Cómo es la ciudad espacial que planea construir Elon Musk en la Luna

La estrategia del magnate es aprovechar la proximidad lunar para lanzar misiones regulares, reducir la dependencia de la Tierra y crear un entorno de experimentación tecnológica y científica

Elon Musk acelera el plan
Elon Musk acelera el plan de una ciudad lunar autosuficiente con Starship y robots inteligentes - (Imagen Ilustrativa, no real, realizada por IA)

La ambición de Elon Musk de colonizar Marte ha dado un giro estratégico: ahora, el foco inmediato de SpaceX es la construcción de una ciudad autosuficiente en la Luna.

El multimillonario anunció que este proyecto lunar, apoyado en la tecnología del cohete Starship, podría hacerse realidad en menos de una década, adelantándose así a los plazos previstos para un asentamiento marciano. La prioridad, según Musk, es asegurar el futuro de la civilización, y la proximidad de la Luna ofrece ventajas logísticas y técnicas imposibles de ignorar.

La idea de establecer una base humana permanente en la Luna está lejos de ser ciencia ficción. La competencia internacional y la evolución de las misiones espaciales han colocado nuevamente al satélite natural en el centro de la exploración, con la NASA y empresas privadas como SpaceX y Blue Origin compitiendo por protagonismo en el regreso a la superficie lunar.

La Luna, punto de partida:
La Luna, punto de partida: SpaceX impulsa una ciudad de crecimiento autónomo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un objetivo más cercano y autosuficiente

Musk define la ciudad lunar como una “ciudad de crecimiento autónomo”. El concepto implica el desarrollo de infraestructuras capaces de sostener la vida humana a largo plazo, minimizando la dependencia de suministros provenientes de la Tierra.

Para ello, la base se diseñaría con módulos habitables interconectados, capaces de resistir la radiación, los impactos de micrometeoritos y las fluctuaciones extremas de temperatura que caracterizan la superficie lunar.

Uno de los pilares del proyecto es la autosuficiencia: la ciudad buscaría producir su propio oxígeno, agua y alimentos utilizando recursos locales y tecnologías avanzadas de reciclaje. Los sistemas de soporte vital estarían automatizados y respaldados por inteligencia artificial, permitiendo la gestión eficiente de recursos y la seguridad de los ocupantes.

Starship: el vehículo clave para la ciudad lunar

La piedra angular del plan de Musk es el cohete Starship, desarrollado por SpaceX y concebido como el sistema de nave espacial y cohete más grande jamás construido. Starship se utilizará tanto para lanzar materiales y personas desde la Tierra, como para transportar la infraestructura necesaria para la construcción y el mantenimiento de la ciudad lunar.

La nueva frontera de la
La nueva frontera de la humanidad: una ciudad lunar habitable, modular y automatizada según la visión de SpaceX

Actualmente, Starship sigue en fase de pruebas y no ha realizado vuelos operativos ni ha llegado a la órbita, pero SpaceX confía en que una nueva línea de prototipos esté lista en los próximos meses. El éxito de este vehículo es fundamental para la viabilidad del proyecto.

Por qué Elon Musk prefirió a la Luna que a Marte

Durante años, Elon Musk defendió que el destino de la humanidad estaba en Marte, y calificó las iniciativas lunares de la NASA como una “distracción”. Ahora, su postura pública ha cambiado, y SpaceX ha asumido un papel central en el programa Artemis de la agencia estadounidense, firmando un contrato por casi 3.000 millones de dólares para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar que llevará astronautas desde la órbita hasta la superficie.

La empresa mantiene, no obstante, su compromiso con la colonización marciana a mediano plazo, previendo comenzar la construcción de una ciudad en Marte dentro de cinco a siete años.

Competencia y contexto internacional

El proyecto de Musk se desarrolla en un entorno de fuerte competencia. Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos, también tiene un contrato millonario con la NASA para desarrollar un módulo de aterrizaje lunar. Recientemente, Blue Origin suspendió los vuelos turísticos de su cohete para concentrarse en el desarrollo de esta tecnología.

De acuerdo con Elon Musk,
De acuerdo con Elon Musk, el asentamiento proyectado servirá como base para la ciencia y la tecnología, facilitando la expansión futura hacia Marte y otros destinos en el espacio profundo

La NASA, por su parte, planea enviar astronautas a la Luna para 2028, tras no cumplir el objetivo inicial de 2024. El programa Artemis contempla varias misiones, comenzando con Artemis II, que llevará una tripulación a circunnavegar la Luna, y Artemis III, prevista como el primer alunizaje tripulado desde el programa Apolo.

Muchos aspectos del proyecto lunar de Musk permanecen sin detallar. No está claro cómo será la arquitectura exacta de la ciudad, qué tecnología se empleará para sostener la vida en la superficie lunar o cómo se coordinarán las tareas de construcción e instalación.

Tampoco se sabe si la visión de Musk se alineará con los planes y estándares internacionales o si SpaceX trabajará de forma completamente independiente.

El propio Musk ha sido cauto en sus declaraciones, reconociendo que los plazos para Marte resultaron demasiado optimistas. La experiencia y los avances que se logren en la Luna serán clave para determinar si una presencia humana permanente fuera de la Tierra es realmente factible.

