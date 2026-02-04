Esta es la pantalla de 85 pulgadas 3D que impactó por no necesitar gafas para la experiencia

Una mujer interactúa con la innovadora Pantalla Spatial Signage 3D de 85 pulgadas de Samsung, que presenta un maniquí virtual en una experiencia inmersiva para el comercio minorista (Samsung)

Una pantalla de 85 pulgadas capaz de ofrecer experiencia 3D sin gafas fue presentada durante Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona. La novedad de Samsung, denominada Spatial Signage, se integra al portafolio global de pantallas comerciales y promete transformar espacios de negocios gracias a su tecnología de visualización inmersiva y sin accesorios adicionales.

Señalización 3D inmersiva: características y aplicaciones

La nueva Spatial Signage de 85 pulgadas utiliza la tecnología patentada 3D Plate para crear una sensación de profundidad detrás del panel LCD. Este sistema permite mostrar imágenes 2D nítidas junto a contenido 3D de aspecto natural, sin recurrir a gafas especializadas ni equipos externos. El formato vertical de 9:16 y la resolución 4K UHD (2.160 x 3.840 píxeles) posibilitan que marcas y espacios proyecten visuales rotatorios de 360 grados, mostrando vistas frontal, posterior y lateral de productos o escenarios.

Según declaraciones de SW Yong, presidente y responsable del negocio de Visual Display en la compañía surcoreana: “El Spatial Signage 3D sin gafas, combinado con las nuevas capacidades impulsadas por IA”, lo cual permite “ofrecer un enfoque más integrado para pantallas comerciales inmersivas, ayudando a las empresas a crear experiencias atractivas en una amplia variedad de entornos comerciales”.

La innovadora Pantalla Spatial Signage de BLUECIEL JEWELRY, galardonada en el CES 2026, redefine la publicidad en tiendas de lujo con su visualización inmersiva de joyas (Samsung)

El modelo cuenta con el Quantum Processor, encargado de escalado a 4K UHD, mapeo de color de 16 bits y mejora dinámica de HDR. Un panel antirreflejo garantiza la claridad en condiciones de iluminación intensa. El diseño ultradelgado, con un perfil de 52 mm y peso de 49 kg, y la compatibilidad con el sistema de montaje Slim Fit Wall Mount, facilitan la integración en locales de retail, museos, espacios de lujo y entretenimiento.

El Spatial Signage obtuvo el reconocimiento CES 2026 Innovation Award Honoree en la categoría Enterprise Tech y el IFA 2025 Innovation Award Honoree en Best in Emerging Tech.

El lanzamiento global del modelo de 85 pulgadas fue acompañado por el anuncio de futuras versiones de 32 y 55 pulgadas.

La Spatial Signage 3D de Samsung promete transformar la experiencia visual en centros comerciales al ofrecer presentaciones inmersivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión de pantallas de gran formato y alianzas empresariales

Además de la pantalla 3D, la oferta de pantallas comerciales extragrandes se amplió con la presentación de la Micro RGB de 130 pulgadas, equipada con tecnología Micro LED y el Micro RGB AI Engine Pro. Esta opción está orientada a tiendas insignia y espacios premium, donde la calidad de imagen y el impacto visual resultan determinantes.

Otra novedad presentada en ISE 2026 fue The Wall All-in-One de 108 pulgadas, con resolución 2K, que permite una instalación eficiente de pantallas LED divididas en paneles, agilizando el proceso respecto a los muros LED tradicionales. La instalación puede completarse en dos horas, en función del tamaño del panel.

La Smart Signage 4K de 115 pulgadas y The Wall All-in-One 2K de 146 pulgadas recibieron certificación de compatibilidad para dispositivos de colaboración de Cisco, lo que garantiza integración segura y gestión centralizada para reuniones empresariales. The Wall All-in-One fue la primera pantalla LED del mundo en recibir esta certificación.

La multinacional surcoreana anunció la expansión de su portafolio con pantallas extragrandes y alianzas para soluciones colaborativas en empresas. (Europa Press)

Asimismo, la alianza con Logitech permite que la serie Smart Signage 4K QBC forme parte del programa Microsoft Express Install para Teams Rooms, optimizando la instalación y configuración de salas de reunión.

La aplicación AI Studio, integrada en la plataforma VXT, facilita la creación de contenido dinámico para las pantallas conectadas, transformando imágenes estáticas en video y optimizando automáticamente visuales para Spatial Signage, con ajustes de sombras, márgenes y fondos para entornos comerciales.

La ampliación de la gama de pantallas y las nuevas alianzas refuerzan el liderazgo global en el sector de señalización digital, con 17 años de presencia continua en el mercado.