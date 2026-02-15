Tecno

Steam Machine de Valve: un analista estima que podría costar hasta 1.000 dólares

La escasez de memoria RAM y la volatilidad del mercado complican el lanzamiento de la Steam Machine, que promete rendimiento de PC y comodidad de consola

Guardar
El futuro del gaming doméstico:
El futuro del gaming doméstico: Valve apuesta por dispositivos híbridos pese a la crisis de hardware - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valve enfrenta una ola de incertidumbre en el lanzamiento de la Steam Machine, un dispositivo que busca fusionar la experiencia de consola y PC en el salón, mientras la crisis de componentes y la volatilidad del mercado elevan las previsiones de precio hasta los 1.000 dólares.

Un precio más cercano al segmento premium

El reto de establecer un precio competitivo para la Steam Machine se ha convertido en uno de los principales desafíos para la compañía. durante una entrevista con Gamesradar, Mat Piscatella, director de análisis en Circana, indicó que el coste del sistema podría situarse entre 700 y 1.000 dólares, lejos del rango habitual de las consolas actuales.

“Podría verla en 700 u 800 dólares. Podría verla en 1.000 dólares”, afirmó el especialista en entrevista con el medio. El propio analista advirtió que anunciar un precio en el entorno actual supone “un desafío”, y no descarta que Valve opte por subsidiar el producto para reducir el coste inicial.

Steam Machine y Steam Frame:
Steam Machine y Steam Frame: La innovación de Valve avanza entre retos logísticos y altos costos (Foto: Steam)

Piscatella describió a la Steam Machine como “un PC que se puede conectar a la tele con relativa facilidad”, lo que le otorga “beneficios de consola”. En su análisis, el futuro de la industria apunta a una convergencia entre plataformas, con dispositivos híbridos que difuminan la línea entre PC, consolas, portátiles e incluso móviles.

Crisis de memoria RAM y escasez de componentes

Valve ha reconocido que la crisis global de memoria RAM y almacenamiento ha impactado directamente en la hoja de ruta de sus nuevos dispositivos. El boom de la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de componentes, priorizando la venta a centros de datos y provocando una escasez generalizada que afecta a toda la industria.

La compañía señaló que tanto la Steam Machine como la Steam Frame dependen de hardware de alto rendimiento, lo que dificulta fijar precios y fechas definitivos.

La empresa reiteró su intención de lanzar los nuevos dispositivos durante la primera mitad del año, aunque advirtió que la disponibilidad limitada y el aumento de costos obligan a revisar constantemente el calendario de lanzamientos. Valve informó que cualquier novedad será comunicada a la comunidad “en la medida de lo posible”, consciente de que la situación del mercado puede cambiar con rapidez.

Características técnicas y compatibilidad de la Steam Machine

En respuesta a preguntas sobre las capacidades de la Steam Machine, la compañía indicó que el sistema está diseñado para ejecutar la mayoría de los juegos de Steam en 4K a 60 fotogramas por segundo (FPS), con tecnología FSR de AMD. Títulos de mayor exigencia podrían requerir ajustes de escalado o el uso del modo VRR para mantener fluidez en 1080p.

Steam Machine: Así la crisis
Steam Machine: Así la crisis de componentes y la inteligencia artificial redefinen el hardware de Valve - (Captura de tráiler oficial)

Tanto la memoria RAM DDR5 como las unidades SSD NVMe serán actualizables, y Valve pondrá a disposición archivos CAD y especificaciones para facilitar la personalización de placas frontales por parte de usuarios y fabricantes.

La Steam Frame, el visor de realidad virtual de la nueva generación, incorpora tecnología de “transmisión foveada”, que mejora el rendimiento al enviar en alta resolución solo la parte de pantalla que el usuario está mirando, optimizando recursos y asegurando compatibilidad automática con todos los juegos de VR.

Valve confirmó que, aunque ha dejado de fabricar el visor Valve Index, seguirá ofreciendo soporte técnico a los usuarios actuales. El enfoque de la compañía es proporcionar una experiencia flexible y accesible, donde el proceso de verificación de juegos será más ágil y compatible que en Steam Deck, permitiendo el acceso a miles de títulos sin configuraciones avanzadas.

El futuro de la Steam Machine parece alinearse con la tendencia de dispositivos híbridos, capaces de ofrecer la potencia y flexibilidad del PC junto con la comodidad y simplicidad de una consola. Informes recogidos por la prensa apuntan a que la próxima Xbox podría compartir esta filosofía, permitiendo incluso la ejecución de versiones adaptadas de Windows y tiendas de PC como Steam o Epic Games.

Valve ha dejado claro que la incertidumbre y el caos actuales complican la planificación, pero mantiene su compromiso con el lanzamiento de una plataforma que busca redefinir el juego doméstico. El precio final y la fecha exacta de lanzamiento siguen siendo inciertos, sujetos a la evolución del mercado de componentes.

Temas Relacionados

Steam MachineValveConsolaVideojuegosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Hollywood tal como lo conocemos tiene los días contados: la era del cine sintético ya está aquí

Lo que antes requería millones de dólares, cientos de personas y meses de trabajo, hoy lo puede hacer una persona desde su computadora en minutos. El contenido sintético dejó de ser una curiosidad tecnológica y se convirtió en una amenaza existencial para la industria del entretenimiento

Hollywood tal como lo conocemos

Windows 11 añade un modo seguro para bloquear aplicaciones de origen desconocido

Los usuarios tendrán el control de la gestión de estas funciones si confian en los programa que quieren instalar

Windows 11 añade un modo

Valor de ethereum y las principales criptomonedas este domingo 15 de febrero 2026

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de 0,84% en el último día

Valor de ethereum y las

Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 1 de marzo de 2026

Las últimas actualizaciones de la plataforma streaming obligan a quienes posean modelos de más de una década a cambiar de Smart TV o recurrir a soluciones externas

Lista de televisores que se

El clásico Grotti Itali debuta en GTA Online con bonificaciones y sorpresas por tiempo limitado

La llegada del deportivo de los años ochenta y eventos temáticos con recompensas, objetos digitales y descuentos impulsan la experiencia tecnológica y social de GTA Online

El clásico Grotti Itali debuta
DEPORTES
Boca Juniors buscará volver al

Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Cambió su nacionalidad para competir y ganó una histórica medalla de oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de invierno

La desafiante frase del jefe de Alpine contra los equipo en medio de la “guerra de motores” que tiene en vilo a la Fórmula 1

Sufríó varias caídas y caminó 200 metros sin un esquí en la nieve, pero se recuperó para ganar una increíble medalla para su país

La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol

TELESHOW
Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

La nueva etapa de María Susini: naturaleza, destrezas y mensajes indirectos tras la separación de Facundo Arana

Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV pidió

El papa León XIV pidió que el Año Nuevo Lunar sirva para construir “paz y prosperidad para todos los pueblos”

Murió el preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

Es hora de decir adiós

Rafael Grossi propuso una reestructuración profunda de la ONU: “Necesita menos grasa y más músculo”