Códigos de Free Fire para hoy 10 de febrero de 2026: lista completa y cómo canjearlos

Los códigos solo pueden canjearse durante un periodo breve que varía según la región y el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 10 de febrero de 2026, Garena habilitó una nueva serie de códigos alfanuméricos gratuitos de Free Fire y Free Fire MAX, lo que posibilita a los usuarios acceder a trajes exclusivos, skins y diamantes sin costo y de forma limitada.

La demanda por estos recursos digitales obliga a la comunidad global de jugadores a actuar con rapidez, dado que estos beneficios solo pueden ser reclamados durante un periodo muy breve, que suele variar entre doce y cuarenta y ocho horas, e incluso menos según la región y el evento.

La vigencia restringida y el número finito de activaciones convierten cada jornada en una suerte de competencia entre millones de cuentas por acceder a objetos virtuales que, en ocasiones, únicamente pueden obtenerse mediante este mecanismo.

Qué considerar antes de redimir los códigos de Free Fire

Cada cuenta puede redimir un solo código, con un tope máximo de activaciones por zona geográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa desarrolladora del videojuego precisa que la validez de las combinaciones depende de la geografía y la dinámica propia de cada evento, llegando en ocasiones a extenderse durante todo un fin de semana.

Entre las condiciones de uso figura un control estricto: los códigos solo admiten una redención por cuenta y presentan un tope máximo por zona geográfica, que una vez superado deja la secuencia sin efecto de inmediato.

Por otro lado, los perfiles de invitado quedan automáticamente excluidos de estas ventajas, una política que, según la propia desarrolladora, refuerza la necesidad de vincularse oficialmente a la plataforma.

Cuáles son los códigos promocionales para reclamar en Free Fire

Algunos códigos promocionales disponibles son FF10-FEB2-6MAX y FIRE-FREE-0210, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la lista publicada para el 10 de febrero figuran secuencias como FF10-FEB2-6MAX, FIRE-FREE-0210 y FFMAX-FEB10-26, entre otros, que permanecen disponibles hasta agotar sus cupos o alcanzar su fecha de caducidad. La totalidad de códigos divulgada para los jugadores incluye:

FF10-FEB2-6MAX

FIRE-FREE-0210

FFMAX-FEB10-26

GARE-NA10-FEB

SKIN-FF10-FEB

MAXF-IRE2-610

N7QK-5L3M-RP9J

J2QP-8M1K-VL6V

E9QH-6K4L-NP7V

S5PL-7M2L-RV8K

Q8M4-K7L2-VR9J

A6QK-1L9M-RP5V

Z4QP-8M6K-NR2J

P7QH-5K3L-VJ9P

M2QP-9L8K-RV6K

R5QK-4M7L-VP1R

K9QP-6K2M-NL8V

V3QJ-1M9K-RP7V

D8MJ-4Q6L-VK2R

B3G7-A22T-WDR7X

FQ9W-2E1R-7T5Y

4N8M-2XL9-R1G3

FU1I-5O3P-7A9S

S9QK-2L6V-P3MR

FP9O-1I5U-3Y2T

B1RK-7C5Z-L8YT

FZ5X-1C7V-9B2N

De qué forma canjear los códigos de Free Fire

Para los interesados en reclamar estos premios, el proceso de canje exige ingresar primero en la página oficial de recompensas de Garena utilizando una cuenta vinculada de Facebook, Google, Apple, Huawei o VK.

El proceso de canje requiere iniciar sesión con una cuenta vinculada en el sitio oficial de recompensas. (Foto: Garena)

Una vez completado este paso, el usuario debe copiar alguno de los códigos disponibles y escribirlo de manera exacta, respetando la secuencia de letras mayúsculas y números, en la casilla correspondiente del portal.

Tras pulsar la confirmación, el sistema valida la operación y en un plazo máximo de 24 horas informa el resultado dentro del propio videojuego.

Qué pueden ganar los jugadores al redimir los códigos

El repertorio de recompensas potenciales comprende desde trajes especiales y skins de armas hasta diamantes, los cuales suelen reservarse para “ocasiones especiales o colaboraciones globales”, limitando de forma estricta el acceso por tiempo y por cantidad de usuarios beneficiados.

Garena ha señalado que, si durante el procedimiento aparece el mensaje “código inválido o expirado”, este resultado implica que la combinación ya no puede utilizarse para redimir ningún beneficio.

Los códigos deben ingresarse respetando exactamente la secuencia alfanumérica publicada por Garena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo los usuarios con cuentas plenamente integradas pueden participar de esta dinámica según la información oficial de Garena. Asimismo, las sugerencias de la desarrolladora insisten en que la precisión al escribir cada código es fundamental.

Un solo error en la secuencia anularía la operación e impediría acceder al objeto o ítem digital esperado, así como la imposibilidad de redimir más de una vez desde la misma cuenta o desde ubicaciones geográficas donde se haya superado el límite de activaciones.

De qué trata Free Fire

Free Fire es un videojuego de disparos en tercera persona del género battle royale. En cada partida, hasta 50 jugadores se lanzan en paracaídas sobre una isla, donde deben buscar armas y recursos para enfrentarse entre sí. El último jugador o escuadra en pie gana la partida.

El juego destaca por sus partidas rápidas, de aproximadamente diez minutos, y su sistema de personajes con habilidades especiales. Free Fire incluye modos de juego individuales y en escuadra, lo que permite la cooperación entre amigos.