Instagram y Facebook, y Google, dueña de YouTube, niegan las acusaciones y afirmaron haber implementado herramientas de seguridad y controles parentales durante años.

Desde las empresas sostienen que no pueden ser responsables por el contenido subido por los usuarios y que otros factores en la vida de la demandante influyeron en su bienestar.

Meta y Google ante la
Meta y Google ante la justicia: ¿quién debe responder por los daños a menores en internet? - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El impacto de este juicio va mucho más allá de Meta. Actualmente, más de 2.300 demandas similares están en curso en tribunales federales, presentadas por padres, distritos escolares y fiscales generales estatales.

Esta ola de litigios refleja la creciente reacción social y política frente a los efectos de las redes sociales en la salud mental y la seguridad de los niños y adolescentes.

Si el jurado falla a favor de la demandante, las tecnológicas podrían verse obligadas a rediseñar sus plataformas, invertir en nuevas herramientas de protección y asumir responsabilidades directas por los daños derivados del diseño de sus servicios.

Qué impacto tienen las redes sociales en niños y adolescentes

El trasfondo del juicio es la preocupación social por el impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes. Estudios como el informe “Status of Mind” de la Royal Society for Public Health (RSPH) han documentado que el 91% de los jóvenes de 16 a 24 años utiliza redes sociales, y que este uso está relacionado con mayores tasas de ansiedad, depresión y problemas de sueño.

El ciberacoso, la presión por la imagen corporal, el miedo a perderse algo (FOMO) y la exposición constante a experiencias ajenas generan una carga emocional considerable. Siete de cada diez jóvenes reconocen haber sido víctimas de acoso en línea, y un porcentaje significativo reporta problemas de autoestima e insatisfacción personal debido a la comparación con las vidas aparentemente perfectas de otros usuarios.

¿Qué argumentan las empresas tecnológicas?

Las empresas defienden la Sección
Las empresas defienden la Sección 230 y sus medidas de seguridad, mientras legisladores y activistas exigen reformas para frenar el impacto negativo de las redes sociales en la infancia y la adolescencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta y Google defienden su historial de inversiones en seguridad y herramientas de control parental, y destacan la importancia de la Sección 230 para el funcionamiento de internet. Argumentan que un fallo adverso desincentivaría la innovación y sobrecargaría los sistemas judiciales con demandas difíciles de gestionar.

Sin embargo, los críticos sostienen que las plataformas han priorizado el crecimiento frente a la protección infantil y que el diseño adictivo de sus algoritmos es parte del problema. Legisladores y defensores de los derechos de los menores exigen reformas legales y una mayor responsabilidad para los gigantes tecnológicos.

El juicio a Mark Zuckerberg es visto por muchos como un “momento tabaco” para las redes sociales, comparable al histórico ajuste de cuentas de las tabacaleras por los daños a la salud pública.

Si el tribunal dicta un veredicto favorable a la demandante, se abriría la puerta a una nueva era de regulación, con demandas colectivas, sanciones millonarias y cambios estructurales en la manera en que las plataformas diseñan sus servicios para menores.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergRedes socialesMetaNiños y adolescentesMenores de edadJuicioTecnología-NoticiasLo último en tecnología

