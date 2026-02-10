Tecno

Cómo evitar que tu iPhone se degrade por cargarlo al 100%

Las nuevas funciones de Apple, como la carga optimizada y el consumo adaptativo, emplean inteligencia artificial para salvaguardar la vida útil de la batería

Guardar
El iPhone integra carga optimizada
El iPhone integra carga optimizada y límites para proteger la batería a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación sobre el deterioro de la batería por cargar el iPhone al 100% ha impulsado el desarrollo de funciones específicas para mantener la salud del dispositivo a largo plazo.

Los modelos recientes de Apple incorporan sistemas avanzados de gestión de energía que minimizan los riesgos asociados a la carga prolongada, una inquietud recurrente entre usuarios y expertos en tecnología.

La tendencia a cargar el teléfono durante la noche sigue generando dudas, especialmente cuando buscan maximizar la autonomía diaria sin sacrificar la vida útil de su equipo.

Las herramientas incorporadas desde iOS
Las herramientas incorporadas desde iOS 13 y los modelos iPhone 15 permiten a los usuarios prolongar el rendimiento de sus dispositivos gracias a ajustes automáticos y opciones personalizables de carga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para proteger la batería radica en aprovechar las herramientas de software y hardware que los fabricantes integran desde hace varias generaciones.

Carga inteligente: la función clave para cuidar la batería del iPhone

Apple implementó una función de carga optimizada de batería a partir de iOS 13, una solución que responde a la necesidad de equilibrar comodidad y longevidad del dispositivo.

El sistema reconoce rutinas habituales, como la hora de acostarse y despertarse, para mantener el nivel de carga en torno al 80% durante la noche y completar el ciclo al 100% poco antes del uso matutino. Esta estrategia responde al principio de que las baterías de iones de litio se degradan más lentamente cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de su capacidad.

La autonomía diaria no aumenta directamente con este ajuste, pero la salud de la batería se conserva mejor, permitiendo más horas de uso a largo plazo.

Cómo activar la carga optimizada en el iPhone

La tecnología de carga inteligente
La tecnología de carga inteligente del iPhone elimina riesgos de sobrecarga y maximiza la autonomía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de carga optimizada está disponible en todos los modelos compatibles con iOS 13 y versiones posteriores. El proceso es sencillo:

  1. Acceder a Ajustes
  2. Seleccionar Batería
  3. Ingresar en la sección de Carga
  4. Activar la opción correspondiente

En versiones anteriores a iOS 26, este ajuste se encuentra dentro de la sección Salud de la batería, aunque el funcionamiento es idéntico. Los fabricantes recomienda mantener esta opción activada para quienes cargan el equipo durante la noche.

Con la llegada de iOS 26 y los modelos iPhone 15 Pro en adelante, Apple ha implementado el consumo adaptativo, una función que emplea algoritmos de inteligencia artificial para reducir procesos en segundo plano cuando la batería lo requiere.

Este sistema puede cambiar la conectividad de 5G a 4G o limitar ciertas funciones, siempre priorizando que el usuario mantenga la experiencia esencial: El consumo adaptativo se activa desde Ajustes, en la sección de Batería y luego en Modo de consumo.

Así funcionan la carga optimizada
Así funcionan la carga optimizada y el consumo adaptativo en los nuevos iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fantasma de la sobrecarga: un problema superado

En los primeros años de los smartphones, la sobrecarga representaba un riesgo real, sobre todo en dispositivos antiguos o con baterías de baja calidad. La presencia de energía excesiva podía provocar reacciones químicas peligrosas, desde la generación de gases hasta la inflamación del componente y, en casos extremos, incendios.

Sin embargo, los modelos lanzados en los últimos cinco años cuentan con tres capas de protección.

La primera defensa está en los chips de gestión energética (PMIC), encargados de cortar el flujo de corriente cuando el voltaje alcanza el nivel seguro. A esto se suma el circuito integrado en la propia batería (BMS), que actúa de forma independiente para evitar situaciones peligrosas.

Además, la comunicación entre el cargador y el teléfono, posibilitada por tecnologías como USB-C y carga rápida, garantiza que el equipo reciba solo la energía necesaria.

Más allá de las funciones integradas se recomienda prácticas básicas, como evitar temperaturas extremas, usar cargadores certificados y no dejar que la batería llegue a niveles mínimos con frecuencia.

La degradación sigue siendo inevitable con el tiempo, pero un uso responsable y el aprovechamiento de las herramientas disponibles pueden prolongar la vida útil del iPhone.

Temas Relacionados

iPhoneBateríaCargadorCómo cargarAppleTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Controla lo que hacen tus hijos en YouTube y evita el apego con los videos cortos Shorts

La compañía implementa opciones avanzadas en Family Link y cuentas supervisadas de YouTube, facilitando la gestión del bienestar digital y el acceso seguro al contenido audiovisual

Controla lo que hacen tus

Instagram ahora es más “blindado” para tus hijos entre 13 y 17 años: guía de padres para controlar las cuentas

La red social de Meta trae funciones que incluyen cuentas privadas por defecto, restricciones en mensajes y contenido, límites de tiempo y opciones de supervisión parental para los tutores

Instagram ahora es más “blindado”

MrBeast compra Step: el youtuber ahora es dueño de una app bancaria para la generación Z

El famoso youtuber quiere que adolescentes y jóvenes aprendan sobre inversiones, cómo construir historial crediticio y administrar su dinero

MrBeast compra Step: el youtuber

Dile adiós a ciberataques en lugares públicos: solo debes desactivar estas dos opciones en el teléfono

Las funciones inalámbricas que facilitan la vida diaria pueden ser la puerta de entrada a ataques como el Bluesnarfing o redes WiFi falsas, que exponen contraseñas y cuentas bancarias

Dile adiós a ciberataques en

Apagar el celular 5 minutos todos los días: el truco evitar ciberataques y mejorar su rendimiento

Esta pauta se debe complementar con otras estrategias como contar con contraseñas robustas y evitar conectar el celular a una red WiFi pública

Apagar el celular 5 minutos
DEPORTES
Estalló otro conflicto en la

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

La confesión de la leyenda del fútbol Rio Ferdinand sobre su salud: “Es una locura, hay momentos en los que debo usar silla de ruedas”

Boca Juniors presentó su camiseta alternativa para el 2026 con la presencia de varias figuras de plantel

Los detalles de la reunión entre Juan Román Riquelme y el plantel de Boca Juniors tras la última derrota

TELESHOW
La sorpresiva declaración de puño

La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

María Becerra vivió un día como bombera voluntaria en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

La felicidad de Ricardo Darín por el nacimiento de su primer nieto: “Estamos de acá para allá”

Cuál fue el rating de la tevé: del repunte de la serie de la China Suárez a una nueva eliminación en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Mujer fue capturada escondiendo una

Mujer fue capturada escondiendo una especie en peligro de extinción en sus pantalones en un estado de EEUU

Cuba no se decide en Díaz-Canel: el poder real es el modelo y su aparato de poder

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales

Millicom y NJJ adquirieron Telefónica Chile en el marco de una operación estratégica

Índice de corrupción 2025 revela el estancamiento de Panamá