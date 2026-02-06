Tecno

Amazon ya tiene su anuncio para el Super Bowl: Alexa+ intenta pisar a Chris Hemsworth

En el nuevo anuncio de Amazon, Elsa Pataky pareja del actor, integra al asistente inteligente en casa, pero Hemsworth advierte sobre los supuestos riesgos de esta IA

En este video para el Super Bowl, Chris Hemsworth protagoniza un cómica rivalidad con Alexa . (YouTube: Amazon Alexa)

El nuevo video de Amazon para el Super Bowl 2026 presenta una divertida situación: el asistente inteligente Alexa+ parece intentar “matar” a Chris Hemsworth.

En el anuncio, Elsa Pataky adquiere el dispositivo, impulsado por inteligencia artificial, para facilitar las tareas domésticas. Al enterarse, Hemsworth advierte a su esposa sobre el potencial de la tecnología: “Un minuto somos amigos y al siguiente intenta matarnos”.

La interacción toma un giro gracioso cuando Alexa responde: “Chris, ¿cómo intentaría matarte?”. A partir de ahí, el video exhibe de forma cómica las múltiples funciones del asistente en el hogar, como cerrar las puertas del garaje, bloquear la piscina y encender la chimenea.

En cada caso, se simulan situaciones en las que Alexa parece poner en peligro al actor, como cuando este menciona que tiene frío y la inteligencia artificial activa la chimenea, generando escenas de humor alrededor de la supuesta “amenaza” tecnológica.

El actor Chris Hemsworth interactúa
El actor Chris Hemsworth interactúa con Alexa+ a lo largo del video para mostrar sus capacidades. (YouTube: Amazon Alexa)

Cómo es el video de Chris Hemsworth para el Super Bowl 2026

El nuevo anuncio de Chris Hemsworth para el Super Bowl 2026 presenta Alexa+, la nueva generación del asistente virtual de Amazon. En el video, Hemsworth protagoniza una divertida rivalidad con la inteligencia artificial, que parece ponerlo en apuros en varias ocasiones.

Durante el comercial, se muestran situaciones cotidianas que se complican por la intervención de Alexa+. Por ejemplo, mientras Chris saca la basura, la puerta del garaje se atasca y, al intentar revisarla, la asistente cierra la entrada inesperadamente.

En otra escena, Chris está en la piscina cuando comienza a llover y Alexa+ cierra automáticamente la cubierta, dejándolo atrapado.

Alexa+ le cierra la cubierta
Alexa+ le cierra la cubierta a la piscina al darse cuenta de que inicia a llover, dejando atrapado a Chris. (YouTube: Amazon Alexa)

La comedia continúa cuando Alexa+ le avisa de la llegada de un paquete y, al salir, Chris se encuentra con un oso frente a la puerta. Al final, Elsa Pataky trata de tranquilizarlo, asegurando que no ocurrirá nada extraño.

Sin embargo, Alexa+ interrumpe la conversación y le pregunta a Chris si desea que le reserve un masaje porque parece muy tenso. El video termina con Hemsworth sorprendido: “Espera, ¿puedes hacer eso?”.

El anuncio combina humor y tecnología, destaca las posibilidades de la inteligencia artificial en el hogar y muestra la química entre Hemsworth y Pataky.

Cómo es Alexa+ de Amazon

Alexa+ es la nueva versión del asistente virtual de Amazon, diseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva y personalizada.

Alexa+ es la nueva
Alexa+ es la nueva generación del asistente virtual de Amazon. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Esta actualización incorpora la capacidad de comprender el tono de voz de los usuarios, lo que le permite identificar emociones como el nerviosismo y responder con el objetivo de tranquilizar al interlocutor.

Según explicó Panos Panay, vicepresidente sénior de dispositivos y servicios de Amazon, el asistente ha sido entrenado para reconocer matices emocionales y captar el humor y las intenciones en cada conversación.

Entre las principales novedades de Alexa+ destaca su habilidad para interpretar el contexto, de modo que los usuarios pueden realizar consultas sin disponer de toda la información.

Por ejemplo, permite buscar una canción escuchada durante los créditos de un programa televisivo sin conocer ni el artista ni el título, o descubrir música nueva dentro de un género favorito.

Alexa+ puede identificar emociones humanas.
Alexa+ puede identificar emociones humanas. (Amazon)

La flexibilidad de interacción aumenta notablemente, haciendo posible configurar rutinas complejas simplemente con la voz, sin depender de una aplicación adicional.

Alexa+ aprende y se adapta progresivamente a las preferencias de cada familia, desde los hábitos semanales hasta las restricciones alimentarias, y se vuelve más eficiente cuanto más se utiliza.

Además, Mara Segal, directora de Alexa, anunció una funcionalidad que permite compartir documentos como correos electrónicos, manuales, recetas familiares o materiales de estudio directamente con el asistente.

Alexa+ extrae información relevante de estos archivos, ofrece resúmenes y puede agregar eventos al calendario en función de las solicitudes realizadas.

Por ejemplo, una persona puede subir las pautas de su comunidad sobre paneles solares y consultarlas con Alexa+, o preguntar por la cantidad exacta de aceite en una receta familiar.

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones