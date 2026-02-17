Tecno

Última oportunidad para disfrutarlos: juegos que salen de Xbox Game Pass a finales de febrero

La salida de títulos populares y el ingreso de nuevas propuestas mantienen la frescura del servicio, invitando a los jugadores a aprovechar descuentos y a planificar sus sesiones antes de los cambios de catálogo

Xbox Game Pass despide cuatro
Xbox Game Pass despide cuatro títulos clave y suma nuevas experiencias en febrero

El catálogo de Xbox Game Pass se prepara para una nueva rotación y, como ocurre cada mes, algunos títulos dejarán de estar disponibles para los suscriptores. Microsoft ha confirmado oficialmente que cuatro juegos saldrán del servicio el 28 de febrero de 2026, dando a los usuarios un último llamado para completarlos.

La importancia de estas salidas radica en que afectan tanto a jugadores casuales como a quienes siguen de cerca las campañas de títulos icónicos.

La lista de juegos que abandonan Xbox Game Pass

Injustice 2 y Sombras de
Injustice 2 y Sombras de Guerra se despiden de Xbox Game Pass esta quincena

A finales de febrero, los siguientes títulos dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass, tanto en Cloud, como en consola y PC:

  • Injustice 2
  • La Tierra Media: Sombras de Guerra
  • Expeditions: A MudRunner Game
  • Monster Train

Las salidas más notorias son las de Injustice 2, el aclamado juego de lucha de Warner Bros. inspirado en el universo DC, y La Tierra Media: Sombras de Guerra, una de las aventuras de acción más destacadas de la última década. Ambos han estado presentes en el catálogo durante un periodo prolongado, permitiendo a miles de jugadores disfrutar de sus campañas y modos adicionales.

La baja de juegos de Game Pass es una dinámica habitual en los servicios de suscripción, pero siempre genera movimiento entre los usuarios. Si tienes alguna partida pendiente, este es el mejor momento para organizar tus próximas sesiones y finalizar los desafíos o campañas antes de su retirada.

Además, Microsoft suele ofrecer un descuento de hasta el 20% en la compra de estos títulos para quienes deseen conservarlos permanentemente en su biblioteca digital.

Xbox Game Pass renueva su
Xbox Game Pass renueva su catálogo: cuatro juegos salen, ocho llegan en febrero

La rotación de juegos también permite renovar la oferta y dar espacio a nuevas propuestas. Aunque la salida de Injustice 2 y Sombras de Guerra puede dejar un vacío para los fans de la acción y la aventura, la llegada de nuevos títulos promete mantener la variedad y el atractivo del servicio.

Qué novedades llegarán a Xbox Game Pass en febrero

Junto a las bajas, Xbox Game Pass anuncia la llegada de ocho nuevos juegos para la segunda quincena del mes, buscando equilibrar el catálogo y satisfacer a todos los perfiles de jugador. Entre las novedades más esperadas destacan The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, el RPG de culto Kingdom Come: Deliverance II y otras propuestas variadas:

  • Death Howl (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 19 de febrero
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Nube y consola) – 19 de febrero
  • TCG Card Shop Simulator (Game Preview, Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 24 de febrero
  • Towerborne (Lanzamiento completo, consola, portátil y PC) – 26 de febrero
  • Final Fantasy III (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 3 de marzo
  • Kingdom Come: Deliverance II (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 3 de marzo
  • EA Sports College Football 26 (Nube y Xbox Series X|S) – 19 de febrero
  • Dice A Million (PC) – 25 de febrero

Esta estrategia de rotación mantiene el servicio fresco y atractivo, ofreciendo experiencias de primer nivel tanto para quienes buscan títulos clásicos como para quienes desean probar lanzamientos recientes.

Jugadores tienen hasta el 28
Jugadores tienen hasta el 28 para terminar sus partidas pendientes o aprovechar descuentos, mientras la plataforma refuerza su atractivo con nuevos lanzamientos para todos los gustos

Consejos para aprovechar los días finales

Si alguno de los juegos que salen de Xbox Game Pass está en tu lista de pendientes, planifica tus sesiones de juego antes del 28 de febrero. Aprovecha las ofertas de descuento si quieres conservarlos, ya que una vez abandonen el catálogo, solo podrás acceder a ellos si los compras.

Mantente atento a las novedades del servicio y revisa regularmente el listado de próximos ingresos y salidas, para no perder la oportunidad de descubrir nuevas propuestas o revivir clásicos antes de que se despidan.

El final de febrero marca una nueva transición en Xbox Game Pass. Aunque cuatro títulos abandonan el catálogo, la llegada de otros destacados garantiza que siempre haya algo nuevo que disfrutar. La clave está en anticipar las salidas, aprovechar los descuentos y abrirse a las nuevas experiencias que mes a mes ofrece la plataforma. Para los suscriptores, se trata de una oportunidad constante para explorar el universo de los videojuegos sin límites.

