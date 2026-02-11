Así es como los drones están cambiando la manera de ver los Juegos Olímpicos y disfrutar del deporte

La llegada de drones FPV de alta velocidad revoluciona la transmisión deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de drones FPV de alta velocidad a los Juegos Olímpicos de Invierno ha supuesto una revolución en la forma en que millones de espectadores perciben el deporte. Estos dispositivos persiguen a los atletas en tiempo real y ofrecen perspectivas que hasta hace poco eran impensables para la transmisión deportiva tradicional.

Durante las pruebas de esquí alpino, ciclismo, deportes extremos y disciplinas de deslizamiento, los drones FPV (First Person View) han transformado la narrativa visual de los Juegos Olímpicos. Ahora, el público puede seguir a los deportistas desde ángulos que simulan la experiencia de un videojuego, generando una inmersión sin precedentes.

Olympic Broadcasting Services (OBS), la organización creada por el Comité Olímpico Internacional en 2001, es la responsable de esta innovación. OBS produce la señal internacional de televisión, radio y plataformas digitales para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Desde su introducción sistemática en Pekín 2022, el uso de drones ha crecido exponencialmente, consolidándose en París 2024 y alcanzando su máxima expresión en Milano-Cortina 2026.

Los drones FPV permiten perspectivas aéreas en HD HDR inéditas, transformando la experiencia visual del público olímpico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pierre Ducrey, director deportivo del Comité Olímpico Internacional, resume el espíritu de esta evolución: “La expectativa hoy es tener este tipo de experiencia cuando consumes un evento deportivo, y aún más en los Juegos Olímpicos.”

Cuál es la tecnología detrás de los drones olímpicos

Lejos de emplear dispositivos comerciales, OBS ha recurrido a plataformas diseñadas específicamente para el entorno deportivo. En las pruebas de descenso en trineo, como bobsleigh, skeleton y luge, destaca el modelo desarrollado por la empresa Dutch Drone Gods, con un peso de apenas 243 gramos y capacidad para alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

Estos drones tipo cinewhoop presentan hélices protegidas por ductos invertidos, lo que favorece la eficiencia aerodinámica y permite realizar curvas más suaves. Esta característica resulta esencial para seguir a los atletas en descensos pronunciados, donde la precisión y la estabilidad marcan la diferencia entre una toma espectacular y una fallida.

La transmisión de vídeo se realiza mediante un sistema COFDM de alta gama, integrado directamente en la infraestructura de broadcast. Esto permite emitir en tiempo real imágenes en HD HDR, tanto en formato progresivo como entrelazado, listas para ser incorporadas a los sistemas de ajuste de color de las unidades móviles y garantizar una calidad visual homogénea en todas las plataformas.

Los drones cinewhoop, con hélices protegidas, aseguran tomas fluidas y precisas en descensos pronunciados de disciplinas como bobsleigh y skeleton. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía de vuelo suele oscilar entre tres y seis minutos, suficiente para acompañar a los deportistas durante dos recorridos completos antes de cambiar la batería. Las condiciones extremas del invierno obligan a mantener las bases operativas en cabinas calefaccionadas, donde se coordina la carga de baterías, el monitoreo de la señal y la preparación de los equipos.

Cómo los drones cambian la manera de ver el deporte

Antes de la llegada de los drones FPV, la cobertura de deportes de velocidad y deslizamiento dependía de una sucesión de cortes entre cámaras fijas o dispositivos montados sobre raíles.

Esto fragmentaba la percepción de la carrera y diluía la sensación de velocidad. Los drones, en cambio, permiten seguir a los atletas a lo largo de todo el recorrido, reproduciendo la experiencia del propio deportista y transmitiendo cada curva, salto y aceleración con una fidelidad inédita.

La cobertura aérea con drones resalta detalles técnicos de circuitos, saltos y relevos, superando las limitaciones de cámaras fijas o sobre raíles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El característico zumbido agudo de los rotores se ha convertido en una banda sonora reconocible de los Juegos, especialmente en pruebas como el snowboard big air, donde la coordinación entre el salto del atleta y el vuelo del dron debe ser exacta.

En esquí alpino, los drones acompañan a los deportistas por descensos legendarios como el de Stelvio, mientras que en las disciplinas de estilo libre y snowboard, se lanzan junto a los atletas desde trampolines de 23 metros.

La cobertura aérea también proporciona una visión panorámica del entorno y permite apreciar los cambios de relieve y la destreza técnica de los competidores a velocidades superiores a 140 kilómetros por hora.