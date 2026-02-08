Tecno

¿El fin del software? Por qué ya no necesitarás aprender a usar programas, sino a darle órdenes a la IA

La era de pelearse con las planillas de cálculo o pasar horas diseñando presentaciones llegó a su fin. Gigantes como Google y Anthropic han transformado a la inteligencia artificial en un “ejecutor” que maneja la computadora por nosotros

La era de abrir múltiples
La era de abrir múltiples aplicaciones da paso a sistemas de IA integrados que ejecutan tareas completas desde un solo entorno (Imagen ilustrativa Infobae)

Hasta hace muy poco, para trabajar necesitabas abrir diez pestañas diferentes: el correo, el calendario, una planilla de cálculos y un procesador de texto, entre otras. Hoy, ese modelo está muriendo. Estamos entrando en la era de los Agentes de IA, sistemas que no solo te responden dudas, sino que hacen el trabajo por vos.

Aunque el reciente lanzamiento de Anthropic (Claude 4.6) ha sacudido a Wall Street, el gigante que ya está ganando la batalla en tu escritorio es Google con Gemini. La gran diferencia es que, mientras otros intentan conectarse a tus herramientas, Gemini ya es parte de ellas.

Gemini: el asistente que no necesita que le expliques nada

Si usas Gmail o Google Drive, ya tenés el poder de un “agente” sin haber instalado nada nuevo. Con la llegada de Gemini 3 (y las versiones aún más potentes que se esperan para este año), la integración es total.

¿Qué significa esto en tu día a día?

- Reportes de gastos en segundos: ya no tenés que pasar horas cargando tickets en una planilla. Podés decirle a Gemini: “Buscá en mi Gmail todas las facturas de servicios del último mes, armame una tabla en Google Sheets y decime si gasté más que el mes pasado”. La IA busca, lee, escribe y calcula por vos.

- Organización total de tu vida: podés pedirle: “Agendame la reunión que mencionaron en este hilo de correos y buscame un hueco donde no tenga gimnasio”. Gemini consulta tu calendario y tu mail al mismo tiempo, algo que a otras IAs les cuesta horrores.

La IA coordina correos y
La IA coordina correos y calendario en simultáneo para organizar reuniones sin superposiciones y optimizar la agenda personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

- De un documento a una presentación: si tenés un texto largo en Google Docs, podés pedirle directamente que cree las diapositivas en Google Slides. No copiás, no pegás; la IA simplemente “mueve” la información y la diseña.

La guerra de los agentes: Anthropic vs. Google

El mercado está en pánico (el famoso SaaSpocalypse) porque estas herramientas están haciendo innecesarios muchos programas que antes pagábamos por separado.

1. Anthropic (Claude): es el “nuevo experto” que ha sorprendido por su capacidad de razonamiento lógico y su habilidad para manejar equipos de tareas complejas. Es ideal para quienes buscan una profundidad técnica extrema.

Del reinado del SaaS al
Del reinado del SaaS al avance de los agentes de IA que amenazan con reemplazar al software tradicional (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Google (Gemini): es el “dueño del ecosistema”. Su gran ventaja es la omnipresencia. Al estar integrado en Android y en todas las herramientas de Google Workspace, Gemini no es una app que abrís; es el motor que ya hace que tus correos se redacten solos y tus datos se analicen sin que abras un Excel.

¿Por qué esto te va a ahorrar dinero?

El usuario promedio paga entre 5 y 15 dólares por diferentes servicios: uno para editar PDFs, otro para organizar tareas, otro para transcribir reuniones. Con la evolución de Gemini y la presión de competidores como Claude, el concepto de “comprar un software” está siendo reemplazado por “contratar un cerebro digital”.

Para finales de 2026, lo más probable es que tu tarjeta de crédito solo tenga un cargo de IA que cubra todo lo que antes hacías con diez programas distintos.

Cómo empezar hoy mismo

No hace falta esperar al futuro. Si ya usás las herramientas de Google, podés empezar a “delegar”:

- En Google Sheets, usá Gemini para generar fórmulas complejas simplemente pidiéndolas en lenguaje natural.

- En Gmail, dejá que la IA resuma esos hilos de 50 correos donde no se entiende quién tiene que hacer qué.

- En Docs, pedile que cambie el tono de un contrato o que extraiga los puntos clave de una propuesta comercial.

Estamos dejando de ser “usuarios de programas” para convertirnos en “directores de proyectos”. El software ya no es algo que aprendés a usar; es algo que te escucha y ejecuta.

