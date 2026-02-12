Tecno

iOS 26.3 ya está disponible para todo el público: estas son las novedades para tu iPhone

La actualización incluye nuevas funciones de privacidad, mejoras en la interoperabilidad con Android y más

iOS 26.3 ya está disponible
iOS 26.3 ya está disponible para el iPhone 11 y modelos posteriores con varias novedades funcionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple ha lanzado de manera oficial iOS 26.3 para todos los iPhone compatibles, es decir, aquellos modelos a partir del iPhone 11 en adelante. Esta actualización llega casi dos meses después de la primera beta y anticipa los grandes cambios previstos para iOS 26.4, como la esperada renovación de Siri.

Sin embargo, iOS 26.3 incorpora mejoras que afectan tanto a la funcionalidad como a la privacidad y la interoperabilidad del dispositivo, en parte impulsadas por nuevas normativas europeas.

Transferencia de datos y notificaciones mejoradas hacia dispositivos de terceros

Una de las novedades más destacadas de iOS 26.3 es la posibilidad de transferir datos de un iPhone a un dispositivo Android, una función que responde a exigencias regulatorias de la Unión Europea. Al acceder a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone, los usuarios ahora encontrarán la opción Transferir a Android.

Esta permite escanear un código QR en el nuevo dispositivo Android y transferir fotos, vídeos, notas, contactos, calendarios y otros archivos seleccionados, facilitando así el cambio de plataforma.

La actualización facilita la transferencia
La actualización facilita la transferencia de datos de iPhone a Android desde el menú de ajustes. (Apple)

Otra mejora relevante se encuentra en la gestión de notificaciones en relojes y pulseras inteligentes de otras marcas. Hasta ahora, las opciones para reenviar notificaciones a dispositivos no-Apple eran limitadas y poco personalizables. A partir de iOS 26.3, en Ajustes > Notificaciones > Reenvío de notificaciones, es posible elegir qué alertas se duplican en cada dispositivo conectado, con mayor control y fiabilidad.

Avances en compatibilidad y privacidad

La actualización también amplía algunas funciones que hasta ahora eran exclusivas de los AirPods a otros auriculares inalámbricos. Por ejemplo, los usuarios podrán emparejar auriculares de otras marcas acercando el estuche al iPhone, simplificando el proceso de conexión.

Asimismo, se incorpora la opción de cambio automático de dispositivo: los auriculares pueden cambiar la conexión entre el iPhone y un Mac de forma autónoma, dependiendo de dónde se esté reproduciendo contenido, algo que antes solo estaba disponible en los AirPods.

Un nuevo ajuste permite limitar
Un nuevo ajuste permite limitar la precisión de la ubicación que la red móvil puede registrar. (Reuters)

En materia de privacidad, iOS 26.3 introduce un nuevo ajuste que limita la precisión con la que la red móvil puede determinar la ubicación del usuario. En vez de enviar una localización exacta, la operadora solo podrá conocer una zona general.

Este cambio no afecta la precisión de la ubicación utilizada por aplicaciones o servicios de emergencia, pero añade una capa adicional de protección ante el rastreo por parte de las operadoras. Por el momento, esta función está disponible solo en algunos modelos de iPhone y con un número reducido de operadoras.

Mensajería más segura y pequeños cambios visuales

La nueva versión de iOS incorpora cifrado de extremo a extremo en el protocolo RCS (Rich Communication Services) dentro de la app Mensajes. Esta mejora, que refuerza la seguridad de las conversaciones, no requiere activación manual por parte del usuario; depende de que los operadores lo implementen. Actualmente, solo cuatro operadores franceses ofrecen este cifrado para usuarios de iPhone.

El cifrado de extremo a
El cifrado de extremo a extremo llega a los mensajes RCS para usuarios de iPhone, aunque solo con algunos operadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, iOS 26.3 incluye un pequeño ajuste visual: los fondos de pantalla nativos de “Tiempo” y “Astronomía” ahora se encuentran organizados en categorías separadas dentro de las opciones de personalización de la pantalla de bloqueo. Aunque este cambio pueda pasar desapercibido, contribuye a una mejor organización y navegación al elegir fondos de pantalla.

iOS 26.3 representa una actualización centrada en mejorar la interoperabilidad, la privacidad y la experiencia del usuario, a la espera de las novedades más profundas que llegarán con iOS 26.4 y la nueva generación de Siri. La versión ya está disponible para todos los dispositivos compatibles, reforzando el compromiso de Apple con la seguridad y la adaptación a las normativas internacionales.

