Conoce el nuevo botón flotante de Gemini en Android para cambiar la experiencia en tu celular

Google anuncia el nuevo botón flotante de Gemini para Android, revolucionando la interacción con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google cambia la experiencia en Android con el nuevo botón flotante de Gemini, que modificará la manera en la que se interactua con la inteligencia artificial. Este cambio representa un cambio visual y funcional importante desde el lanzamiento de Gemini Live.

La actualización llega acompañada de otras mejoras que no solo afectan el aspecto visual, sino que también amplían las posibilidades de uso en la vida diaria.

El nuevo diseño de Gemini en dispositivos Android

Con la versión 17.3 de la aplicación, Google introduce una interfaz mucho más intuitiva y atractiva. La ventana flotante, que adopta la forma de una píldora ubicada en la parte inferior de la pantalla, mantiene los colores distintivos de Gemini.

Este rediseño responde a una necesidad de mayor flexibilidad y accesibilidad. Anteriormente, Gemini Live funcionaba principalmente a pantalla completa, lo que limitaba la posibilidad de realizar otras actividades en el teléfono mientras se interactuaba con la IA.

La versión 17.3 de Gemini introduce una interfaz intuitiva con la icónica forma de píldora y colores característicos de la IA de Google. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ahora, la nueva ventana flotante permite que la herramienta permanezca presente y lista para ser utilizada en cualquier momento, sin interrumpir la navegación entre aplicaciones o el acceso a otras funciones del sistema operativo.

Para qué sirve el botón flotante de Gemini

Al acceder a la aplicación de Gemini y activar la función Live, la inteligencia artificial se mantiene abierta en una ventana flotante. Esta ventana adopta la forma de una píldora que puede expandirse o colapsarse según las necesidades del usuario. Si se sale de la interfaz a pantalla completa, el sistema muestra un indicador en la barra de estado, que utiliza los controles habituales del teléfono en Android.

La verdadera transformación ocurre con la aparición del “floating pill” o botón flotante, que visualmente coincide con la superposición de Gemini para comandos de texto.

El botón flotante permite compartir la cámara o pantalla, silenciar el micrófono y cerrar la sesión de Gemini Live desde cualquier aplicación. (9to5google)

El usuario puede acceder a esta función de dos maneras principales: activando la superposición de Gemini y tocando el icono Live situado en la parte derecha, o bien abriendo la aplicación, lanzando la interfaz a pantalla completa y saliendo al inicio del dispositivo.

Una vez en pantalla, el botón flotante permite iniciar varias acciones de manera inmediata. Entre las más destacadas se encuentran la posibilidad de compartir la cámara o la pantalla con la inteligencia artificial, silenciar el micrófono y finalizar la sesión de Live.

Para quienes aún no han comenzado una conversación, el teclado brinda la opción de cambiar a la superposición de Gemini; si ya se está en medio de una interacción, detener Live abre directamente la transcripción del texto generado hasta ese momento.

Una de las ventajas más notables de este nuevo botón flotante es la capacidad de mantener una interacción continua con Gemini sin necesidad de abandonar otras tareas en el teléfono. El diseño permite que la ventana flotante permanezca visible y accesible mientras el usuario navega por otras aplicaciones o explora diferentes funciones del sistema operativo.

La ventana flotante incluye animaciones de ondas de audio y opciones de control sobre la transcripción del texto generado por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el usuario decide realizar una actividad distinta en el teléfono, la píldora flotante se contrae hasta convertirse en un círculo, que puede ser desplazado libremente por la pantalla. Tocar el círculo lo expande nuevamente, devolviendo al usuario a la interacción con Gemini. Para cerrar la ventana, basta con deslizar hacia abajo, en un gesto similar al que se utiliza para descartar burbujas de chat.

El contenedor de la ventana flotante incluye una animación de la onda de audio de Gemini Live en el fondo, mientras que la transcripción del texto generado aparece en la parte superior. Estas funciones pueden activarse o desactivarse desde la esquina superior derecha de la interfaz, dando al usuario control absoluto sobre la experiencia.

Por el momento, la actualización se está observando en un número limitado de dispositivos, pero todo indica que su despliegue se irá extendiendo en las próximas semanas.