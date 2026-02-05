Tecno

Google Maps para ciclistas: así puedes recibir indicaciones sin mirar la pantalla

Con la integración de la IA Gemini, los ciclistas pueden solicitar recomendaciones de ruta mediante comandos de voz, sin necesidad de soltar el manillar ni distraerse durante el trayecto

La nueva función de interacción
La nueva función de interacción por voz de Google Maps para ciclistas incluso puede ayudar a prevenir accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps ha mejorado su utilidad para ciclistas al permitir la interacción por voz mientras conduces tu bicicleta. Ahora, puedes recibir ayuda de Gemini sin usar las manos, lo que te permite mantenerte seguro y atento al camino.

Por ejemplo, puedes preguntar “¿Cuál es mi hora estimada de llegada?” o “¿Cuándo es mi próxima reunión?” Si te retrasas, puedes decir “Envía un mensaje de texto a Sarah diciendo que llegaré 10 minutos tarde” y Gemini enviará el mensaje por ti, permitiéndote seguir controlando la bicicleta sin distracciones.

Para quienes exploran la ciudad a pie, Gemini también funciona como guía personal. Mientras navegas con Maps, puedes preguntar “Ok Google, ¿en qué barrio estoy?” o, si buscas dónde comer, “¿Cuáles son los restaurantes mejor calificados cerca de aquí?”.

Google Maps incluye el modo
Google Maps incluye el modo de navegación para peatones y ciclistas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini te recomendará opciones basadas en información actualizada y confiable de Google Maps sobre el entorno.

La navegación asistida por voz con Gemini para peatones y ciclistas ya está disponible globalmente en iOS (donde la app está habilitada) y se está implementando progresivamente en Android. Esta integración facilita los trayectos y ofrece información útil sin perder de vista la seguridad.

Para qué son útiles estas nuevas funciones de Google Maps

Las nuevas funciones de Google Maps potenciadas por Gemini resultan útiles para quienes se desplazan en bicicleta o a pie, ya que facilitan la navegación y el acceso a información relevante sin necesidad de usar las manos ni apartar la vista del camino.

Gemini es la inteligencia artificial
Gemini es la inteligencia artificial de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ejemplo, un ciclista puede consultar en tiempo real su hora estimada de llegada, recibir recordatorios de próximas reuniones o enviar mensajes de texto dictados por voz en caso de retraso, todo esto sin soltar el manillar ni distraerse. Esto incrementa la seguridad y permite una experiencia de viaje más cómoda y eficiente.

Para los peatones, estas funciones convierten a Gemini en un guía personal inteligente. Al explorar una ciudad nueva, basta con preguntar “¿En qué barrio estoy?” para ubicarse fácilmente, o pedir recomendaciones como “¿Cuáles son los restaurantes mejor calificados cerca de aquí?” para descubrir opciones gastronómicas cercanas.

Además, la integración de información actualizada de Google Maps permite recibir avisos sobre desvíos, eventos locales o cambios en el tráfico, optimizando rutas y evitando inconvenientes.

Si eres peatón, ya puedes
Si eres peatón, ya puedes acceder a Gemini al usar Google Maps. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué otras fuciones incluye Google Maps

Otras funciones que trae Google Maps son:

  • Colabora en Google Maps: Ayuda a mejorar la plataforma compartiendo reseñas, fotos y datos útiles. Así, ganas puntos y te reconocen como colaborador destacado.
  • Organiza tus destinos favoritos: Crea listas de lugares que deseas visitar o consultas con frecuencia, para acceder a ellos de manera rápida y ordenada.
  • Comparte tu ubicación en tiempo real: Facilita los encuentros mostrando a otros tu localización exacta o permitiendo que te encuentren fácilmente.
  • Usa mapas sin conexión: Descarga áreas específicas si planeas ir a sitios con poca o nula conectividad, y navega sin depender de Internet.
  • Personaliza tus rutas: Elige preferencias de recorrido, como evitar peajes, ferris o autopistas, para adaptar el trayecto a tus necesidades.
Con Street View de Google
Con Street View de Google Maps, los usuarios pueden obtener una vista mas real de sus rutas. (Google Maps)
  • Descubre lugares con Street View: Explora visualmente calles y sitios antes de visitarlos, viendo imágenes reales y detalles del entorno.
  • Mide distancias en el mapa: Calcula fácilmente la distancia entre varios puntos para planificar recorridos o estimar tiempos de traslado.
  • Encuentra y utiliza coordenadas: Busca sitios por su latitud y longitud, o consulta las coordenadas de cualquier lugar para mayor precisión en la localización.

Cuál es la diferencia entre Waze y Google Maps

La principal diferencia entre Waze y Google Maps radica en su enfoque y uso. Waze está orientado a conductores, ofreciendo rutas en tiempo real basadas en información compartida por usuarios, como accidentes, tráfico o controles policiales.

En cambio, Google Maps es más versátil: además de navegación para autos, incluye opciones para caminar, transporte público y bicicleta, así como búsqueda de negocios, mapas sin conexión y recomendaciones de lugares. Ambas aplicaciones pertenecen a Google, pero cumplen funciones distintas.

