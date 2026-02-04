Tecno

Esta es la pantalla de 85 pulgadas 3D que impactó por no necesitar gafas para la experiencia

Las primeras áreas donde las personas verán los cambios es en la publicidad, según Samsung

Guardar
Una mujer interactúa con la
Una mujer interactúa con la innovadora Pantalla Spatial Signage 3D de 85 pulgadas de Samsung, que presenta un maniquí virtual en una experiencia inmersiva para el comercio minorista (Samsung)

Una pantalla de 85 pulgadas capaz de ofrecer experiencia 3D sin gafas fue presentada durante Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona. La novedad de Samsung, denominada Spatial Signage, se integra al portafolio global de pantallas comerciales y promete transformar espacios de negocios gracias a su tecnología de visualización inmersiva y sin accesorios adicionales.

Señalización 3D inmersiva: características y aplicaciones

La nueva Spatial Signage de 85 pulgadas utiliza la tecnología patentada 3D Plate para crear una sensación de profundidad detrás del panel LCD. Este sistema permite mostrar imágenes 2D nítidas junto a contenido 3D de aspecto natural, sin recurrir a gafas especializadas ni equipos externos. El formato vertical de 9:16 y la resolución 4K UHD (2.160 x 3.840 píxeles) posibilitan que marcas y espacios proyecten visuales rotatorios de 360 grados, mostrando vistas frontal, posterior y lateral de productos o escenarios.

Según declaraciones de SW Yong, presidente y responsable del negocio de Visual Display en la compañía surcoreana: “El Spatial Signage 3D sin gafas, combinado con las nuevas capacidades impulsadas por IA”, lo cual permite “ofrecer un enfoque más integrado para pantallas comerciales inmersivas, ayudando a las empresas a crear experiencias atractivas en una amplia variedad de entornos comerciales”.

La innovadora Pantalla Spatial Signage
La innovadora Pantalla Spatial Signage de BLUECIEL JEWELRY, galardonada en el CES 2026, redefine la publicidad en tiendas de lujo con su visualización inmersiva de joyas (Samsung)

El modelo cuenta con el Quantum Processor, encargado de escalado a 4K UHD, mapeo de color de 16 bits y mejora dinámica de HDR. Un panel antirreflejo garantiza la claridad en condiciones de iluminación intensa. El diseño ultradelgado, con un perfil de 52 mm y peso de 49 kg, y la compatibilidad con el sistema de montaje Slim Fit Wall Mount, facilitan la integración en locales de retail, museos, espacios de lujo y entretenimiento.

El Spatial Signage obtuvo el reconocimiento CES 2026 Innovation Award Honoree en la categoría Enterprise Tech y el IFA 2025 Innovation Award Honoree en Best in Emerging Tech.

El lanzamiento global del modelo de 85 pulgadas fue acompañado por el anuncio de futuras versiones de 32 y 55 pulgadas.

La Spatial Signage 3D de
La Spatial Signage 3D de Samsung promete transformar la experiencia visual en centros comerciales al ofrecer presentaciones inmersivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión de pantallas de gran formato y alianzas empresariales

Además de la pantalla 3D, la oferta de pantallas comerciales extragrandes se amplió con la presentación de la Micro RGB de 130 pulgadas, equipada con tecnología Micro LED y el Micro RGB AI Engine Pro. Esta opción está orientada a tiendas insignia y espacios premium, donde la calidad de imagen y el impacto visual resultan determinantes.

Otra novedad presentada en ISE 2026 fue The Wall All-in-One de 108 pulgadas, con resolución 2K, que permite una instalación eficiente de pantallas LED divididas en paneles, agilizando el proceso respecto a los muros LED tradicionales. La instalación puede completarse en dos horas, en función del tamaño del panel.

La Smart Signage 4K de 115 pulgadas y The Wall All-in-One 2K de 146 pulgadas recibieron certificación de compatibilidad para dispositivos de colaboración de Cisco, lo que garantiza integración segura y gestión centralizada para reuniones empresariales. The Wall All-in-One fue la primera pantalla LED del mundo en recibir esta certificación.

La multinacional surcoreana anunció la
La multinacional surcoreana anunció la expansión de su portafolio con pantallas extragrandes y alianzas para soluciones colaborativas en empresas. (Europa Press)

Asimismo, la alianza con Logitech permite que la serie Smart Signage 4K QBC forme parte del programa Microsoft Express Install para Teams Rooms, optimizando la instalación y configuración de salas de reunión.

La aplicación AI Studio, integrada en la plataforma VXT, facilita la creación de contenido dinámico para las pantallas conectadas, transformando imágenes estáticas en video y optimizando automáticamente visuales para Spatial Signage, con ajustes de sombras, márgenes y fondos para entornos comerciales.

La ampliación de la gama de pantallas y las nuevas alianzas refuerzan el liderazgo global en el sector de señalización digital, con 17 años de presencia continua en el mercado.

Temas Relacionados

SamsungPantalla3DDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

Uno de los principales motivos que llevan a los jóvenes de esta generación a inclinarse por oficios es la posibilidad de obtener ingresos estables

Por qué la Generación Z

La IA de Google Gemini se vuelve más personalizada que nunca: así funciona Personal Intelligence

Esta función permite al asistente digital adaptar sus respuestas al contexto y las necesidades reales del usuario

La IA de Google Gemini

Steam rebaja más de 50 juegos con descuentos: GTA 5, Stranger Things y Star Wars

Otros títulos en descuento son Fallout 76, Final Fantasy VII, Doom Eternal, 7 Days to Die, Berry Bury Berry, entre otros

Steam rebaja más de 50

Adiós al SIM swap: este es el cambio que llega a tu celular para que no te roben la identidad ni dinero del banco

Varios operadores móviles ahora son parte de un acuerdo llamado Open Getway que permite a empresas como bancos hacer verificaciones de identidad en tiempo real para evitar suplantaciones

Adiós al SIM swap: este

El nuevo y alarmante proyecto de Elon Musk: poner 1 millón de satélites en órbita

La iniciativa tiene como fin crear centros de datos de inteligencia artificial en el espacio

El nuevo y alarmante proyecto
DEPORTES
Se desmayó, chocó, tumbó un

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

TELESHOW
El romántico viaje de Ailén

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en plena batalla judicial: “Vamos por el remate de la casa de los sueños”

Fátima Florez celebró su cumpleaños en una noche íntima con amigos y figuras en Mar del Plata

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff se reunió con

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas