Steam Next Fest 2026: fecha y hora del festival que trae juegos gratis

La nueva edición del festival digital de Valve permitirá explorar anticipadamente futuros videojuegos, acceder a demos sin costo y aprovechar promociones temporales

El evento Steam Next Fest
El evento Steam Next Fest mantiene su formato online, garantizando participación simultánea y alcance global durante una semana completa. (Foto: Steam)

El Steam Next Fest 2026 ofrecerá acceso a cientos de juegos gratuitos entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, según información oficial de Valve. La iniciativa permitirá que jugadores de América Latina y España prueben anticipadamente títulos próximos a salir, al mismo tiempo que los desarrolladores obtendrán comentarios valiosos de la comunidad.

El evento, que se celebrará íntegramente online a través de la plataforma digital de Valve, estará disponible durante exactamente una semana, repitiendo así el formato de ediciones anteriores.

Cuándo arranca el Steam Next Fest 2026 y en qué hora estará activo

Los asistentes al Steam Next
Los asistentes al Steam Next Fest podrán explorar próximos lanzamientos y presentar sus comentarios a los desarrolladores, enriqueciendo el desarrollo de videojuegos indie y triple A. (Foto: Europa Press)

Valve ha confirmado que el Steam Next Fest arrancará el 23 de febrero y cerrará el 2 de marzo. Cada país contará con horarios propios para el inicio y el fin del evento:

  • En España (Península y Baleares), la apertura será a las 19:00, y para las Islas Canarias, el acceso comienza a las 18:00.
  • Argentina, Chile y Uruguay podrán ingresar desde las 15:00.
  • Bolivia y Venezuela tendrán inicio a las 16:00.
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00.
  • En México, la cita será a las 12:00.

El festival en todos estos territorios finalizará el 2 de marzo a la misma hora del día en que empezó. Esta estructuración busca facilitar la participación simultánea en distintos husos horarios, ampliando la llegada a una audiencia global.

Cuáles sorpresas pueden esperar los usuarios de Steam de este evento global

Las ofertas promocionales y descuentos
Las ofertas promocionales y descuentos en juegos seleccionados complementarán el Steam Next Fest, permitiendo comprar títulos a precios reducidos durante el festival. (Foto: Europa Press)

El propósito central del Steam Next Fest es acercar a los usuarios a nuevas propuestas de videojuegos a través de versiones demostrativas gratuitas, lo que brinda una doble ventaja: los jugadores tienen la posibilidad de explorar títulos que esperan con entusiasmo y los estudios obtienen impresiones anticipadas de sus obras en desarrollo.

Valve sugiere que la cifra de demos superará nuevamente el centenar, permitiendo probar una gama amplia de géneros y estilos. Además, no se descarta que muchos de los títulos incluidos en el festival estén acompañados por descuentos promocionales.

Esto implica que, sumado a experimentar nuevos juegos, los usuarios podrán adquirirlos a precios reducidos si las promociones así lo disponen.

Steam suele actualizar las ofertas durante este tipo de celebraciones, lo que convierte al evento en una oportunidad tanto para explorar como para comprar a bajo costo.

Qué novedades se conocen del lanzamiento e impacto de la Steam Machine

La crisis global de componentes
La crisis global de componentes electrónicos, como la memoria RAM y el almacenamiento, complica la producción y los precios del dispositivo Steam Machine de Valve. (Foto: Valve)

Valve atraviesa un contexto de incertidumbre de cara al lanzamiento de la Steam Machine, su esperado dispositivo diseñado para combinar las ventajas de las consolas y las computadoras personales en un solo dispositivo destinado al uso doméstico.

La empresa reconoció que la crisis global de componentes electrónicos, sobre todo memoria RAM y almacenamiento, está complicando la fijación de precios y el calendario de producción.

Asimismo, la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial ha dado prioridad de abastecimiento a los centros de datos, generando una escasez general en toda la industria del hardware.

Valve admitió que la Steam Machine y la Steam Frame dependen de estos componentes de alto rendimiento, lo que afecta la disponibilidad y la estructura de precios.

Cuál sería el precio de la Steam Machine, según rumores

Según analistas, el costo de
Según analistas, el costo de la futura Steam Machine podría oscilar entre 700 y 1.000 dólares, superando ampliamente a las consolas de alta gama actuales por la escasez de insumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una entrevista con Gamesradar, Mat Piscatella, director de análisis en Circana, afirmó que el costo final de la Steam Machine podría situarse entre 700 y 1.000 dólares (entre 648 y 926 euros aproximadamente), un valor muy por encima del rango habitual de las consolas actuales de alta gama.

Este salto de precio se interpreta como consecuencia directa de la volatilidad de los insumos, y la dificultad para lograr economías de escala bajo condiciones de escasez.

Valve destacó que mantiene revisiones constantes de su calendario de lanzamientos y política de comunicación, alertando que cualquier novedad será informada “en la medida de lo posible”, dadas las rápidas fluctuaciones del mercado.

Invertir o desaparecer: la cruda advertencia para las empresas en México que ignoran la transformación digital

La confianza de los consumidores hoy depende de la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones digitales ágiles, seguras y funcionales

Los robots son el futuro de la medicina: estudio descubre cómo cambiaría la salud

Los humanoides ofrecen acompañamiento 24 horas y ayudan en la reducción del estrés y la ansiedad en pacientes hospitalizados

Cambio en los autos eléctricos, vuelven los controles físicos ante exigencias de seguridad y regulaciones

Ante críticas de usabilidad y riesgos de distracción, marcas como Audi, Ferrari y Tesla recuperan interruptores analógicos

Cómo evitar el mal olor al interior de la lavadora

La acumulación de suciedad, humedad y residuos de detergente dentro del electrodoméstico facilita el desarrollo de bacterias y hongos

Amor real o trampa digital: señales de que la persona que conociste en redes solo quiere tu dinero

Los ciberdelincuentes buscan aprovechar la confianza y los sentimientos de sus víctimas para obtener efectivo, información personal y acceso a cuentas privadas

El régimen de Irán inició maniobras militares en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos

“Cuando hables del pan el sol brillará y será tu forma de hablar del hambre”: palabras para la familia de barro de Gabriel Chaile

Irán se reunió con el OIEA antes de las negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra

El influencer italiano Damiano Alberti murió a los 23 años tras una larga lucha contra el cáncer

La tensión entre Japón y China por Taiwán hunde el turismo y golpea la economía japonesa