Dónde ir en San Valentín: 5 destinos para viajar y enamorarse, según Booking

Lugares como Hangzhou en China, Llandudno en Gales y Saint-Valentin en Francia combinan tradición, paisajes y rituales únicos que invitan a vivir el 14 de febrero como una aventura

El amor lejos de ser estático, se transforma en una aventura de redescubrimiento en cada viaje. Para muchas personas, una escapada en pareja o con alguien especial representa la oportunidad de fortalecer la conexión y crear recuerdos duraderos.

Según datos recientes de la plataforma Booking, el 48% de los viajeros colombianos planea viajar con su pareja, esposo o persona significativa en San Valentín, mientras que el 79% está abierto a compartir el trayecto con nuevos amigos, colegas o parejas potenciales, explorando así diferentes formas de vínculo más allá de la tradición.

En 2026, la celebración del amor adquiere matices culturales en distintos rincones del mundo. La plataforma de viajes, ha identificado cinco destinos que destacan por sus tradiciones, paisajes y rituales únicos, ideales para quienes desean convertir San Valentín en una experiencia inolvidable.

Visitar el pueblo de los enamorados

En el corazón rural de Francia, Saint-Valentin rinde homenaje al santo patrón del amor con calles decoradas en rojo y dorado, ceremonias simbólicas y jardines de rosas. Cada 14 de febrero, el pueblo se transforma en una postal viviente del romance, donde parejas de distintas edades renuevan sus votos en un entorno íntimo y cargado de historia.

Más allá de la fecha, Saint-Valentin invita a descubrir la esencia del romanticismo francés, alejado del bullicio urbano y centrado en la autenticidad.

El “día más dulce” en Estados Unidos

Cleveland, en Ohio, propone una celebración menos convencional para el amor: el Sweetest Day, celebrado el tercer sábado de octubre. Esta tradición se centra en pequeños gestos de amabilidad y recuerdos compartidos, lejos de la presión comercial del 14 de febrero.

Además de intercambiar detalles simbólicos, los visitantes pueden explorar la ciudad en bicicleta eléctrica, pasear por el lago Erie, descubrir la historia musical de la ciudad y disfrutar de una gastronomía creativa y cercana.

El san Valentín chino

En China, el “San Valentín chino” se celebra con el Festival Qixi, inspirado en una leyenda de la dinastía Han. El evento, que este año será el 19 de agosto, honra la devoción y el reencuentro de dos amantes separados por las estrellas.

Hangzhou, famosa por el Lago del Oeste y sus paisajes poéticos, se transforma en un escenario repleto de linternas flotantes, flores y caminatas románticas entre pagodas y jardines. El ambiente invita a sumergirse en un entorno donde la conexión y la tradición marcan el pulso de la celebración.

Inspirados en el romanticismo británico

Sobre la costa norte de Gales, Llandudno revive cada 25 de enero el Día de Santa Dwynwen, patrona de los enamorados galeses. La ciudad se llena de gestos simbólicos, como el intercambio de “love spoons”, cucharas talladas en madera que representan el compromiso y el afecto.

Pasear por los muelles victorianos, recorrer playas históricas o disfrutar del paisaje desde el tranvía del Great Orme convierte la experiencia en un viaje al corazón de la tradición romántica británica.

Un espectáculo con bodas colectivas

Cada 14 de febrero, Manila Filipinas acoge uno de los festivales de amor e igualdad más notables: miles de parejas se casan en ceremonias colectivas organizadas por la ciudad. Este acto público de compromiso une a familias y comunidades, destacando el valor social y la esperanza.

Después de la ceremonia, la ciudad ofrece recorridos por Intramuros, mercados vibrantes y una escena gastronómica diversa, donde la historia y la innovación se entrelazan en cada rincón.

Estos destinos, resaltados por Booking en su selección para San Valentín, muestran que el amor puede vivirse y celebrarse de muchas formas en todo el mundo. Ya sea en festivales ancestrales, rituales colectivos o paisajes que invitan al encuentro, cada lugar ofrece una manera distinta de conectar y de hacer memorable la experiencia de viajar en pareja o con alguien especial.

