Este es el juego para Android que está disponible gratis en Google Play por tiempo limitado

Shadow Knight: Juego de Ninja puede descargarse gratis en Google Play solo hasta el 4 de febrero de 2026. (Google Play)

La tienda de aplicaciones Google Play suele destacar juegos de todos los géneros, pero en ocasiones ofrece promociones que permiten acceder a títulos de pago de forma gratuita durante un periodo limitado.

Este es el caso de Shadow Knight: Juego de Ninja, un juego de rol (RPG) que hoy puede descargarse sin costo en dispositivos Android, aunque la oferta finalizará el 4 de febrero de 2026 y luego recuperará su precio habitual.

Un mundo de fantasía y acción en Harmonía

Shadow Knight: Juego de Ninja transporta al jugador a un universo fantástico conocido como “Harmonía”, donde conviven razas como humanos, muertos vivientes, orcos, espíritus, enanos, hombres bestia y elfos.

El juego transporta a los usuarios a Harmonía, un mundo de fantasía habitado por diversas razas. (Google Play)

El objetivo principal es restaurar la paz en esta tierra asolada por las guerras de las sombras. Para ello, el usuario asume el rol de un Caballero de las Sombras, enfrentando monstruos, enemigos y jefes finales denominados “inmortales de la Oscuridad”.

El sistema de juego combina acción y elementos de progresión típicos del género RPG. A medida que se avanza, es posible adquirir nuevas armas, equipamiento y runas, lo que permite mejorar las habilidades y la fortaleza del personaje.

El avance no se detiene cuando el usuario deja de jugar: el Caballero de las Sombras sigue recolectando recursos y entrenando, de modo que al regresar a la partida el jugador encontrará a su personaje más fuerte y con nuevas capacidades.

Los jugadores deben restaurar la paz enfrentando monstruos y jefes finales en batallas de acción. (Google Play)

Disponibilidad y condiciones de la promoción

Shadow Knight: Juego de Ninja ha superado los 10 millones de descargas y mantiene una valoración media de 4,1 sobre 5 en Google Play, basada en más de 113.000 reseñas. Habitualmente, el juego tiene un precio de 0,70 dólares, pero está disponible sin costo para todos los usuarios de Android 6.0 o versiones posteriores como parte de una promoción de tiempo limitado.

Para quienes buscan una experiencia completa, el juego incluye compras integradas que oscilan entre 1,17 y 118 dólares, aunque la descarga y la instalación básica pueden realizarse sin ningún pago durante la vigencia de la oferta. La promoción constituye una oportunidad para probar uno de los RPG de acción más populares de la tienda, sin necesidad de realizar ningún desembolso inicial.

El acceso gratuito a Shadow Knight: Juego de Ninja solo estará disponible durante las próximas horas y una vez finalizada la promoción, el juego volverá a su precio habitual. Los interesados pueden buscarlo directamente en la Google Play Store y añadirlo a su biblioteca antes de que termine la oferta.

La promoción busca atraer nuevos jugadores y posicionar el título entre los RPG más destacados de Android. (Europa Press)

Con esta iniciativa, los desarrolladores buscan atraer a nuevos jugadores y consolidar la presencia del juego en el competitivo mercado de aplicaciones móviles. Además, la mecánica de progreso permanente y la ambientación de fantasía lo convierten en una opción atractiva para los aficionados al género RPG en dispositivos Android.

Mejores aplicaciones de Google Play en 2025

Esta fue la selección de Google Play de sus mejores aplicaciones del 2025, lista que incluye a diversos juegos.

Mejor aplicación del año: Focus Friend (temporizador de concentración gamificado orientado al bienestar digital)

Mejor videojuego del año: Pokémon TCG Pocket

Mejor aplicación multiplataforma: Luminar: Photo Editor

Mejor juego multiplataforma: Disney Speedstorm

Otras apps y juegos destacados en sus categorías:

Mejor app para divertirse: Edits (app de Instagram)

Mejor app para crecimiento personal: Focus Friend

Mejor app esencial: Wiser (audiolibros de 15 minutos)

Mejor gema oculta: Pingo (aprendizaje de idiomas con IA)

Mejor app para la familia: ABCmouse 2: Juego de aprendizaje infantil

Mejor para relojes: SleepisolBio

Mejor para pantallas grandes: Goodnotes (notas, documentos y PDF)

Mejor para coches: SoundCloud: The Music You Love

Mejor para gafas XR: Calm (dormir, meditar, relajarse)

Mejor juego multijugador: Dunk City Dynasty

Mejor juego para partidas rápidas: Candy Crush Solitaire

Mejor juego indie: Chants of Sennaar

Mejor historia en un juego: Disco Elysium

Mejor juego en desarrollo: Wuthering Waves

Mejor juego en Play Pass: DREDGE

Mejor juego para Google Play Games en PC: Odin: Valhalla Rising