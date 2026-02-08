YouTuber presenta su último invento: un paraguas volador que te sigue a todas partes

El paraguas volador utiliza un dron cuadricóptero para mantenerse suspendido sobre la cabeza del usuario. (John Xu / I Build Stuff)

El desafío de mantener las manos libres bajo la lluvia ha llevado a muchos inventores a buscar alternativas al paraguas tradicional. Uno de los proyectos más llamativos surgió de la mano de John Xu, creador del canal 'I Build Stuff’ en YouTube, quien acaba de presentar un paraguas volador autónomo capaz de seguir al usuario en todo momento, fusionando la practicidad cotidiana con tecnología de drones y sensores avanzados.

De prototipo experimental a paraguas autónomo

John Xu debutó con su primer paraguas volador en 2024, utilizando un dron cuadricóptero de fabricación propia para mantener el paraguas suspendido sobre la cabeza del usuario.

Aunque la imagen resultaba impactante y capturó la atención de los seguidores del canal, el invento presentaba una limitación clave: requería ser controlado con un mando a distancia. Así, la supuesta libertad de movimiento quedaba opacada por la necesidad de utilizar ambas manos, añadiendo complejidad a una tarea simple.

El sistema autónomo integra rastreo GPS y una cámara de tiempo de vuelo para seguir los movimientos de la persona. (John Xu / I Build Stuff)

Las reacciones de la comunidad no se hicieron esperar. Los comentarios en YouTube coincidieron en señalar que el concepto era innovador, pero poco práctico, y muchos retaron a Xu a crear una versión que no dependiera de un controlador manual. Este desafío marcó el rumbo de su trabajo durante los siguientes dos años.

Xu dedicó meses a rediseñar el dispositivo, enfrentando obstáculos técnicos como la precisión del rastreo GPS, que resultó insuficiente para seguir a una persona con exactitud. La meta de crear un paraguas y dron plegables añadió dificultad mecánica al proceso.

La solución llegó con la integración de una cámara de tiempo de vuelo, que permitió al paraguas identificar y seguir al usuario directamente, incluso en condiciones de poca luz. Aunque el sistema no mantenía el paraguas perfectamente centrado en todo momento, el nivel de autonomía alcanzado transformó la experiencia y atrajo nuevamente la atención de los espectadores.

Las baterías, el ruido y el clima adverso son algunos de los desafíos técnicos del dispositivo. (John Xu / I Build Stuff)

Entre la innovación y los desafíos prácticos

El paraguas volador de Xu plantea interrogantes sobre seguridad, viabilidad y aceptación social. Las condiciones climáticas adversas, como el viento fuerte o la lluvia intensa, pueden desestabilizar el dron y limitar su eficacia. A esto se suman la duración limitada de la batería, el ruido generado por los rotores y la preocupación por la seguridad de tener hélices girando sobre la cabeza de las personas en espacios públicos.

A pesar de estos desafíos, el invento fue recibido con entusiasmo por la comunidad tecnológica y los seguidores del canal, quienes valoraron el avance respecto al prototipo original. Xu dejó en claro que su objetivo no era reemplazar el paraguas tradicional, sino explorar las posibilidades de la tecnología autónoma aplicada a objetos cotidianos.

El paraguas volador se presenta como una solución experimental y una muestra del rumbo que pueden tomar los dispositivos personales en la era de la autonomía.

El proyecto busca liberar las manos bajo la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proyecto ilustra cómo los avances en sensores y sistemas autónomos permiten reinventar incluso los objetos más simples. El paraguas volador no está destinado a la producción masiva en el corto plazo, pero funciona como símbolo de la creatividad y la capacidad de la tecnología para transformar la experiencia diaria.

La invención de John Xu demuestra que, con suficiente ingenio, cualquier elemento cotidiano puede convertirse en un experimento sorprendente y abrir la puerta a nuevas formas de interacción entre humanos y máquinas.