Cómo usar WhatsApp en diferentes celulares con el mismo número

Mediante el Modo Multidispositivo, los chats y archivos se sincronizan automáticamente entre los celulares asociados a una misma cuenta

Para activar la función, basta
Para activar la función, basta con vincular ambos dispositivos mediante un código QR desde WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo, introduce constantemente funciones que la mantienen vigente. Una de ellas está dirigida a usuarios que requieren un uso más intensivo de la aplicación: es la posibilidad de utilizar una misma cuenta en varios celulares.

Esta función se encuentra disponible gracias al Modo Multidispositivo, que permite enviar y recibir mensajes, archivos, fotos, videos y otros contenidos desde distintos dispositivos móviles, sin depender únicamente del teléfono principal.

Qué es el Modo Multidispositivo y cómo funciona

El Modo Multidispositivo es una función diferente a WhatsApp Web, ya que permite asociar la cuenta directamente a varios celulares o tablets, manteniendo la sincronización de chats y archivos. Para utilizar esta opción, es necesario disponer de la versión más reciente de la aplicación y de conexión a internet en ambos dispositivos.

Los chats y archivos se
Los chats y archivos se sincronizan automáticamente entre los celulares asociados a una misma cuenta. (Bloomberg)

Paso a paso: cómo activar la misma cuenta en dos celulares

Para usar WhatsApp en dos celulares distintos con el mismo número, se deben seguir estos pasos:

  • WhatsApp instalado y actualizado en el celular principal.
  • Iniciar sesión con el número de teléfono.
  • Instalar WhatsApp en el segundo dispositivo.
  • Al abrir la aplicación en el segundo móvil, acceder al ícono de menú en la esquina superior derecha.
  • Seleccionar la opción Vincular un dispositivo.
  • Desde el celular principal, ingresar al menú de WhatsApp.
  • Elegir Dispositivos vinculados y luego Vincular un nuevo dispositivo.
  • Aparecerá un código QR en el celular principal, que debe escanearse con el segundo dispositivo.
  • Esperar la sincronización de mensajes y archivos.

Una vez vinculados, ambos celulares permiten acceder a todos los chats y funciones de WhatsApp. El usuario puede cerrar sesión desde cualquiera de los dispositivos en cualquier momento, sin afectar el funcionamiento en el otro.

WhatsApp notifica cada vez que
WhatsApp notifica cada vez que se añade un nuevo dispositivo vinculado a la cuenta. (AP)

Seguridad y uso responsable

El Modo Multidispositivo está diseñado para mantener la seguridad de los datos y proteger las conversaciones privadas. WhatsApp notifica todas las vinculaciones de nuevos dispositivos y permite gestionar los accesos desde el menú de la aplicación. Si se detecta actividad sospechosa, el usuario puede cerrar sesión de forma remota.

El acceso simultáneo desde varios celulares facilita la gestión de mensajes personales y laborales, pero requiere precaución para evitar que terceros no autorizados accedan a la cuenta. Es recomendable revisar periódicamente los dispositivos vinculados y mantener las aplicaciones actualizadas.

Nueva función de WhatsApp: alternar entre varias cuentas en un mismo teléfono

Desde el 2025, WhatsApp comenzó a implementar en fase beta una nueva función que permite gestionar múltiples cuentas en un solo dispositivo. Esta herramienta, inicialmente disponible para usuarios de iOS en pruebas anticipadas, posibilita alternar entre diferentes perfiles, manteniendo separados los historiales de chats, configuraciones y notificaciones.

Revisar los dispositivos vinculados y
Revisar los dispositivos vinculados y cerrar sesiones no reconocidas ayuda a mantener la seguridad de la cuenta. (Reuters)

La función facilita la organización entre vida personal y profesional, mejora la privacidad con autenticación biométrica independiente por perfil y evita la necesidad de cerrar sesión para cambiar de número. Aunque la novedad aún no tiene fecha de lanzamiento general, se espera que próximamente llegue a Android.

WhatsApp Web suma agenda y enlaces para videollamadas grupales

La última actualización de WhatsApp Web incorpora una agenda integrada y la posibilidad de generar y compartir enlaces para videollamadas grupales desde cualquier dispositivo. Esta renovación facilita la organización de reuniones, permite agendar eventos directamente en la plataforma y simplifica la invitación a videollamadas con un solo enlace, sin depender exclusivamente de la app móvil.

Las nuevas funciones buscan mejorar la experiencia de uso en entornos laborales y personales, fortaleciendo la integración de WhatsApp como herramienta de comunicación multiplataforma.

