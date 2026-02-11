Filtran el precio del iPhone 18 Pro: esto es lo que tendrías que pagar por la nueva generación

La nueva generación de iPhone 18 Pro mantendría los mismos precios que su antecesor. REUTERS/Maxim Shemetov

Aunque Apple aún no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento del iPhone 18 Pro, ya circulan rumores sobre su posible precio. Según el analista Jeff Pu, la compañía busca mantener la estabilidad de precios, a pesar del aumento en los costos de los componentes.

Esto significa que la nueva generación probablemente conservará los mismos valores que los modelos anteriores: el iPhone 17 Pro se lanzó a aproximadamente USD 1.099 y el Pro Max a USD 1.199, cifras que se esperan para el iPhone 18 Pro.

Por qué Apple mantendría los precios iguales para el iPhone 18 Pro

Apple podría mantener los precios del iPhone 18 Pro en línea con los del iPhone 17 Pro, según el analista que sugiere que la empresa estaría negociando condiciones más estrictas con proveedores como Samsung o SK Hynix para lograr estabilidad en los precios dentro de Estados Unidos.

Apple estaría buscando alianzas para mantener los precios de sus celulares. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El costo de componentes clave como la memoria DRAM y el almacenamiento NAND habría aumentado significativamente debido a la alta demanda de centros de datos de inteligencia artificial, lo que obligaría a Apple a buscar acuerdos de suministro más ventajosos para evitar pérdidas.

Además, la compañía intentaría negociar precios más bajos para las pantallas y cámaras, con el objetivo de evitar que el iPhone 18 suba de precio, a pesar de las filtraciones que anticipan un hardware más avanzado en la nueva generación prevista para septiembre.

El principal desafío para mantener este equilibrio sería el nuevo procesador A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, cuyo costo de producción sería considerablemente superior al del modelo actual.

El principal desafío de Apple de mantener los precios de su nueva línea Pro sería por el procesador. REUTERS/Maxim Shemetov

Otros rumores que recoge MacRumors señalan que este chip podría forzar un aumento en el precio de los modelos Pro, lo que genera versiones contradictorias dentro de la industria. Por el momento, todo se basa en filtraciones y suposiciones, y solo Apple confirmará finalmente cuál será la política de precios.

Apple se estaría preparando para presentar el iPhone 17e

Según filtraciones difundidas por el portal MacWorld, Apple ya habría fijado la fecha de presentación del iPhone 17e para el 19 de febrero de 2026, posicionándolo como su próximo modelo económico bajo la dirección de Tim Cook.

Por otra parte, el portal MacRumors señala que el nuevo dispositivo podría incorporar la función Dynamic Island en lugar del notch tradicional, además de ofrecer compatibilidad con MagSafe y utilizar el chip A19.

El iPhone 16e, que fue la versión anterior de esta línea accesible, se lanzó con un precio inicial de USD 599, cifra que se estima se mantendría para el iPhone 17e.

Apple lanza el iPhone 16E, redefiniendo la serie SE con tecnología avanzada a un precio inicial de $599 (USD). (Apple)

Qué características tendría el iPhone 17e

Además de incorporar la Dynamic Island, el panel de notificaciones que debutó en el iPhone 14 Pro y estuvo ausente en el 16e, y de sumar compatibilidad con MagSafe, el iPhone 17e mantendría varias características del 16e, según el portal especializado.

Entre las especificaciones previstas figuran una pantalla de 6,1 pulgadas, una sola cámara trasera y opciones de color en blanco y negro.

El panel seguiría funcionando a 60 Hz, sin la tecnología ProMotion de 120 Hz incluida en los modelos estándar del iPhone 17, lo que significa que no se anticipan mejoras en la fluidez de video o en el desplazamiento de páginas web.

No se esperaría la función de pantalla siempre activa, ya que requiere un panel OLED con brillo mínimo de 1 nit, una característica reservada para los modelos premium.

El iPhone 16e no tiene Dynamic Island. (Apple)

Es probable que el HDR y el nivel de brillo también permanezcan por debajo de la línea principal de Apple. Aunque el tipo de pantalla no variaría, circulan rumores sobre una posible reducción en el grosor de los bordes para ampliar el área de visualización.

La cámara trasera seguiría siendo de 48 megapíxeles con lente gran angular, y la frontal conservaría los 12 megapíxeles del modelo anterior, a diferencia de los 18 megapíxeles y la tecnología Center Stage presentes en los modelos estándar del iPhone 17.

El iPhone 17e integraría el chip A19 de Apple, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento entre 5% y 10% superior al A18 del 16e, aunque probablemente en una versión de menor frecuencia y con una GPU de menor capacidad.