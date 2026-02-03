Tecno

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

Uno de los principales motivos que llevan a los jóvenes de esta generación a inclinarse por oficios es la posibilidad de obtener ingresos estables

A los 16 años, Morillon descubrió su interés por el mundo automotriz tras trabajar en un taller en Arizona. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la Generación Z está rompiendo con la creencia tradicional de que una carrera universitaria garantiza el éxito profesional. Cada vez más jóvenes optan por empleos manuales y oficios especializados, dejando de lado la universidad y el sector tecnológico. Esta tendencia responde a la búsqueda de estabilidad, mejores ingresos y satisfacción personal, en un mercado laboral que ha cambiado las prioridades de las nuevas generaciones.

Oficios tradicionales: la elección de la Generación Z ante la universidad

La imagen de la universidad como único camino hacia un futuro prometedor se está desdibujando entre los jóvenes estadounidenses. Muchos miembros de la Generación Z han decidido apostar por profesiones consideradas durante años como “de cuello azul”, como plomería, electricidad o mecánica.

Esta preferencia surge en un contexto donde el trabajo manual ofrece oportunidades concretas y visibles de crecimiento, frente a la incertidumbre del mercado profesional para graduados universitarios.

Daniels observó la necesidad de instalar y limpiar persianas antihuracanes y convirtió esta oportunidad en un negocio propio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Jóvenes como Crist Morillon ejemplifican este cambio de mentalidad. A los 16 años, Morillon descubrió su interés por el mundo automotriz tras trabajar en un taller en Arizona. Decidió abandonar la universidad y formarse como técnica automotriz, convencida de que no necesitaba una licenciatura para dedicarse a lo que realmente le apasionaba.

“No quería pasar otros cuatro años sentada detrás de un escritorio aprendiendo. Sabía que quería trabajar con automóviles y no necesitaba una licenciatura para hacerlo”, dijo. Esta declaración fue recabada por CNBC.

Morillon se inscribió en un programa de formación en el Instituto Técnico Universal en Avondale, accedió a una beca de USD 15.000, se graduó en 2017 y consiguió empleo en Tesla como asistente de servicio. Actualmente, recibe un salario anual de USD 78.000 y logró comprar su propia casa, demostrando que el camino fuera de la universidad puede ser igual de exitoso.

La Generación Z comprende aproximadamente a los nacidos entre 1997 y 2012. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresos y estabilidad: las razones detrás del auge de los oficios manuales

Uno de los principales motivos que llevan a la Generación Z a preferir empleos manuales es la posibilidad de obtener ingresos estables y, en muchos casos, elevados. En un escenario donde el esfuerzo académico no siempre garantiza un salario acorde, los jóvenes buscan alternativas que les permitan construir una vida y alcanzar metas financieras.

El testimonio de Ryan Daniels refuerza este fenómeno. Comenzó a trabajar a los 16 años en Wellington, Florida, en una zona propensa a huracanes. Observó la necesidad de instalar y limpiar persianas antihuracanes y convirtió esta oportunidad en un negocio propio: RHI Pressure Washing. Con una hidrolavadora comprada por USD 200 y junto a un amigo, cobraban USD 100 por hora por sus servicios en el vecindario.

Lo que inició como un “trabajo de verano divertido” evolucionó hasta convertirse en una empresa consolidada. En 2023, RHI Pressure Washing generó cerca de USD 250.000 en ingresos y Daniels recibió un salario neto de USD 79.000. Gracias a la gestión financiera, ya cuenta con USD 400.000 ahorrados para su jubilación, con la meta de estar “semi-retirado” antes de los 30 años.

La Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar la universidad: una decisión que responde a nuevas prioridades

La experiencia de Daniels refleja un patrón que se repite entre los jóvenes de la Generación Z en Estados Unidos: muchos empiezan la universidad por cumplir expectativas familiares o sociales, pero la abandonan al no encontrar un propósito claro.

“Nunca me apasionó ir a la universidad; simplemente sentía que cumplía con lo que los adultos esperaban de mí”, relata Daniels. Tras su primer año, dejó los estudios superiores y apostó por expandir su negocio, contratando personal y diversificando los servicios. Cabe señalar que este testimonio también fue recabado por el medio citado.

Hoy, Daniels trabaja 35 horas semanales y planea reducir su jornada para alcanzar el retiro total en los próximos años. Su trayectoria demuestra que el éxito profesional y la independencia financiera pueden lograrse por caminos alternativos al universitario, sobre todo si se identifican oportunidades en sectores tradicionalmente menos valorados.

La Generación Z prefiere oficios tradicionales a trabajos de oficina porque estos les ofrecen mayor estabilidad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de los oficios manuales para la Generación Z en EE. UU.

La tendencia de la Generación Z a elegir profesiones manuales responde a la búsqueda de ingresos competitivos, seguridad laboral y autonomía. Estos trabajos, a menudo vistos en el pasado como opciones de segunda, ofrecen ahora la posibilidad de lograr estabilidad económica y crecimiento personal.

Mientras las generaciones mayores se retiran, los jóvenes ocupan espacios en oficios que antes muchos evitaban, cambiando el panorama laboral estadounidense.

El giro de la Generación Z hacia empleos manuales refleja una adaptación inteligente a las realidades del mercado, priorizando el bienestar y la satisfacción profesional sobre la obtención de títulos universitarios o carreras tecnológicas convencionales.

