Google Maps se vuelve más útil: la IA ahora ayuda a saber horarios reales y datos de tiendas

Los usuarios serán claves en el desarrollo de esta función, dependiendo de las sugerencias que hagan de los negocios

Google Maps integra la inteligencia
Google Maps integra la inteligencia artificial Gemini para mejorar la actualización de datos sobre tiendas y negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps está trabajando en la incorporación de una herramienta, apoyada en Gemini, en la que la inteligencia artificial permita tener información actualizada sobre tiendas y negocios.

La novedad radica en la integración de la IA en el proceso de edición comunitaria, lo que supone un cambio radical respecto al método tradicional de sugerir modificaciones en los datos de un local. Ahora, la interacción será más intuitiva y cercana al lenguaje cotidiano.

Qué es la nueva función de Google Maps con Gemini

Desde sus inicios, Google Maps ha permitido que la comunidad aporte datos valiosos sobre negocios, como horarios, páginas web, ubicaciones y números telefónicos. Hasta hace poco, el proceso para sugerir un cambio era similar a completar un formulario: el usuario debía seleccionar manualmente qué aspecto deseaba modificar y, después, introducir la información corregida.

Con la llegada de Gemini, la función de “Sugerir una edición” evoluciona hacia una experiencia tipo chatbot. Los usuarios ya no tendrán que navegar entre secciones, sino que podrán escribir de manera natural el cambio que desean proponer. Por ejemplo, es posible indicar: “El restaurante ahora abre de martes a domingo”. Gemini interpretará esa instrucción y ajustará el dato correspondiente en el sistema.

La versión v26.05.04 de Google
La versión v26.05.04 de Google Maps incluye la novedad de editar fichas de negocios mediante un sistema tipo chatbot basado en inteligencia artificial. (Android Authority)

Además, la interfaz mostrará una lista con toda la información editable del negocio, facilitando la elección de lo que se quiere modificar. Esta transformación busca que cualquier persona pueda contribuir a mantener actualizada la base de datos de Google Maps de manera sencilla y rápida.

Cómo funciona la integración de Gemini con la edición comunitaria

La integración está presente en la versión v26.05.04.860829830 de Google Maps, aunque todavía se encuentra en fase de despliegue y pruebas. Cuando el usuario selecciona la opción de “Sugerir una edición” bajo la ficha de un negocio, se activa la nueva pantalla impulsada por Gemini.

Allí, toda la información relevante se presenta de forma clara y se habilita un cuadro de texto en la parte inferior, donde es posible escribir la sugerencia en lenguaje natural.

Gemini simplifica el proceso de
Gemini simplifica el proceso de sugerir ediciones en Google Maps al eliminar la necesidad de navegar entre secciones o completar formularios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia recuerda a una conversación con un asistente virtual. El usuario puede explicar qué información es incorrecta o cómo debería aparecer. Gemini se encarga de procesar el mensaje y transformar la sugerencia en una edición concreta sobre la ficha del lugar.

Este avance no solo agiliza el proceso, sino que reduce la fricción para quienes encuentran errores o desean actualizar datos, ya que elimina la necesidad de buscar categorías o campos específicos antes de proponer el cambio. Además, la plataforma mantiene la opción de editar directamente elementos específicos para quienes prefieran el método anterior.

La principal utilidad de la nueva función reside en facilitar la actualización constante de los datos de establecimientos en Google Maps. La plataforma depende en gran medida de la colaboración de la comunidad, y la inteligencia artificial suma una capa de eficiencia y accesibilidad.

Todas las sugerencias de cambio
Todas las sugerencias de cambio enviadas a través de Gemini en Google Maps son revisadas y aprobadas por Google antes de ser publicadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gemini permite que la edición comunitaria se realice usando el lenguaje cotidiano, lo que amplía el rango de usuarios capaces de contribuir y reduce la posibilidad de errores durante el proceso. Gracias a esta capacidad, es más sencillo mantener información actualizada y precisa sobre horarios, direcciones, sitios web o números de teléfono.

Otras novedades impulsadas por Gemini e inteligencia artificial en Google Maps

La integración de Gemini en la edición de negocios no es el único cambio reciente en Google Maps. La plataforma ha introducido nuevas funciones que también aprovechan la inteligencia artificial, como la posibilidad de consultar a Gemini mientras se camina o se utiliza la navegación para ciclistas, permitiendo resolver dudas de manera instantánea durante el trayecto.

Asimismo, se ha sumado una opción para eliminar informes de carretera incorrectos, como accidentes o vehículos averiados que ya no corresponden a la situación real. Esta mejora evita que los reportes erróneos afecten las rutas de otros usuarios, optimizando la fiabilidad del sistema de navegación.

