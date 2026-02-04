Tecno

Este es el juego para Android que está disponible gratis en Google Play por tiempo limitado

Shadow Knight: Juego de Ninja, uno de los RPG más populares para Android, volverá a su costo habitual muy pronto

Guardar
Shadow Knight: Juego de Ninja
Shadow Knight: Juego de Ninja puede descargarse gratis en Google Play solo hasta el 4 de febrero de 2026. (Google Play)

La tienda de aplicaciones Google Play suele destacar juegos de todos los géneros, pero en ocasiones ofrece promociones que permiten acceder a títulos de pago de forma gratuita durante un periodo limitado.

Este es el caso de Shadow Knight: Juego de Ninja, un juego de rol (RPG) que hoy puede descargarse sin costo en dispositivos Android, aunque la oferta finalizará el 4 de febrero de 2026 y luego recuperará su precio habitual.

Un mundo de fantasía y acción en Harmonía

Shadow Knight: Juego de Ninja transporta al jugador a un universo fantástico conocido como “Harmonía”, donde conviven razas como humanos, muertos vivientes, orcos, espíritus, enanos, hombres bestia y elfos.

El juego transporta a los
El juego transporta a los usuarios a Harmonía, un mundo de fantasía habitado por diversas razas. (Google Play)

El objetivo principal es restaurar la paz en esta tierra asolada por las guerras de las sombras. Para ello, el usuario asume el rol de un Caballero de las Sombras, enfrentando monstruos, enemigos y jefes finales denominados “inmortales de la Oscuridad”.

El sistema de juego combina acción y elementos de progresión típicos del género RPG. A medida que se avanza, es posible adquirir nuevas armas, equipamiento y runas, lo que permite mejorar las habilidades y la fortaleza del personaje.

El avance no se detiene cuando el usuario deja de jugar: el Caballero de las Sombras sigue recolectando recursos y entrenando, de modo que al regresar a la partida el jugador encontrará a su personaje más fuerte y con nuevas capacidades.

Los jugadores deben restaurar la
Los jugadores deben restaurar la paz enfrentando monstruos y jefes finales en batallas de acción. (Google Play)

Disponibilidad y condiciones de la promoción

Shadow Knight: Juego de Ninja ha superado los 10 millones de descargas y mantiene una valoración media de 4,1 sobre 5 en Google Play, basada en más de 113.000 reseñas. Habitualmente, el juego tiene un precio de 0,70 dólares, pero está disponible sin costo para todos los usuarios de Android 6.0 o versiones posteriores como parte de una promoción de tiempo limitado.

Para quienes buscan una experiencia completa, el juego incluye compras integradas que oscilan entre 1,17 y 118 dólares, aunque la descarga y la instalación básica pueden realizarse sin ningún pago durante la vigencia de la oferta. La promoción constituye una oportunidad para probar uno de los RPG de acción más populares de la tienda, sin necesidad de realizar ningún desembolso inicial.

El acceso gratuito a Shadow Knight: Juego de Ninja solo estará disponible durante las próximas horas y una vez finalizada la promoción, el juego volverá a su precio habitual. Los interesados pueden buscarlo directamente en la Google Play Store y añadirlo a su biblioteca antes de que termine la oferta.

La promoción busca atraer nuevos
La promoción busca atraer nuevos jugadores y posicionar el título entre los RPG más destacados de Android. (Europa Press)

Con esta iniciativa, los desarrolladores buscan atraer a nuevos jugadores y consolidar la presencia del juego en el competitivo mercado de aplicaciones móviles. Además, la mecánica de progreso permanente y la ambientación de fantasía lo convierten en una opción atractiva para los aficionados al género RPG en dispositivos Android.

Mejores aplicaciones de Google Play en 2025

Esta fue la selección de Google Play de sus mejores aplicaciones del 2025, lista que incluye a diversos juegos.

  • Mejor aplicación del año: Focus Friend (temporizador de concentración gamificado orientado al bienestar digital)
  • Mejor videojuego del año: Pokémon TCG Pocket
  • Mejor aplicación multiplataforma: Luminar: Photo Editor
  • Mejor juego multiplataforma: Disney Speedstorm

Otras apps y juegos destacados en sus categorías:

  • Mejor app para divertirse: Edits (app de Instagram)
  • Mejor app para crecimiento personal: Focus Friend
  • Mejor app esencial: Wiser (audiolibros de 15 minutos)
  • Mejor gema oculta: Pingo (aprendizaje de idiomas con IA)
  • Mejor app para la familia: ABCmouse 2: Juego de aprendizaje infantil
  • Mejor para relojes: SleepisolBio
  • Mejor para pantallas grandes: Goodnotes (notas, documentos y PDF)
  • Mejor para coches: SoundCloud: The Music You Love
  • Mejor para gafas XR: Calm (dormir, meditar, relajarse)
  • Mejor juego multijugador: Dunk City Dynasty
  • Mejor juego para partidas rápidas: Candy Crush Solitaire
  • Mejor juego indie: Chants of Sennaar
  • Mejor historia en un juego: Disco Elysium
  • Mejor juego en desarrollo: Wuthering Waves
  • Mejor juego en Play Pass: DREDGE
  • Mejor juego para Google Play Games en PC: Odin: Valhalla Rising

Temas Relacionados

Google PlayVideojuegosAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Spotify presenta nuevas funciones para letras de las canciones: traducciones y acceso sin conexión

Las mejoras de Spotify buscan hacer más accesible la experiencia musical para millones de usuarios

Spotify presenta nuevas funciones para

La función del iPhone que te salva cuando no encuentras tus AirPods

Si extravías tus auriculares de Apple en la calle, la app Buscar te permite marcarlos como perdidos

La función del iPhone que

Las carreras universitarias con más salida laboral para la Generación Z en 2026, según la IA

Gemini y ChatGPT coinciden en que el futuro profesional de la Gen Z está marcado por la tecnología, la sostenibilidad, la salud y los negocios digitales

Las carreras universitarias con más

Mark Zuckerberg revela qué música oía al crear Facebook: Linkin Park y Daft Punk en la lista

La playlist de Spotify tiene canciones como ‘Like a Stone’ de Audioslave y ‘The Reason’ de Hoobastank

Mark Zuckerberg revela qué música

A qué horas usar la lavadora para ahorrar energía en casa

Lo ideal es lavar la ropa muy temprano por la mañana, ya que se evita coincidir con las horas punta, es decir, cuando la demanda de electricidad y el coste por kilovatio aumentan

A qué horas usar la
DEPORTES
El impensado conflicto que se

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

TELESHOW
Nicole Neumann mostró su apoyo

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

INFOBAE AMÉRICA

La Eurocámara reanudó la tramitación

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria