Steam Machine de Valve: un analista estima que podría costar hasta 1.000 dólares

El futuro del gaming doméstico: Valve apuesta por dispositivos híbridos pese a la crisis de hardware - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valve enfrenta una ola de incertidumbre en el lanzamiento de la Steam Machine, un dispositivo que busca fusionar la experiencia de consola y PC en el salón, mientras la crisis de componentes y la volatilidad del mercado elevan las previsiones de precio hasta los 1.000 dólares.

Un precio más cercano al segmento premium

El reto de establecer un precio competitivo para la Steam Machine se ha convertido en uno de los principales desafíos para la compañía. durante una entrevista con Gamesradar, Mat Piscatella, director de análisis en Circana, indicó que el coste del sistema podría situarse entre 700 y 1.000 dólares, lejos del rango habitual de las consolas actuales.

“Podría verla en 700 u 800 dólares. Podría verla en 1.000 dólares”, afirmó el especialista en entrevista con el medio. El propio analista advirtió que anunciar un precio en el entorno actual supone “un desafío”, y no descarta que Valve opte por subsidiar el producto para reducir el coste inicial.

Steam Machine y Steam Frame: La innovación de Valve avanza entre retos logísticos y altos costos (Foto: Steam)

Piscatella describió a la Steam Machine como “un PC que se puede conectar a la tele con relativa facilidad”, lo que le otorga “beneficios de consola”. En su análisis, el futuro de la industria apunta a una convergencia entre plataformas, con dispositivos híbridos que difuminan la línea entre PC, consolas, portátiles e incluso móviles.

Crisis de memoria RAM y escasez de componentes

Valve ha reconocido que la crisis global de memoria RAM y almacenamiento ha impactado directamente en la hoja de ruta de sus nuevos dispositivos. El boom de la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de componentes, priorizando la venta a centros de datos y provocando una escasez generalizada que afecta a toda la industria.

La compañía señaló que tanto la Steam Machine como la Steam Frame dependen de hardware de alto rendimiento, lo que dificulta fijar precios y fechas definitivos.

La empresa reiteró su intención de lanzar los nuevos dispositivos durante la primera mitad del año, aunque advirtió que la disponibilidad limitada y el aumento de costos obligan a revisar constantemente el calendario de lanzamientos. Valve informó que cualquier novedad será comunicada a la comunidad “en la medida de lo posible”, consciente de que la situación del mercado puede cambiar con rapidez.

Características técnicas y compatibilidad de la Steam Machine

En respuesta a preguntas sobre las capacidades de la Steam Machine, la compañía indicó que el sistema está diseñado para ejecutar la mayoría de los juegos de Steam en 4K a 60 fotogramas por segundo (FPS), con tecnología FSR de AMD. Títulos de mayor exigencia podrían requerir ajustes de escalado o el uso del modo VRR para mantener fluidez en 1080p.

Steam Machine: Así la crisis de componentes y la inteligencia artificial redefinen el hardware de Valve - (Captura de tráiler oficial)

Tanto la memoria RAM DDR5 como las unidades SSD NVMe serán actualizables, y Valve pondrá a disposición archivos CAD y especificaciones para facilitar la personalización de placas frontales por parte de usuarios y fabricantes.

La Steam Frame, el visor de realidad virtual de la nueva generación, incorpora tecnología de “transmisión foveada”, que mejora el rendimiento al enviar en alta resolución solo la parte de pantalla que el usuario está mirando, optimizando recursos y asegurando compatibilidad automática con todos los juegos de VR.

Valve confirmó que, aunque ha dejado de fabricar el visor Valve Index, seguirá ofreciendo soporte técnico a los usuarios actuales. El enfoque de la compañía es proporcionar una experiencia flexible y accesible, donde el proceso de verificación de juegos será más ágil y compatible que en Steam Deck, permitiendo el acceso a miles de títulos sin configuraciones avanzadas.

El futuro de la Steam Machine parece alinearse con la tendencia de dispositivos híbridos, capaces de ofrecer la potencia y flexibilidad del PC junto con la comodidad y simplicidad de una consola. Informes recogidos por la prensa apuntan a que la próxima Xbox podría compartir esta filosofía, permitiendo incluso la ejecución de versiones adaptadas de Windows y tiendas de PC como Steam o Epic Games.

Valve ha dejado claro que la incertidumbre y el caos actuales complican la planificación, pero mantiene su compromiso con el lanzamiento de una plataforma que busca redefinir el juego doméstico. El precio final y la fecha exacta de lanzamiento siguen siendo inciertos, sujetos a la evolución del mercado de componentes.