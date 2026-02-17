Tecno

Consigue el videojuego de Bluey gratis para PlayStation con estos pasos

Esta es una experiencia que se puede disfrutar con hasta cuatro jugadores como si fueran capitulos de la serie

Bluey: The Videogame ya está disponible sin costo adicional para suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe en PlayStation.

Bluey: The Videogame se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan videojuegos familiares en PlayStation. La llegada de este título al catálogo de PS Plus Extra y Deluxe permite que los suscriptores puedan sumarlo a su biblioteca sin costo adicional, abriendo la puerta a una experiencia pensada para los más pequeños y sus familias.

Cómo descargar gratis Bluey: The Videogame en PlayStation

El proceso para obtener Bluey: The Videogame de manera gratuita es sencillo, pero requiere cumplir con ciertas condiciones. El primer paso indispensable es contar con una suscripción activa a PS Plus Extra o Deluxe. Este servicio de PlayStation ofrece una selección rotativa de juegos que pueden añadirse a la biblioteca sin coste extra mientras dure la membresía.

Cualquier usuario con la suscripción adecuada puede acceder al catálogo de juegos de PS Plus. Una vez dentro, solo es necesario buscar “Bluey: The Videogame”, seleccionar la opción “Añadir a la biblioteca” y confirmar la incorporación. El juego estará disponible tanto para PS4 como para PS5, permitiendo disfrutarlo en cualquiera de estas consolas.

Es importante resaltar que la oferta es por tiempo limitado. Por este motivo, se recomienda descargar el juego cuanto antes para no perder la oportunidad, ya que una vez que salga del catálogo gratuito, volverá a tener su precio habitual.

De qué trata Bluey: The Videogame

Inspirado en la exitosa serie animada australiana, Bluey: The Videogame traslada a los jugadores al universo colorido y entrañable de la familia Heeler. El juego, desarrollado por Artax Games y publicado por Outright Games, apuesta por una experiencia sandbox que recrea escenarios icónicos de la serie, como la casa de los Heeler, el parque, el arroyo y la playa.

La historia central gira en torno a una búsqueda del tesoro, que sirve como hilo conductor para encadenar una variedad de minijuegos, desafíos sencillos y actividades cooperativas. Los jugadores pueden elegir entre los personajes principales: Bluey, Bingo, Bandit y Chilli, quienes colaboran para avanzar en la aventura.

Uno de los mayores atractivos del juego es su enfoque en la exploración y el trabajo en equipo. Las partidas están diseñadas para ser disfrutadas tanto por niños como por adultos, priorizando la diversión compartida sobre la dificultad. Los controles accesibles y la posibilidad de jugar en multijugador local de hasta cuatro personas convierten a Bluey en una propuesta ideal para tardes de juego en familia.

El diseño de Bluey: The Videogame responde a las necesidades de los más chicos. Las tareas consisten en recoger objetos, superar obstáculos sencillos y completar misiones inspiradas en episodios clásicos de la serie. Además, se pueden coleccionar stickers y disfraces, lo que incentiva la exploración y la repetición de partidas para desbloquear nuevos elementos.

La jugabilidad sencilla permite que incluso los niños con menos experiencia en videojuegos puedan sumarse fácilmente. El título ofrece desafíos adecuados para quienes están desarrollando habilidades motoras y de seguimiento de órdenes, evitando frustraciones innecesarias. La calidez del universo Bluey y el enfoque positivo de cada misión contribuyen a que la experiencia sea amena y motivadora.

Uno de los aspectos más destacados de Bluey: The Videogame es la manera en que fomenta el acompañamiento parental. El juego está pensado para ser disfrutado en conjunto, permitiendo que madres, padres o hermanos mayores participen activamente en la aventura.

A diferencia de otros títulos populares orientados a públicos más amplios, Bluey prioriza la colaboración, la comunicación y la paciencia. No se trata de competir, sino de avanzar juntos, resolver pequeños desafíos y celebrar los logros en equipo. Esta característica lo convierte en una herramienta ideal para introducir a los más pequeños en el mundo de los videojuegos, generando experiencias positivas desde el primer contacto.

