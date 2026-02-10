Cómo evitar que tu iPhone se degrade por cargarlo al 100%

El iPhone integra carga optimizada y límites para proteger la batería a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación sobre el deterioro de la batería por cargar el iPhone al 100% ha impulsado el desarrollo de funciones específicas para mantener la salud del dispositivo a largo plazo.

Los modelos recientes de Apple incorporan sistemas avanzados de gestión de energía que minimizan los riesgos asociados a la carga prolongada, una inquietud recurrente entre usuarios y expertos en tecnología.

La tendencia a cargar el teléfono durante la noche sigue generando dudas, especialmente cuando buscan maximizar la autonomía diaria sin sacrificar la vida útil de su equipo.

Las herramientas incorporadas desde iOS 13 y los modelos iPhone 15 permiten a los usuarios prolongar el rendimiento de sus dispositivos gracias a ajustes automáticos y opciones personalizables de carga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para proteger la batería radica en aprovechar las herramientas de software y hardware que los fabricantes integran desde hace varias generaciones.

Carga inteligente: la función clave para cuidar la batería del iPhone

Apple implementó una función de carga optimizada de batería a partir de iOS 13, una solución que responde a la necesidad de equilibrar comodidad y longevidad del dispositivo.

El sistema reconoce rutinas habituales, como la hora de acostarse y despertarse, para mantener el nivel de carga en torno al 80% durante la noche y completar el ciclo al 100% poco antes del uso matutino. Esta estrategia responde al principio de que las baterías de iones de litio se degradan más lentamente cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de su capacidad.

La autonomía diaria no aumenta directamente con este ajuste, pero la salud de la batería se conserva mejor, permitiendo más horas de uso a largo plazo.

Cómo activar la carga optimizada en el iPhone

La tecnología de carga inteligente del iPhone elimina riesgos de sobrecarga y maximiza la autonomía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de carga optimizada está disponible en todos los modelos compatibles con iOS 13 y versiones posteriores. El proceso es sencillo:

Acceder a Ajustes Seleccionar Batería Ingresar en la sección de Carga Activar la opción correspondiente

En versiones anteriores a iOS 26, este ajuste se encuentra dentro de la sección Salud de la batería, aunque el funcionamiento es idéntico. Los fabricantes recomienda mantener esta opción activada para quienes cargan el equipo durante la noche.

Con la llegada de iOS 26 y los modelos iPhone 15 Pro en adelante, Apple ha implementado el consumo adaptativo, una función que emplea algoritmos de inteligencia artificial para reducir procesos en segundo plano cuando la batería lo requiere.

Este sistema puede cambiar la conectividad de 5G a 4G o limitar ciertas funciones, siempre priorizando que el usuario mantenga la experiencia esencial: El consumo adaptativo se activa desde Ajustes, en la sección de Batería y luego en Modo de consumo.

Así funcionan la carga optimizada y el consumo adaptativo en los nuevos iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fantasma de la sobrecarga: un problema superado

En los primeros años de los smartphones, la sobrecarga representaba un riesgo real, sobre todo en dispositivos antiguos o con baterías de baja calidad. La presencia de energía excesiva podía provocar reacciones químicas peligrosas, desde la generación de gases hasta la inflamación del componente y, en casos extremos, incendios.

Sin embargo, los modelos lanzados en los últimos cinco años cuentan con tres capas de protección.

La primera defensa está en los chips de gestión energética (PMIC), encargados de cortar el flujo de corriente cuando el voltaje alcanza el nivel seguro. A esto se suma el circuito integrado en la propia batería (BMS), que actúa de forma independiente para evitar situaciones peligrosas.

Además, la comunicación entre el cargador y el teléfono, posibilitada por tecnologías como USB-C y carga rápida, garantiza que el equipo reciba solo la energía necesaria.

Más allá de las funciones integradas se recomienda prácticas básicas, como evitar temperaturas extremas, usar cargadores certificados y no dejar que la batería llegue a niveles mínimos con frecuencia.

La degradación sigue siendo inevitable con el tiempo, pero un uso responsable y el aprovechamiento de las herramientas disponibles pueden prolongar la vida útil del iPhone.